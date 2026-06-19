Život po Marice
Téměř rok od její smrti vyšla v nakladatelství Nastole kniha Po Marice, na které spolupracoval Maričin manžel. Silný osobní příběh znovu otevírá emoce, vzpomínky i otázku, jak se žije dál, když odejde člověk, kterého rodina i okolí hluboce milovali.
„Marika, Jirka a jejich dva kluci byli krásná rodina. Pak si Marika nahmatala bulku v prsu,“ stojí v představení knihy. Přestože jde o příběh plný bolesti, nese v sobě i tichou naději a připomínku každodennosti, která po ztrátě zůstává: „Protože ráno zase vstanu a udělám palačinky,“ svěřuje se Jirka.
Co přesně je Kitchen Story
Příběh Kitchen Story začal z lásky. Z lásky k vaření, poctivým surovinám a společnému stolování. Marika a Jirka vařili převážně ze sezónních a lokálních surovin a o své recepty se dělili na blogu Kitchen Story. Z něj později vznikla také kniha Manželé v kuchyni.
„Věříme, že zasednout ke stolu společně s rodinou a přáteli má neuvěřitelné kouzlo. A proto jsme vděční za každou příležitost, kdy se potkáme se svými blízkými nad talířem dobrého jídla,“ napsali Marika a Jirka na svém blogu.
Jejich příběh tak i dnes připomíná, že jídlo není jen o receptech. Je o blízkosti, společném čase a lidech, se kterými sdílíme obyčejné chvíle.
Myslete na své blízké a pozvěte je ke společnému stolu.
Recept z Kitchen Story Salát s červenou řepou, granátovým jablkem a kozím sýrem
- 2 hrsti mix salátových listů
- 2 pečené nebo vařené červené řepy
- 1 avokádo
- 4 lžíce semínek z granátového jablka
- ½ jablka
- 1 hrst vlašských ořechů
- 80 g čerstvého kozího sýra
Zálivka
- 6 lžic olivového oleje
- 2 lžíce balzamikové redukce
- 1 lžíce balzamikového octa
- sůl, pepř
- Do talíře vložíme salátové listy, na plátky nakrájenou červenou řepu, avokádo a jablko.
- Zasypeme semínky granátového jablka a nahrubo nasekanými ořechy.
- Navrch salátu poklademe kousky kozího sýra.
- Smícháme všechny suroviny na zálivku a salát jí přelijeme.
Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 15 minut
Recept z Kitchen Story Slané tyčinky s parmazánem a kořením
- 450 g hladké mouky + na poučnění válu
- 1 lžička sušeného droždí
- 1 lžička soli
- 1 lžička krystalového cukru
- 80 g strouhaného parmazánu
- 250 ml perlivé vody
- 4 lžíce olivového oleje
- K dokončení:
- hrubozrnnou sůl
- drobná semínka
- sušený rozmarýn
- černý sezam
- Všechny suché ingredience dáme do mísy a promícháme. Potom přidáme perlivou vodu, olivový olej a vypracujeme hladké těsto. Ideálně použijeme kuchyňský robot, ve kterém těsto necháme propracovat 5 minut.
- Hotové těsto přikryjeme utěrkou a na teplém místě necháme 30 minut kynout.
- Troubu předehřejeme na 200 °C a plech vyložíme pečicím papírem.
- Vykynuté těsto rozdělíme na poloviny a vyválíme dva pláty o tloušťce 1–1,5 cm. Z plátu budeme odkrajuvat asi 2 cm široké pásky.
- Na vál přidáme podle chuti sůl, semínka a rozmarýn, poté v této směsi plátky těsta vyválíme a vytvarujeme z nich tyčinky.
- Tyčinky upečeme v předehřáté troubě dozlatova, přibližně 15–20 minut. Délka pečení bude záviset na velikosti tyčinek.
- Upečené tyčinky vyjmeme z trouby a necháme vychladnout.
Počet porcí: 25 kusů
Doba přípravy: 60 minut
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