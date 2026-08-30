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Lednice bere rajčatům vůni. Do chladu nepatří ani brambory a okurky

Zuzana Stiboříková
  4:45

Čerstvá zralá rajčata jsou nejlepší. Jak je uchovávat, aby neztratila chuť a aroma? | foto: Canva

Je možné skladovat rajčata v lednici? Záleží, zda jsou dozrálá, nebo nikoli. Nezralá rajčata totiž v chladu ztrácí chuť a vůni. V článku se dozvíte také, kdy a proč jim nízká teplota mění aroma, jak je v chladu správně uchovávat a která další zelenina do lednice nepatří.

Nejčastěji kladené otázky

Proč se rajčata dávají do lednice?

Nejlepší rajčata jsou samozřejmě ta, která jste právě utrhli z keříku. Pevná, ale nikoli tvrdá, sytě barevná podle odrůdy a lesklá. Navíc silně a sladce voní. Jenže příroda ani sklizeň si nevybírá čas, který si nám bude hodit. A proto část úrody nevyhnutelně musí skončit v lednici, spíži nebo ve sklepě.

Nízká teplota:

  • zpomaluje zrání a metabolismus,
  • zpomaluje měknutí,
  • omezuje ztrátu vody,
  • může prodloužit dobu, po kterou zralé rajče zůstane použitelné,
  • současně ale při delším nebo příliš intenzivním chlazení potlačuje tvorbu části aroma.

Podle studie z roku 2025, kterou vypracovali vědci z Šanghajské univerzity, je skladování v lednici pro zralá rajčata rozhodně vhodnější než pokojová teplota. Výsledky testů totiž dokázaly, že skladování při čtyřech stupních Celsia oddálilo ztrátu vitaminu C a teplota od 4 do 14 stupňů zabránila měknutí a rychlé ztrátě vody. Chlad také zpomaluje procesy, které vedou k přezrávání a zkažení, a to zejména u nakrájených rajčat, kde je uchování v ledničce nezbytné.

Kolik stupňů a dní v lednici je pro rajčata bezpečná hranice, aby práce přírody i vaše neskončila v koši, ale v rajské omáčce nebo v některém z letních rajčatových receptů?

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Kdy můžu rajčata skladovat v lednici a kdy ne?

Aby domácí rajčata v chladu neztratila na charakteru, je důležité dodržet teplotu i délku jejich uchovávání. Dlouhodobý pobyt v příliš nízké teplotě totiž může způsobit předčasné měknutí, důlky a poškození povrchu, hnědnutí semen či vyšší náchylnost ke kažení a plísním.

Ještě důležitější je, aby byla dozrálá. U nezralých nebo teprve dozrávajících rajčat může nízká teplota zrání zpomalit a narušit tvorbu aromatických látek či nepravidelné nebo skvrnité zabarvení. Obecně se jako ideální teplota k dozrání doporučuje 18 až 21 stupňů.

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Jak správně uchovávat rajčata v lednici?

Výzkumy ukazují, že u zralých červených rajčat (případně zelených na povrchu, která jsou dostatečně vyvinutá, aby po sklizni dozrála), je chlazení přijatelné, ovšem při udržení optimální teploty. Optimální teplota pak závisí především na stupni zralosti rajčete:

  • Sklizňově zralá, ale ještě zelená rajčata: vhodná teplota je přibližně 12,5 až 15 stupňů. V těchto podmínkách je lze uchovávat zhruba dva týdny. Při delším skladování se zvyšuje riziko ztráty kvality a kažení.
  • Červená zralá rajčata: snesou nižší teplotu. Jako vhodné skladovací rozmezí se uvádí přibližně 8 až 10 stupňů, obvykle na několik dnů až týden.
  • Pozor: Běžná lednice kolem 4–5 stupňů je už pod optimální skladovací teplotou rajčat. Po jednom až třech dnech výzkumy sice nezjistily u červených zralých rajčat významný úbytek aromatických látek, u ještě zelených však může chlad vůni a chuť ovlivnit.

Obecně platí, že čím nižší teplota a delší skladování, tím vyšší riziko poškození chladem. Citlivost navíc závisí na stupni zralosti a odrůdě.

Jak dlouho skladovat rajčata? (Zdroj: Department of Plant Sciences, UC Davis)
Jaká rajčataDoporučená teplotaJak dlouho
Rajčata určená k dozrání18 – 21 °Cdo úplného dozrání
Uvnitř zralá, ale ještě zelená 12,5 – 15 °Caž 14 dní
Dozrávající, světle červená10 – 12,5 °Ckrátkodobě
Pevná, plně zralá7 – 10 °Cdoporučeno 3–5 dní

Která zelenina dále nepatří do lednice?

Přesněji které plodiny jsou citlivé na chlad a běžná teplota v lednici pro ně není ideální? Jasnými kandidáty je zelenina, která potřebuje suché a dobře větrané prostředí, tedy například cibule a česnek. Starší poučky také tvrdí, že chlad může uškodit bramborám, protože mění škrob na cukry. Novější studie ale připouštějí chladničku jako možnost prodloužení jejich životnosti. Dlouhodobé uložení v lednici není vhodné ani pro okurky, lilek, papriky nebo dýně.

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