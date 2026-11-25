Vůně perníku se českými zeměmi line už po celá dlouhá staletí. Do Prahy perníkáři dorazili kolem roku 1324 z německého Norimberku, města, kudy proudilo z dalekých krajin do Evropy vzácné koření. Usadili se poblíž dnešní Prašné brány a jejich řemeslo dalo jméno Celetné ulici, která dodnes připomíná dávné časy pražských pekařů.
Proč není v Praze ulice Perníkářská
Ptáte se, proč to není ulice Perníkářská? Odpověď najdeme v původním názvu sladkého pečiva. Perníku se prapůvodně říkalo medová calta a byla to sladká placka z mouky, vody a medu. Výrobci takových placek se nazývali caletníci.
A aby to bylo ještě zamotanější, kdysi se perníku říkalo jednoduše marcipán. Marcipánové srdce z pouti, které zmiňuje nejedna česká pohádka, není tedy z mandlí, ale z mouky, která voní medem a kořením.
Podle kulturního historika Zikmunda Wintera vyráběli calty i pekaři: „Ovšem jen z mouky, kdežto pernikáři zadělávali mouku medem.“
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Od husitských válek po jarmarky
Perníkářské řemeslo se postupně rozšířilo do dalších českých měst – do Pardubic, Kutné Hory, Kolína, Poděbrad, Plzně, Chrudimi, Mladé Boleslavi či Rakovníka.
Za husitských válek výroba perníku přechodně poklesla. Spolu s dalšími luxusními řemesly bylo kritizováno i perníkářství, zejména v souvislosti s potíráním karbanu a hry v kostky o perník. Navzdory válečným útrapám prožívalo české perníkářství nakonec úspěšné období a svůj věhlas si uchovalo až do druhé poloviny 19. století.
Přestože šlo o žádaný artikl, nepekl se perník každý den. Vznikal na objednávku, při mistrovských zkouškách a především pro svátky a významné události. Perníkáři pak prodávali své zboží nejen ve vlastních krámcích, ale vyráželi také na poutě a jarmarky, kam za nimi přicházeli lidé ze širokého okolí.
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Z těsta se vyráběly i hračky
Perník býval odjakživa sladkou pochoutkou a současně i ozdobou, která těšila oči stejně jako chuťové pohárky. Zvláštní kapitolu představovala v 18. století takzvaná drůbeřka. Přestože připomínala perník, k jídlu určena nebyla. Vyráběla se z chlebového těsta pomocí perníkářských forem a šlo o první trojrozměrné hračky pro děti.
Drobné části se vytvářely v ruce, jednotlivé díly se sušily a spojovaly řídkým těstem, takzvaným klejstrem. Po sestavení a dosušení u kamen se hotové drůbeřky ukládaly do truhel. Před jarmarkem nebo poutí se navlékaly na pruty, barvily žlutě nebo červeně a dávaly do mírně prohřáté pece, aby oschly a chytily lesk. Některé se zdobily pozlátkem.
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Z luxusu do každé domácnosti
U perníku šlo vždy o luxusní zboží, jehož cenu zvyšovalo drahé koření, náročná příprava kvalitního těsta i pečlivě střežené receptury. Během 18. století si postupně našel cestu i do domácností prostých lidí.
Důmyslně vyřezávané dřevěné formy ze 17. století a první poloviny století osmnáctého, zdobené propracovanými motivy, začaly nahrazovat jednodušší kadluby lidových řezbářů. Každá pak vtiskla perníku osobitý výraz a kousek řemeslníkova umu. Nakonec se objevily plechové formičky a vykrajovátka a perník se stal běžnou, byť sváteční součástí našich domácností.
Recept Voňavé perníčky
Na těsto:
- 650 g hladké mouky
- 250 g moučkového cukru
- 50 g másla
- 4 žloutky
- 150 g tmavého medu
- 2 lžičky jedlé sody
- 2 lžičky perníkového koření
- špetka kardamomu a mletého zázvoru
- 1 bílek na potření
Na polevu:
- 1 bílek
- 1 lžíce citronové šťávy
- 170 g moučkového cukru
Postup:
- Mouku prosejeme s cukrem. Přidáme změklé máslo, žloutky, med, sodu, perníkové koření, kardamom, zázvor a vypracujeme těsto, které necháme alespoň 24 hodin odležet v chladničce.
- Po odležení ho propracujeme a rozválíme na plát silný 4 milimetry. Z plátu těsta vykrájíme různé tvary. Rozložíme na plechy vyložené pečicím papírem.
- Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 12 minut. Po upečení ihned potřeme rozšlehaným bílkem a necháme vychladnout.
- Z bílku, šťávy a prosátého cukru utřeme hladkou lesklou polevu, kterou naplníme do malého papírového sáčku a perníčky s ní ozdobíme.
Sváteční vánoční perníčky s lesklou polevou – Voňavé domácí pečení pro celou rodinu
Střední
60 min