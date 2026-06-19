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Před rokem zemřela Marika Kučová, autorka Kitchen Story. Její manžel vydal knihu, tentokrát ale není o jídle

Petra Burgrová
  5:20
Marika Kučová, autorka a spoluzakladatelka populárního blogu o vaření Kitchen Story, statečně bojovala s agresivním typem rakoviny. Přes veškerou podporu, sílu a vůli k životu nemoci začátkem července loňského roku podlehla. Léčba jejího typu onemocnění nebyla v České republice dostupná a zahraniční léčba bohužel nezabrala.

Marika Kučová z Kitchen Story | foto: Instagram @blogkitchenstory

Život po Marice

Téměř rok od její smrti vyšla v nakladatelství Nastole kniha Po Marice, na které spolupracoval Maričin manžel. Silný osobní příběh znovu otevírá emoce, vzpomínky i otázku, jak se žije dál, když odejde člověk, kterého rodina i okolí hluboce milovali.

„Marika, Jirka a jejich dva kluci byli krásná rodina. Pak si Marika nahmatala bulku v prsu,“ stojí v představení knihy. Přestože jde o příběh plný bolesti, nese v sobě i tichou naději a připomínku každodennosti, která po ztrátě zůstává: „Protože ráno zase vstanu a udělám palačinky,“ svěřuje se Jirka.

Marika Kučová, manžel Jiří, syn Albert autoři blogu Kitchen Story a kuchařky Manželé v kuchyni, majitelé projektu Chalupa mezi sklepy.

Co přesně je Kitchen Story

Příběh Kitchen Story začal z lásky. Z lásky k vaření, poctivým surovinám a společnému stolování. Marika a Jirka vařili převážně ze sezónních a lokálních surovin a o své recepty se dělili na blogu Kitchen Story. Z něj později vznikla také kniha Manželé v kuchyni.

„Věříme, že zasednout ke stolu společně s rodinou a přáteli má neuvěřitelné kouzlo. A proto jsme vděční za každou příležitost, kdy se potkáme se svými blízkými nad talířem dobrého jídla,“ napsali Marika a Jirka na svém blogu.

Jejich příběh tak i dnes připomíná, že jídlo není jen o receptech. Je o blízkosti, společném čase a lidech, se kterými sdílíme obyčejné chvíle.

Myslete na své blízké a pozvěte je ke společnému stolu.

Salát s červenou řepou, granátovým jablkem a kozím sýrem podle Kitchen Story

Recept z Kitchen Story Salát s červenou řepou, granátovým jablkem a kozím sýrem

  • 2 hrsti mix salátových listů
  • 2 pečené nebo vařené červené řepy
  • 1 avokádo
  • 4 lžíce semínek z granátového jablka
  • ½ jablka
  • 1 hrst vlašských ořechů
  • 80 g čerstvého kozího sýra

Zálivka

  • 6 lžic olivového oleje
  • 2 lžíce balzamikové redukce
  • 1 lžíce balzamikového octa
  • sůl, pepř
  1. Do talíře vložíme salátové listy, na plátky nakrájenou červenou řepu, avokádo a jablko.
  2. Zasypeme semínky granátového jablka a nahrubo nasekanými ořechy.
  3. Navrch salátu poklademe kousky kozího sýra.
  4. Smícháme všechny suroviny na zálivku a salát jí přelijeme.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 15 minut

Slané tyčinky s parmazánem a kořením podle Kitchen Story

Recept z Kitchen Story Slané tyčinky s parmazánem a kořením

  • 450 g hladké mouky + na poučnění válu
  • 1 lžička sušeného droždí
  • 1 lžička soli
  • 1 lžička krystalového cukru
  • 80 g strouhaného parmazánu
  • 250 ml perlivé vody
  • 4 lžíce olivového oleje
  • K dokončení:
  • hrubozrnnou sůl
  • drobná semínka
  • sušený rozmarýn
  • černý sezam
  1. Všechny suché ingredience dáme do mísy a promícháme. Potom přidáme perlivou vodu, olivový olej a vypracujeme hladké těsto. Ideálně použijeme kuchyňský robot, ve kterém těsto necháme propracovat 5 minut.
  2. Hotové těsto přikryjeme utěrkou a na teplém místě necháme 30 minut kynout.
  3. Troubu předehřejeme na 200 °C a plech vyložíme pečicím papírem.
  4. Vykynuté těsto rozdělíme na poloviny a vyválíme dva pláty o tloušťce 1–1,5 cm. Z plátu budeme odkrajuvat asi 2 cm široké pásky.
  5. Na vál přidáme podle chuti sůl, semínka a rozmarýn, poté v této směsi plátky těsta vyválíme a vytvarujeme z nich tyčinky.
  6. Tyčinky upečeme v předehřáté troubě dozlatova, přibližně 15–20 minut. Délka pečení bude záviset na velikosti tyčinek.
  7. Upečené tyčinky vyjmeme z trouby a necháme vychladnout.

Počet porcí: 25 kusů
Doba přípravy: 60 minut

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Témata: kniha, jídlo

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