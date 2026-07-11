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Přezrálé třešně nevyhazujte. Proměňte je v pochoutku hned třemi způsoby

Pavla Žáková
  4:00

Třešně obsahují melatonin. Hrst třešní denně je dobrá pro psychiku. | foto: Canva

Sezona třešní začala. Sladké červené plody jsou plné vitamínů, báječně chutnají a hodí se do bublaniny i tradičního koláče s drobenkou. Co ale dělat, když je třešní moc a už začínají měknout? Vyhodit je by byla nenapravitelná škoda.

Obsah

Co s přebytkem třešní

Třešně se používají do celé řady sladkých receptů. Díky sladké, ale zároveň příjemně nakyslé chuti skvěle chutnají v koláčích i bublaninách a výborně si rozumí i s čokoládou v luxusnějších dezertech.

Když je jich ale moc a začínají měknout, sladké pečení nestačí. Přezrálé, měknoucí třešně si přímo říkají o nápaditější využití.

Jak poznat, že jsou třešně zralé

Barva musí být červená, ale v odstínu, který odpovídá dané odrůdě. Zatímco u oblíbených třešní Kordia je potřeba počkat na temně karmínovou barvu, chrupky mají světlejší odstín a třeba Napoleonky mohou zůstat na straně odvrácené od sluníčka žluté, i když už jsou plně zralé a s rozvinutou chutí.

Zralou třešeň proto poznáme nejlíp jednoduchým testem: když jde snadno utrhnout, je čas k česání. Pokud je nutné za plody silně zatáhnout, patří ještě na strom. Naopak jakmile třešně samy opadávají, jsou přezrálé a je nejvyšší čas je zužitkovat, aby nepřišly nazmar.

Sezóna třešní tu je.

Třešně ve sklenici

Třešně lze kompotovat nebo zmrazit. Pro oba tyto způsoby uchování se ale hodí spíš třešně čerstvě natrhané, které budou dobře držet tvar i po měsících v zavařovačce nebo v mrazáku. Měkké plody je lepší využít tam, kde nezáleží na tvaru, ale na chuti.

Výborné jsou z nich nejen marmelády, ale také třešňový likér. Pokud se rozhodnete pro marmeládu, nebojte se třešně kombinovat s jinými červenými plody – třeba s višněmi anebo s méně obvyklými malinami.

Domácí višňovo-třešňový džem

Domácí višňovo-třešňový džem

Recept

Lehké

30 min
Malinovo-třešňová marmeláda

Malinovo-třešňová marmeláda

Recept

Střední

60 min

Topíte se v třešních a už je nemáte komu rozdat? Udělejte z nich likér

Salát s kuřecími prsy a třešněmi

Třešně a maso

Pokud už máte sladkých variant zpracování dost, zkuste netradiční třešňové čatní. Lze ho připravit jak z kompotovaných, tak z čerstvých třešní. Podtrhne chuť masa a hodí se i ke grilovaným masitým pokrmům.

Pokud se rozhodnete pro kombinaci třešní a drůbežího masa, nešlápnete vedle. Ovoce si s masem skvěle rozumí. Na 4 kuřecí stehna potřebujete 200 g třešní a 4 lžíce medu. Jen pozor, při pečení se třešně přidávají, až když maso změkne.

Maso si s ovocem rozumí. Zkuste kachnu s fíky nebo kuře na třešních
Vepřový steak s třešňovým čatní

Vepřový steak s třešňovým čatní

Recept

Střední

50 min
Kachní prsíčka s třešňovou omáčkou

Kachní prsíčka s třešňovou omáčkou

Recept

Střední

45 min
Pečená kachna s třešněmi a pečenými bramborami

Pečená kachna s třešněmi a pečenými bramborami

Recept

Střední

130 min

Domácí třešňová zmrzlina s griotkou

Třešňové ledové osvěžení

Třešňová zmrzlina v horkém létě nejen osvěží, ale díky třešním také tělu dodá vitamín C a draslík. Pokud si ji vyrobíte sami, můžete se vyhnout nadměrnému množství cukru a dodat jí cenný obsah bílkovin při použití tvarohu.

Chutná je kombinace třešní a banánu. Navíc při rozmixování těchto dvou ingrediencí získáte jemný krém, který může tvořit základ zmrzliny i bez smetany. A co teprve zmrzlina kombinující třešně a griotku!

Třešňový sorbet

Třešňový sorbet

Recept

Střední

180 min
Kokosovo-třešňová zmrzlina

Kokosovo-třešňová zmrzlina

Recept

Lehké

15 min
Třešňová zmrzlina

Třešňová zmrzlina

Recept

Lehké

30 min
Zmrzlina v sušence

Zmrzlinové sendviče s třešněmi a kakaovou sušenkou – Domácí mražená pochoutka pro horké letní dny

Recept

Střední

40 min

Jak dlouho vydrží třešně v lednici

Taky už se vám při čtení sbíhají sliny? Na závěr jedno malé upozornění. Přezrálé třešně nejsou samy o sobě zdravotně závadné, jakmile se ale na nich začnou objevovat kulatá, jakoby propadlá místečka s tmavší barvou, je to neklamná známka začínajících hnilobných procesů.

Velmi náchylné ke zkažení jsou i třešně popukané po deštích. Zpracovat se dají, ale nesmíte s tím otálet. Jinak si zaděláte na zažívací problémy.

Plíseň, černý banán, nahnilé ovoce. Zkažené potraviny nezpůsobí jen bolení břicha
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Sezona třešní začala. Sladké červené plody jsou plné vitamínů, báječně chutnají a hodí se do bublaniny i tradičního koláče s drobenkou. Co ale dělat, když je třešní moc a už začínají měknout? Vyhodit...

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