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Přestaňte ji jen vařit! Máme lepší způsob, jak připravit růžičkovou kapustu

Petra Burgrová
  4:20

Růžičková kapusta je netušené zlato v kuchyni. Plná prospěšných látek, málo kalorická. Máte ji rádi? | foto: Canva

Ano další potravina, kterou si pamatujeme ze školních jídelen. V moderní kuchyni ale prožívá velký návrat. Navíc obsahuje řadu vitaminů a vlákninu a při správné úpravě získá příjemně nasládlou chuť, tak ji pojďte znovu okusit.

Obsah

Na co je dobrá růžičková kapusta

Jako člen čeledi brukvovitých zelenin, kam patří i brokolice, květák nebo zelí, obsahuje růžičková kapusta velmi prospěšné živiny.

  • Obsahuje vitamin C a vitamin A. Tyto antioxidanty chrání buňky před oxidačním stresem a posilují obranyschopnost těla.
  • Je jedním z nejbohatších rostlinných zdrojů vitaminu K, který je klíčový pro správnou srážlivost krve a zdraví kostí.
  • Obsahuje glukosinoláty, které tělu pomáhají v boji proti zánětům a podle řady studií mají preventivní účinky proti některým typům rakoviny.
  • Vysoký obsah draslíku pomáhá regulovat krevní tlak, zatímco vláknina přispívá ke snižování hladiny „špatného“ LDL cholesterolu v krvi.
  • Je vhodná pro těhotné ženy, protože obsahuje také významné množství kyseliny listové (folátu), která je nezbytná pro správný vývoj nervové soustavy plodu.
Růžičková kapusta s vepřovou panenkou

Růžičková kapusta s vepřovou panenkou

Recept

Střední

30 min

Růžičková kapusta se nechává přes zimu na záhonu. Jednotlivé růžičky se sklízejí kdykoliv během zimy podle aktuální potřeby.

Jak růžičkovou kapustu zpracovat

Na rozdíl od květáku a brokolice netvoří růžičková kapusta jednu velkou hlávku. Na vysokém stonku vyrůstají desítky drobných hlávek, které vypadají jako miniaturní zelí.

  • Očistěte hlavičky: Odřízněte tvrdý košťál (spodek růžičky) a odstraňte vrchní vadné nebo zažloutlé listy.
  • Křížový řez: Pokud budete kapustičky vařit nebo péct vcelku, nařízněte spodek košťálu do kříže, aby se rovnoměrněji uvařily.
  • Půlení nebo krájení: Pro pečení nebo opékání je nejlepší kapustičky rozpůlit. Získáte tak plochu, která zkaramelizuje a získá skvělou chuť.
Smažená kachní prsíčka s růžičkovou kapustou

Kachní špízy v těstíčku s růžičkovou kapustou a brusinkami – Luxusní poctivý recept pro menu

Recept

Střední

60 min

Růžičkovou kapustu můžeme přidat do těstovin, rizota nebo zeleninových směsí, ve kterých se dobře doplňuje s houbami, bramborami i sýrem.

Jak připravit růžičkovou kapustu, aby nebyla hořká

Nejčastější chybou je příliš dlouhá tepelná úprava. Pokud chceme jemnější chuť, nemusíme ji vařit dlouhé minuty.

Způsob přípravyOrientační doba
Vaření ve vodě6–10 minut
Vaření v páře5–12 minut
Restování rozpůlených hlávek8–12 minut
Pečení v troubě20–30 minut
Zapékání s dalšími surovinami20–35 minut
Špízy s růžičkovou kapustou

Špízy s růžičkovou kapustou

Recept

Lehké

45 min

Drobné zelené hlávky růžičkové kapusty se hodí do polévek, salátů i zapékaných jídel, skvěle chutnají také s parmazánem nebo opečenou slaninou.

Jak růžičkovou kapustu skladovat

Čerstvou kapustu uchováváme v chladničce, nejlépe spolu s ostatní zeleninou. Před uložením ji zbytečně nemyjeme, aby na povrchu nezůstávala vlhkost, a poškozené hlávky oddělíme.

Pokud máme větší množství, můžeme ji zamrazit. Doporučujeme hlávky očistit, krátce blanšírovat ve vroucí vodě, rychle zchladit, dobře osušit a uložit do mrazicích sáčků nebo nádob. Takto připravenou kapustu můžeme později využít do polévek, příloh i zapékaných pokrmů.

Pečené klobásky s růžičkovou kapustou

Pečené klobásky s růžičkovou kapustou

Recept

Lehké

35 min

Růžičkovou kapustu nemusíme jen vařit jako přílohu, stačí ji rozpůlit, okořenit a upéct v troubě, kde získá jemnější chuť a křupavé okraje.

Jak se nejčastěji využívá v kuchyni

  • Pečená v troubě: Nejoblíbenější úprava. Rozpůlené kapustičky stačí promíchat s olivovým olejem, solí, pepřem a trochou česneku a péct při 200 °C přibližně 20–25 minut, dokud nebudou křupavé a dozlatova opečené.
  • Opečená na pánvi se slaninou: Slanina a růžičková kapusta jsou ikonická kombinace. Tuk ze slaniny kapustičkám dodá skvělou chuť.
  • Gratinovaná: Kapusta zapečená se smetanou a výrazným sýrem (parmazánem, cheddarem nebo nivou) funguje jako skvělá příloha i samostatný pokrm.
  • Syrová do salátů: Málokdo ví, že mladé kapustičky lze nakrájet na tenoučké plátky (nebo nastrouhat) a použít čerstvé do salátů. Stačí je zalít dresinkem a posypat praženými ořechy.
Krůtí řízečky s růžičkovou kapustou

Krůtí řízečky s růžičkovou kapustou

Recept

Střední

55 min

Polévka z růžičkové kapusty

Recepty z růžičkové kapusty Polévky

Gnocchi s růžičkovou kapustou, slaninou a oři´šky

Recepty z růžičkové kapusty Hlavní jídla

Quiche s růžičkovou kapustou a ricottou

Recepty z růžičkové kapusty Svačiny

Čedarový toust s růžičkovou kapustou

Čedarový toust s růžičkovou kapustou

Recept

Střední

25 min
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