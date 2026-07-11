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Co s přebytkem třešní
Třešně se používají do celé řady sladkých receptů. Díky sladké, ale zároveň příjemně nakyslé chuti skvěle chutnají v koláčích i bublaninách a výborně si rozumí i s čokoládou v luxusnějších dezertech.
Když je jich ale moc a začínají měknout, sladké pečení nestačí. Přezrálé, měknoucí třešně si přímo říkají o nápaditější využití.
Jak poznat, že jsou třešně zralé
Barva musí být červená, ale v odstínu, který odpovídá dané odrůdě. Zatímco u oblíbených třešní Kordia je potřeba počkat na temně karmínovou barvu, chrupky mají světlejší odstín a třeba Napoleonky mohou zůstat na straně odvrácené od sluníčka žluté, i když už jsou plně zralé a s rozvinutou chutí.
Zralou třešeň proto poznáme nejlíp jednoduchým testem: když jde snadno utrhnout, je čas k česání. Pokud je nutné za plody silně zatáhnout, patří ještě na strom. Naopak jakmile třešně samy opadávají, jsou přezrálé a je nejvyšší čas je zužitkovat, aby nepřišly nazmar.
Třešně ve sklenici
Třešně lze kompotovat nebo zmrazit. Pro oba tyto způsoby uchování se ale hodí spíš třešně čerstvě natrhané, které budou dobře držet tvar i po měsících v zavařovačce nebo v mrazáku. Měkké plody je lepší využít tam, kde nezáleží na tvaru, ale na chuti.
Výborné jsou z nich nejen marmelády, ale také třešňový likér. Pokud se rozhodnete pro marmeládu, nebojte se třešně kombinovat s jinými červenými plody – třeba s višněmi anebo s méně obvyklými malinami.
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Třešně a maso
Pokud už máte sladkých variant zpracování dost, zkuste netradiční třešňové čatní. Lze ho připravit jak z kompotovaných, tak z čerstvých třešní. Podtrhne chuť masa a hodí se i ke grilovaným masitým pokrmům.
Pokud se rozhodnete pro kombinaci třešní a drůbežího masa, nešlápnete vedle. Ovoce si s masem skvěle rozumí. Na 4 kuřecí stehna potřebujete 200 g třešní a 4 lžíce medu. Jen pozor, při pečení se třešně přidávají, až když maso změkne.
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Třešňové ledové osvěžení
Třešňová zmrzlina v horkém létě nejen osvěží, ale díky třešním také tělu dodá vitamín C a draslík. Pokud si ji vyrobíte sami, můžete se vyhnout nadměrnému množství cukru a dodat jí cenný obsah bílkovin při použití tvarohu.
Chutná je kombinace třešní a banánu. Navíc při rozmixování těchto dvou ingrediencí získáte jemný krém, který může tvořit základ zmrzliny i bez smetany. A co teprve zmrzlina kombinující třešně a griotku!
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Střední
40 min
Jak dlouho vydrží třešně v lednici
Taky už se vám při čtení sbíhají sliny? Na závěr jedno malé upozornění. Přezrálé třešně nejsou samy o sobě zdravotně závadné, jakmile se ale na nich začnou objevovat kulatá, jakoby propadlá místečka s tmavší barvou, je to neklamná známka začínajících hnilobných procesů.
Velmi náchylné ke zkažení jsou i třešně popukané po deštích. Zpracovat se dají, ale nesmíte s tím otálet. Jinak si zaděláte na zažívací problémy.
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