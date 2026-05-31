Jak se dělají svatební koláčky
Základem úspěchu je kynuté těsto a pořádná dávka trpělivosti, protože koláčky bývají malé a je s nimi piplačka.
- Těsto: Používá se hladká nebo polohrubá mouka, žloutky, kvásek z droždí, vlažné mléko, cukr a hodně másla či sádla (díky tuku zůstanou koláčky dlouho vláčné). Do těsta se často přidává i kapka rumu, aby nenasáklo tolik tuku při případném smažení nebo pro vůni při pečení.
- Náplně: Klasikou jsou tvarohová, maková, povidlová nebo ořechová.
- Fígl pro dokonalost: Jakmile koláčky vytáhnete z trouby ještě horké, vydatně je pomažte rozpuštěným máslem smíchaným s rumem a bohatě pocukrujte moučkovým cukrem s vanilkou. To jim dodá tu správnou vůni a zajistí, že hned neztvrdnou.
Jak dlouho před svatbou péct koláčky
Svatební koláčky se tradičně rozdávají při zvání hostů nebo se dávají jako výslužka.
- Pokud je pečete jako pozvánku, pečou se obvykle 2 až 3 týdny před svatbou, kdy se rozvážejí rodině a známým.
- Pokud jsou určeny na svatební stůl a do výslužek, ideální čas na pečení je 2 až 3 dny před svatbou (čtvrtek je ideální den, pokud je svatba v sobotu). Budou mít čas se rozležet, ale budou stále dokonale čerstvé.
Kdo peče svatební koláčky
Tradičně se pečení ujímá matka nevěsty, tchyně, babičky, tetičky a kamarádky. V minulosti bylo pečení koláčků velkou společenskou událostí, kdy se ženy sešly, pomáhaly si, pily víno a probraly všechno důležité. Ovšem sama nevěsta by je péct neměla, údajně by si tím „odpekla štěstí“ nebo si do manželství přenesla příliš mnoho starostí a práce.
Kolik se dává svatebních koláčků
Množství závisí na tom, k jakému účelu koláčky slouží:
- Do výslužek: Tradičně se dává lichý počet koláčků (např. 15, 21 nebo 27 kusů podle velikosti krabičky). Měly by v nich být zastoupeny různé druhy náplní.
- Na svatební tabuli: Počítejte zhruba se 4 až 6 koláčky na jednoho hosta. Mizí totiž neuvěřitelně rychle ke kávě i k vínu.