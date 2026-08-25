Pozor na hřiby: Některé musíte vařit 20 minut, jinak riskujete

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Jaké jsou druhy hřibů
Vypsat všechny druhy hřibů, které u nás rostou, by bylo na dlouho. Do běžného houbařského košíku se jich ale dostane jen část. Vybrali jsme proto ty známější a také ty, na které můžete v českých lesích narazit poměrně běžně. Některé poznáte skoro na první pohled, u jiných už je potřeba dívat se trochu pozorněji.
Jemná hříbková polévka se smetanou a bylinkových grissini – Houbová polévka, která má šmrnc
Lehké
40 min
|Druh hřibu
|Jedlost
|Jak ho poznat
|Hřib smrkový
|Jedlý
|Hnědý klobouk, mohutný třeň se světlou síťkou, bílé až žlutavé rourky
|Hřib dubový
|Jedlý
|Hnědý sametový klobouk, robustní třeň se světlou síťkou
|Hřib borový
|Jedlý
|Tmavě hnědý až červenohnědý klobouk, mohutný třeň
|Hřib bronzový
|Jedlý
|Velmi tmavý, téměř černohnědý klobouk, robustní třeň
|Hřib hnědý
|Jedlý
|Hnědý klobouk, žluté až olivové rourky, po otlaku často modrá
|Hřib kovář
|Jedlý po tepelné úpravě
|Tmavý klobouk, žluté až červenooranžové póry, třeň s červenými tóny
|Hřib koloděj
|Jedlý po tepelné úpravě
|Hnědý klobouk, červenooranžové póry, na třeni výrazná síťka
|Hřib žlučník (hořčák)
|Nejedlý
|Hnědý klobouk, u starších hub růžové rourky, výrazná tmavá síťka na třeni
|Hřib satan
|Jedovatý
|Světlý klobouk, výrazně červené póry a robustní červeně zbarvený třeň
Který hřib je jedovatý
Nejznámějším jedovatým zástupcem je hřib satan. Je poměrně vzácný a jeho nálezy se navíc často zaměňují s jinými druhy hřibů. Může způsobit výrazné zažívací potíže. Hřib satan má mohutný klobouk, který může mít bělavou až šedohnědou barvu, a výrazně zbarvené rourky a třeň.
Důležité je ale neurčovat jedovatost houby podle jediné barvy nebo podle toho, zda modrá na řezu. Jednotlivé znaky je potřeba posuzovat společně.
Jak hřiby správně zpracovat
Nejlepší je zpracovat hřiby co nejdříve po návratu z lesa. Očistíme je od hlíny, jehličí a dalších nečistot. Červivé části vykrojíme. Čistit můžeme nožem nebo jemným kartáčkem.
Některé jedlé hřiby, zejména hřib kovář a hřib koloděj, obsahují v syrovém stavu toxiny, které rozkládají červené krvinky a dráždí trávicí trakt. Musí se vařit minimálně 20 minut. Při rychlé minutkové úpravě nebo nedovaření riskujete silné křeče v břiše, zvracení a průjem.
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Jak dlouho mohou hřiby zůstat v lednici
Čerstvé bychom měli zpracovat ideálně ještě v den sběru nebo nejpozději následující den. V lednici je uchovávejte volněji, například v otevřené nádobě, která umožní přístup vzduchu. Jakmile houby začnou být slizké, nepříjemně zapáchat, výrazně měknout nebo plesnivět, vyhoďte je.
Jak zpracovat hřiby do mrazáku
Mražení je jeden z nejjednodušších způsobů, jak si uchovat větší množství hřibů na zimu. Nejdříve houby očistíme a nakrájíme na menší kousky. U hřibů se vyplatí krátké předvaření nebo spaření.
Po zpracování je necháme dobře vychladnout a odkapat, rozdělíme do porcí a uložíme do sáčků nebo vhodných krabiček. Praktické je zamrazovat houby po porcích. Nebudeme pak muset rozmrazovat celý kilogram kvůli jedné omáčce.
Jak zavařit hřiby
Zavařování je jeden ze způsobů, jak si houby uchovat na zimu, a nejčastěji se nakládají do sladkokyselého nálevu. Hodí se na to menší pevné houby nebo větší houby nakrájené na kousky. Hřiby, lišky, ryzce nebo různé směsi hub můžete připravit podobně.
Jak hřiby sušit
Hřiby patří mezi houby, které se k sušení výborně hodí. Houby nakrájíme na tenké plátky a rozložíme tak, aby se jednotlivé kusy nedotýkaly. Sušit můžeme v sušičce, případně v troubě při nízké teplotě s možností odvodu vlhkosti.
Správně usušené houby musí být skutečně suché, nikoliv pouze měkké a vláčné. Uchováváme je v suchu a chráníme před vlhkostí a škůdci. Sušené hřiby mají navíc velmi intenzivní aroma. Do omáčky nebo polévky jich často stačí jen několik.
Recepty s hřiby Polévky
- Sametový hříbkový krém s bramborami a tymiánem
- Houbový krém s hříbky
- Bramborovo-hráškový krém s nakládanými hříbky
Recepty s hřiby Hlavní jídla
- Houbové kroupoto s hříbky
- Hovězí pečeně na hříbkách s tymiánem
- Špagety carbonara s hříbky
- Kančí na hříbkách
- Hříbkovo-lišková omáčka
Recepty s hřiby Svačiny
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