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Prdíte a bolí vás břicho? Dejte si fenykl, pomáhá i miminkům

Petra Burgrová
  4:00

Fenykl | foto: Canva

Už po generace se tradičně dává i malým miminkům na bolest bříška, ale jeho sílu ocení i dospělí. Pokud vás trápení s refluxem, pálením žáhy nebo nadýmáním přivádí k hledání šetrných alternativ, tato aromatická zelenina nabízí rychlou a přirozenou úlevu.

Obsah

Co je to fenykl a jak chutná

Jeho semena se jako koření využívala už ve středověku, kdy jim lidé připisovali také blahodárné účinky. Fenyklová bulva se jako zelenina začala v kuchyni uplatňovat až později. Dnes ji můžeme jíst čerstvou i tepelně upravenou, má nasládlou, svěží a lehce anýzovou chuť. V kuchyni najde využití také jemná fenyklová nať, která může jídlu dodat příjemné aroma.

Fenykl zapečený se sýrem a ořechovou strouhankou

Fenykl zapečený se sýrem a ořechovou strouhankou

Recept

Střední

40 min

Fenykl obecný je aromatická zelenina a bylina s jemnou anýzovou chutí, která účinně podporuje trávení, mírní pálení žáhy a přirozeně uvolňuje křeče žaludku i střev.

Jak jíst fenykl

Praktické je, že fenykl můžete jíst syrový i vařený. Syrový fenykl stačí očistit, odkrojit spodní část a případně odstranit tvrdší vnější vrstvy. Potom ho nakrájet na velmi tenké plátky. Takto se hodí například do salátu s pomerančem, jablkem nebo rukolou. Když ho tepelně upravíte, můžete ho péct, dusit, vařit, grilovat nebo krátce opéct na pánvi.

Sekaná s fenyklem

Sekaná s fenyklem

Recept

Střední

100 min

Fenyklová nať představuje jemné zelené lístky připomínající kopr, které skvěle fungují jako čerstvá bylinka do salátů, polévek či pomazánek a dodávají pokrmům svěží lékořicové aroma.

Co s natí fenyklu

Určitě ji nevyhazujte. Fenyklová nať je jedlá a byla by škoda ji po odkrojení poslat rovnou do koše. Jemné zelené části můžeme:

  • nasekat do salátu,
  • přidat k rybě,
  • použít jako bylinku na hotové jídlo,
  • vmíchat do pomazánky,
  • přidat do polévky,
  • nebo s ní ozdobit pečený fenykl.

Má podobně jako samotná bulva jemně anýzové aroma, ale je výraznější.

Linguine s ricottou a fenyklem

Linguine s ricottou a fenyklem

Recept

Lehké

30 min

Fenyklová semínka se po staletí využívají v kuchyni i lidovém léčitelství jako osvědčený prostředek proti nadýmání a trávicím potížím.

Na co je zdravý fenykl

Fenykl obsahuje bohatou směs éterických olejů (zejména anethol a fenchon), flavonoidy a vlákninu. Při pálení žáhy a refluxu funguje hned na několika úrovních:

  • Neutralizuje žaludeční kyselost: Pomáhá vyrovnávat pH prostředí v žaludku.
  • Uvolňuje křeče: Zklidňuje hladké svalstvo jícnu a žaludku, čímž brání návratu kyselých šťáv nahoru.
  • Chrání sliznici: Působí protizánětlivě na podrážděnou tkáň jícnu.
  • Zlepšuje peristaltiku: Podporuje správný pohyb střev a brání usazování plynů, které by jinak tlačily na žaludek.
Celerová polévka s fenyklem a slaninou

Celerová polévka s fenyklem a slaninou

Recept

Lehké

45 min

Fenyklový květ tvoří drobné žluté okolíky.

Vedlejší účinky fenyklu

V běžném kulinářském množství nebo ve formě slabého čaje je fenykl naprosto bezpečný. Přesto existuje několik omezení:

  • Těhotenství: Těhotné ženy by neměly užívat vysoce koncentrované extrakty a fenyklový éterický olej, protože obsažené látky mohou jemně ovlivňovat hladinu estrogenu.
  • Alergie: Opatrní by měli být lidé s alergií na miříkovité rostliny (mrkev, celer, anýz).
Pstruh s fenyklovo-pomerančovým salátem

Pstruh s fenyklovo-pomerančovým salátem

Recept

Střední

60 min

Fenyklový čaj je jemný hřejivý nálev z rozdrcených semínek, který přináší rychlou úlevu od pálení žáhy, žaludečního refluxu a bolesti břicha u dospělých i malých dětí.

Jak se vaří čaj z fenyklu

Fenyklový čaj se připravuje především ze sušených fenyklových semínek a má sladce kořenitou, anýzovou vůni a chuť. Postup je jednoduchý:

  1. Připravíme si asi jednu čajovou lžičku fenyklových semínek.
  2. Lehce je podrtíme například v hmoždíři. Nemusíme je rozemlít úplně najemno.
  3. Zalijeme je horkou vodou.
  4. Zakryjeme a necháme několik minut vylouhovat.
  5. Poté přecedíme.
Salát z červeného zelí

Křupavý zelný salát s fenyklem a jablkem – Osvěžující recept s jemným dresinkem

Recept

Lehké

40 min

Fenyklový krém

Recepty z fenyklu Polévky

Pečený králík na paprice s fenyklem

Recepty z fenyklu Hlavní jídla

Tvarohová pomazánka s fenyklem a papriková s makrelou

Recepty z fenyklu Svačiny

Salát z hnědé rýže a fenyklu

Recepty z fenyklu Saláty

Fenyklové cukrovinky

Fenyklové cukrovinky

Recept

Střední

50 min

Smrdí z něj z pusy, ale strčí do kapsy kdejaký lék na nachlazení
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Témata: Fenykl obecný

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