Přezrálé banány a avokádo? Obchod vymyslel trik, na který byste nepřišli

Obyčejná nálepka, neobyčejný nápad
Banán už má hnědé skvrny, rajče začíná měknout a avokádo rozhodně nevypadá jako z reklamy. V obchodě bychom po takovém ovoci nejspíš nesáhli. A pokud už ho máme doma, často přemýšlíme, jestli není čas se s ním rozloučit.
Jenže co když je to právě naopak? Co když ovoce není na vyhození, ale právě dosáhlo fáze, ve které se nejlépe hodí do určitého receptu?
S touto myšlenkou přišel kolumbijský obchodní řetězec Makro, který společně s reklamní agenturou vytvořil projekt Life Extending Stickers, tedy samolepky prodlužující životnost potravin.
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Mačkáte avokádo v obchodě? Jestli je uvnitř zralé, napoví jednoduchý trik
Místo obvyklého loga nebo číselného kódu se na vybraných druzích ovoce a zeleniny objevily malé barevné nálepky. Ukazovaly různé odstíny zralosti a ke každému přidávaly tip, jak surovinu využít v kuchyni. Projekt odstartoval v dubnu 2023 ve 22 kolumbijských prodejnách Makro. Přestože tedy nejde o letošní novinku, jeho příběh se nyní znovu šíří na sociálních sítích.
Pět druhů ovoce, desítky možností
Tvůrci kampaně se nezaměřili pouze na banány. Vybrali pět druhů ovoce a zeleniny, které podle kolumbijských údajů patřily mezi nejčastěji vyhazované. Jednalo se o banány, avokádo, rajčata, mango a papáju.
Právě u těchto surovin totiž lidé často posuzují jejich kvalitu především podle vzhledu. Příliš zelené ovoce nechávají ležet, přezrálé zase odmítají.
Samolepky měly ukázat, že každá fáze zralosti může mít své místo v kuchyni. Na banánu například postupně doporučovaly smažení, zmrzlinu, tempuru nebo malé dortíky. U rajčat zase rozlišovaly, kdy je použít do salátu a kdy raději do polévky.
A co to znamená pro naši kuchyni? Podobně jednoduchým pravidlem se můžeme řídit i bez barevné nálepky.
Banány: Čím více hnědých teček, tím lepší chlebíček
Banány jsou asi nejlepším příkladem toho, jak se možnosti jedné suroviny mění během několika dnů.
Co připravit z přezrálých banánů?
Zelené banány jsou pevnější a obsahují více škrobu. Během zrání se část škrobu přeměňuje na cukry, takže banán postupně získává sladší chuť a jeho dužina měkne.
A zatímco žlutý banán si nejraději dáme jen tak, do pečení se často hodí právě ten, který už v míse nevypadá příliš lákavě.
Velmi zralé banány jsou výborné do banánového chlebíčku, muffinů nebo lívanců. Díky sladké a měkké dužině se snadno rozmačkají, dodají těstu vláčnost a mohou pomoci snížit množství přidaného cukru.
Pokud na pečení zrovna nemáte čas, můžete oloupané banány nakrájet a zamrazit. Později se budou hodit do smoothie nebo domácí banánové zmrzliny.
Rajčata: Ta nejměkčí mohou udělat nejlepší omáčku
Také rajčata mají překvapivě široké využití podle toho, jak jsou zralá.
Co připravit z měkkých rajčat?
Pevnější rajčata se dobře krájejí do salátů, sendvičů nebo na obložené chleby. Jenže jakmile změknou, neznamená to, že už nemají co nabídnout. Naopak. Pokud jsou zdravá a nezačala se kazit, mohou být ideální do rajčatové omáčky, polévky nebo domácího suga na těstoviny.
Zralá rajčata bývají šťavnatější a při vaření se snadněji rozpadnou. Nemusíte tak mít dokonale pevné plody, abyste z nich připravili dobrý základ na pizzu nebo těstoviny.
Avokádo: Na guacamole nemusí být dokonalé
Kdo někdy kupoval avokádo, dobře ví, jak obtížné může být trefit správnou zralost. Jeden den je tvrdé jako kámen, za dva dny už podezřele měkké.
Co připravit ze zralého avokáda?
Přitom právě konzistence rozhoduje o tom, do jakého receptu se avokádo nejlépe hodí.
Pevnější, ale už zralé avokádo můžete nakrájet na plátky do salátu, sendviče nebo na toast. Měkčí dužina se naopak dobře rozmačká vidličkou a promění v guacamole.
Stačí přidat limetkovou šťávu, sůl, koriandr a podle chuti cibuli nebo chilli. Během několika minut vznikne dip k tortillovým chipsům, zelenině nebo pečeným bramborám. A pokud už avokádo není dost pevné na úhledné plátky, ale stále je v pořádku, může posloužit také jako základ krémové pomazánky či dresinku.
Mango a papája: Z měkkého ovoce může být nejlepší dezert
Co připravit ze zralého manga a papáji?
Banány, rajčata a avokádo máme v českých kuchyních poměrně běžně. Kampaň Makro ale připomněla také další dvě suroviny, mango a papáju. A právě u exotického ovoce bývá výběr správného okamžiku ke konzumaci někdy ještě složitější.
Mango s pevnější dužinou se hodí do ovocných i slaných salátů. Jakmile změkne a zesládne, můžete ho rozmixovat do smoothie, ovocné omáčky nebo domácího sorbetu.
Přezrálé, ale nezkažené mango se dá využít například do mangového pyré, které doplní palačinky, jogurt nebo pudink. Podobné je to s papájou. Zralou můžete jíst čerstvou, měkčí dužinu zase rozmixovat do nápoje nebo použít do ovocného dezertu.
Nápad, který měl zachránit 70 tun jídla týdně
A jak vlastně barevné samolepky dopadly?
Podle výsledků zveřejněných reklamní agenturou měla kampaň přispět k omezení potravinového odpadu v obchodech a domácnostech až o 70 tun týdně. Autoři rovněž uvádějí prodloužení průměrné využitelnosti ovoce a zeleniny o šest dnů.
Jednoduchý nápad navíc sklidil úspěch i za hranicemi Kolumbie. V roce 2023 získal zlaté ocenění na festivalu Cannes Lions a objevil se v médiích ve více než 25 zemích.
A možná právě v jednoduchosti spočívá její největší kouzlo. Ovoce totiž nepotřebuje speciální nálepku, aby bylo dál použitelné. Stačí vědět, co s ním.
Až tedy příště najdete v míse několik hnědých banánů, na kuchyňské lince příliš měkké rajče nebo avokádo, které už nevypadá nejlépe, nemusí být první cestou odpadkový koš. Možná právě nastal ten správný čas vytáhnout mixér, pánev nebo formu na koláč.
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