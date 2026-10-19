Přestaňte ji jen vařit! Máme lepší způsob, jak připravit růžičkovou kapustu

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Na co je dobrá růžičková kapusta
Jako člen čeledi brukvovitých zelenin, kam patří i brokolice, květák nebo zelí, obsahuje růžičková kapusta velmi prospěšné živiny.
- Obsahuje vitamin C a vitamin A. Tyto antioxidanty chrání buňky před oxidačním stresem a posilují obranyschopnost těla.
- Je jedním z nejbohatších rostlinných zdrojů vitaminu K, který je klíčový pro správnou srážlivost krve a zdraví kostí.
- Obsahuje glukosinoláty, které tělu pomáhají v boji proti zánětům a podle řady studií mají preventivní účinky proti některým typům rakoviny.
- Vysoký obsah draslíku pomáhá regulovat krevní tlak, zatímco vláknina přispívá ke snižování hladiny „špatného“ LDL cholesterolu v krvi.
- Je vhodná pro těhotné ženy, protože obsahuje také významné množství kyseliny listové (folátu), která je nezbytná pro správný vývoj nervové soustavy plodu.
Jak růžičkovou kapustu zpracovat
Na rozdíl od květáku a brokolice netvoří růžičková kapusta jednu velkou hlávku. Na vysokém stonku vyrůstají desítky drobných hlávek, které vypadají jako miniaturní zelí.
- Očistěte hlavičky: Odřízněte tvrdý košťál (spodek růžičky) a odstraňte vrchní vadné nebo zažloutlé listy.
- Křížový řez: Pokud budete kapustičky vařit nebo péct vcelku, nařízněte spodek košťálu do kříže, aby se rovnoměrněji uvařily.
- Půlení nebo krájení: Pro pečení nebo opékání je nejlepší kapustičky rozpůlit. Získáte tak plochu, která zkaramelizuje a získá skvělou chuť.
Kachní špízy v těstíčku s růžičkovou kapustou a brusinkami – Luxusní poctivý recept pro menu
Střední
60 min
Jak připravit růžičkovou kapustu, aby nebyla hořká
Nejčastější chybou je příliš dlouhá tepelná úprava. Pokud chceme jemnější chuť, nemusíme ji vařit dlouhé minuty.
|Způsob přípravy
|Orientační doba
|Vaření ve vodě
|6–10 minut
|Vaření v páře
|5–12 minut
|Restování rozpůlených hlávek
|8–12 minut
|Pečení v troubě
|20–30 minut
|Zapékání s dalšími surovinami
|20–35 minut
Jak růžičkovou kapustu skladovat
Čerstvou kapustu uchováváme v chladničce, nejlépe spolu s ostatní zeleninou. Před uložením ji zbytečně nemyjeme, aby na povrchu nezůstávala vlhkost, a poškozené hlávky oddělíme.
Pokud máme větší množství, můžeme ji zamrazit. Doporučujeme hlávky očistit, krátce blanšírovat ve vroucí vodě, rychle zchladit, dobře osušit a uložit do mrazicích sáčků nebo nádob. Takto připravenou kapustu můžeme později využít do polévek, příloh i zapékaných pokrmů.
Jak se nejčastěji využívá v kuchyni
- Pečená v troubě: Nejoblíbenější úprava. Rozpůlené kapustičky stačí promíchat s olivovým olejem, solí, pepřem a trochou česneku a péct při 200 °C přibližně 20–25 minut, dokud nebudou křupavé a dozlatova opečené.
- Opečená na pánvi se slaninou: Slanina a růžičková kapusta jsou ikonická kombinace. Tuk ze slaniny kapustičkám dodá skvělou chuť.
- Gratinovaná: Kapusta zapečená se smetanou a výrazným sýrem (parmazánem, cheddarem nebo nivou) funguje jako skvělá příloha i samostatný pokrm.
- Syrová do salátů: Málokdo ví, že mladé kapustičky lze nakrájet na tenoučké plátky (nebo nastrouhat) a použít čerstvé do salátů. Stačí je zalít dresinkem a posypat praženými ořechy.
Recepty z růžičkové kapusty Polévky
- Krémová polévka z růžičkové kapusty se slaninou
- Sýrová polévka s růžičkovou kapustou
- Zeleninová polévka s růžičkovou kapustou a mrkví
- Eintopf s dýní a růžičkovou kapustou
Recepty z růžičkové kapusty Hlavní jídla
- Gnocchi s růžičkovou kapustou, slaninou a oříšky
- Růžičková kapusta s krůtími prsíčky
- Zapečená růžičková kapusta s uzeným bůčkem
- Křupavá smažená růžičková kapusta v těstíčku