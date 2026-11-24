Kouzlo skvělé omáčky spočívá v rovnováze chutí, správné konzistenci i dostatku času na přípravu. Základem některých omáček jsou masové vývary a výpeky, jiným sluší máslo, smetana, bylinky nebo zelenina.
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- Je-li omáčka příliš hustá, nařeďte ji vývarem, mlékem či smetanou podle jejího základu. Řídkou omáčku nechte zvolna odpařit, případně ji zahustěte trochou škrobu rozmíchaného ve studené vodě.
- Mouku nikdy nesypte přímo do horké tekutiny, vytvoří hrudky. Ty pomůže odstranit tyčový mixér nebo jemné sítko.
- Přesolenou omáčku zachrání větší množství nesoleného základu, nikoli zázračně brambora. Kyselou chuť vyrovná špetka cukru, přehnanou sladkost pár kapek citronu či octa.
Malá tajemství jednotlivých omáček
- Znojemská: Kyselé okurky přidávejte až ke konci, aby si zachovaly chuť i příjemnou strukturu. Nálev může omáčce dodat pikantnost, ale přilévejte ho postupně.
- Houbová: Při přípravě houbové omáčky ze sušených hub použijte do jejího základu vodu, v níž se máčely.
- Šípková: Sladkost marmelády vyvažte červeným vínem, jež dodá trochu kyselosti. Perníkové koření přidávejte střídmě, aby nepřebilo šípky ani maso.
- Svíčková: Zeleninu opékejte dozlatohněda, právě tady vzniká velká část výsledné chuti. Smetanu přidávejte až do rozmixovaného a propasírovaného základu.
- Rajská a koprová: Zatímco rajská potřebuje sladkokyselou harmonii, koprovka se neobejde bez svěžího kopru a jemného zastříknutí octem. Kopr přidávejte až na závěr, aby si uchoval barvu a vůni. Ocet nejprve rozmíchejte v malém množství omáčky a přilévejte postupně.
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Střední
180 min
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