Prdíte a bolí vás břicho? Dejte si fenykl, pomáhá i miminkům

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Co je to fenykl a jak chutná
Jeho semena se jako koření využívala už ve středověku, kdy jim lidé připisovali také blahodárné účinky. Fenyklová bulva se jako zelenina začala v kuchyni uplatňovat až později. Dnes ji můžeme jíst čerstvou i tepelně upravenou, má nasládlou, svěží a lehce anýzovou chuť. V kuchyni najde využití také jemná fenyklová nať, která může jídlu dodat příjemné aroma.
Jak jíst fenykl
Praktické je, že fenykl můžete jíst syrový i vařený. Syrový fenykl stačí očistit, odkrojit spodní část a případně odstranit tvrdší vnější vrstvy. Potom ho nakrájet na velmi tenké plátky. Takto se hodí například do salátu s pomerančem, jablkem nebo rukolou. Když ho tepelně upravíte, můžete ho péct, dusit, vařit, grilovat nebo krátce opéct na pánvi.
Co s natí fenyklu
Určitě ji nevyhazujte. Fenyklová nať je jedlá a byla by škoda ji po odkrojení poslat rovnou do koše. Jemné zelené části můžeme:
- nasekat do salátu,
- přidat k rybě,
- použít jako bylinku na hotové jídlo,
- vmíchat do pomazánky,
- přidat do polévky,
- nebo s ní ozdobit pečený fenykl.
Má podobně jako samotná bulva jemně anýzové aroma, ale je výraznější.
Na co je zdravý fenykl
Fenykl obsahuje bohatou směs éterických olejů (zejména anethol a fenchon), flavonoidy a vlákninu. Při pálení žáhy a refluxu funguje hned na několika úrovních:
- Neutralizuje žaludeční kyselost: Pomáhá vyrovnávat pH prostředí v žaludku.
- Uvolňuje křeče: Zklidňuje hladké svalstvo jícnu a žaludku, čímž brání návratu kyselých šťáv nahoru.
- Chrání sliznici: Působí protizánětlivě na podrážděnou tkáň jícnu.
- Zlepšuje peristaltiku: Podporuje správný pohyb střev a brání usazování plynů, které by jinak tlačily na žaludek.
Vedlejší účinky fenyklu
V běžném kulinářském množství nebo ve formě slabého čaje je fenykl naprosto bezpečný. Přesto existuje několik omezení:
- Těhotenství: Těhotné ženy by neměly užívat vysoce koncentrované extrakty a fenyklový éterický olej, protože obsažené látky mohou jemně ovlivňovat hladinu estrogenu.
- Alergie: Opatrní by měli být lidé s alergií na miříkovité rostliny (mrkev, celer, anýz).
Jak se vaří čaj z fenyklu
Fenyklový čaj se připravuje především ze sušených fenyklových semínek a má sladce kořenitou, anýzovou vůni a chuť. Postup je jednoduchý:
- Připravíme si asi jednu čajovou lžičku fenyklových semínek.
- Lehce je podrtíme například v hmoždíři. Nemusíme je rozemlít úplně najemno.
- Zalijeme je horkou vodou.
- Zakryjeme a necháme několik minut vylouhovat.
- Poté přecedíme.
Recepty z fenyklu Polévky
- Fenyklový krém
- Fenyklová polévka se sezamovými semínky
- Pečená dýňová polévka s fenyklem a tymiánem
- Norská rybí polévka s lososem a fenyklem
Recepty z fenyklu Hlavní jídla
- Pečený králík na paprice s fenyklem
- Fenyklové červené zelí s bůčkem
- Pečené placaté kuře na fenyklu s ořechy
- Telecí řížečky s fenyklem a olivami
Recepty z fenyklu Svačiny
- Fenyklový koláč s rajčaty
- Křupavé špenátové tyčky se sýrem a koprem
- Fenyklový koláč
- Tvarohová pomazánka s fenyklem
Recepty z fenyklu Saláty
- Fenyklový salát s uzeným lososem a chilli
- Salát z hnědé rýže a fenyklu
- Pomerančovo-fenyklový salát se pstruhem
- Salát s pomeranči, fenyklem a krevetami
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