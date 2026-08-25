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Pozor na hřiby: Některé musíte vařit 20 minut, jinak riskujete

Petra Burgrová
  4:20

houby | foto: Canva

Rostou, nebo nerostou? Mapu, která by vám ukázala, kde právě vyrazit na houby, pro vás sice nemáme, zato máme několik užitečných rad, které se vám v lese mohou hodit. Tentokrát se zaměříme hlavně na hřiby. No řekněte sami… nestalo se vám někdy, že jste si domů nesli krásného „dubáka“ a až při zpracování zjistili, že je to hořčák?

Obsah

Jaké jsou druhy hřibů

Vypsat všechny druhy hřibů, které u nás rostou, by bylo na dlouho. Do běžného houbařského košíku se jich ale dostane jen část. Vybrali jsme proto ty známější a také ty, na které můžete v českých lesích narazit poměrně běžně. Některé poznáte skoro na první pohled, u jiných už je potřeba dívat se trochu pozorněji.

Hříbková polévka

Jemná hříbková polévka se smetanou a bylinkových grissini – Houbová polévka, která má šmrnc

Recept

Lehké

40 min
Druh hřibuJedlostJak ho poznat
Hřib smrkovýJedlýHnědý klobouk, mohutný třeň se světlou síťkou, bílé až žlutavé rourky
Hřib dubovýJedlýHnědý sametový klobouk, robustní třeň se světlou síťkou
Hřib borovýJedlýTmavě hnědý až červenohnědý klobouk, mohutný třeň
Hřib bronzovýJedlýVelmi tmavý, téměř černohnědý klobouk, robustní třeň
Hřib hnědýJedlýHnědý klobouk, žluté až olivové rourky, po otlaku často modrá
Hřib kovářJedlý po tepelné úpravěTmavý klobouk, žluté až červenooranžové póry, třeň s červenými tóny
Hřib kolodějJedlý po tepelné úpravěHnědý klobouk, červenooranžové póry, na třeni výrazná síťka
Hřib žlučník (hořčák)NejedlýHnědý klobouk, u starších hub růžové rourky, výrazná tmavá síťka na třeni
Hřib satanJedovatýSvětlý klobouk, výrazně červené póry a robustní červeně zbarvený třeň

Hřib satan. Vzácný jedovatý hřib s bílým kloboukem a krvavě červenou nohou, který při nedostatečné tepelné úpravě způsobuje těžké žaludeční otravy.

Který hřib je jedovatý

Nejznámějším jedovatým zástupcem je hřib satan. Je poměrně vzácný a jeho nálezy se navíc často zaměňují s jinými druhy hřibů. Může způsobit výrazné zažívací potíže. Hřib satan má mohutný klobouk, který může mít bělavou až šedohnědou barvu, a výrazně zbarvené rourky a třeň.

Důležité je ale neurčovat jedovatost houby podle jediné barvy nebo podle toho, zda modrá na řezu. Jednotlivé znaky je potřeba posuzovat společně.

Hovězí pečeně na hříbkách

Hovězí pečeně na hříbkách

Recept

Náročné

200 min

Jak hřiby správně zpracovat

Nejlepší je zpracovat hřiby co nejdříve po návratu z lesa. Očistíme je od hlíny, jehličí a dalších nečistot. Červivé části vykrojíme. Čistit můžeme nožem nebo jemným kartáčkem.

Některé jedlé hřiby, zejména hřib kovář a hřib koloděj, obsahují v syrovém stavu toxiny, které rozkládají červené krvinky a dráždí trávicí trakt. Musí se vařit minimálně 20 minut. Při rychlé minutkové úpravě nebo nedovaření riskujete silné křeče v břiše, zvracení a průjem.

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Čerstvě nasbírané neomyté houby uložte do prodyšné nádoby a zpracujte nejpozději do 48 hodin, aby nevznikly nebezpečné toxiny.

Jak dlouho mohou hřiby zůstat v lednici

Čerstvé bychom měli zpracovat ideálně ještě v den sběru nebo nejpozději následující den. V lednici je uchovávejte volněji, například v otevřené nádobě, která umožní přístup vzduchu. Jakmile houby začnou být slizké, nepříjemně zapáchat, výrazně měknout nebo plesnivět, vyhoďte je.

Dýňové ravioly s jablky a hříbky

Dýňové ravioly s jablky a hříbky

Recept

Střední

60 min

Jak zpracovat hřiby do mrazáku

Mražení je jeden z nejjednodušších způsobů, jak si uchovat větší množství hřibů na zimu. Nejdříve houby očistíme a nakrájíme na menší kousky. U hřibů se vyplatí krátké předvaření nebo spaření.

Po zpracování je necháme dobře vychladnout a odkapat, rozdělíme do porcí a uložíme do sáčků nebo vhodných krabiček. Praktické je zamrazovat houby po porcích. Nebudeme pak muset rozmrazovat celý kilogram kvůli jedné omáčce.

Hříbková krémová polévka

Hříbková krémová polévka

Recept

Lehké

80 min

Povařené houby naskládané do sklenic s kořením a zalité sladkokyselým nálevem sterilujte 20 minut, čímž získáte skvělou pochoutku k zimnímu servírování.

Jak zavařit hřiby

Zavařování je jeden ze způsobů, jak si houby uchovat na zimu, a nejčastěji se nakládají do sladkokyselého nálevu. Hodí se na to menší pevné houby nebo větší houby nakrájené na kousky. Hřiby, lišky, ryzce nebo různé směsi hub můžete připravit podobně.

Vepřová pečeně na jablkách a hříbkách

Vepřová pečeně na jablkách a hříbkách

Recept

Střední

100 min

Houby nakrájené na tenké plátky sušte v prodyšné vrstvě nebo sušičce při nízké teplotě, dokud nebudou křehké a zcela bez vlhkosti.

Jak hřiby sušit

Hřiby patří mezi houby, které se k sušení výborně hodí. Houby nakrájíme na tenké plátky a rozložíme tak, aby se jednotlivé kusy nedotýkaly. Sušit můžeme v sušičce, případně v troubě při nízké teplotě s možností odvodu vlhkosti.

Správně usušené houby musí být skutečně suché, nikoliv pouze měkké a vláčné. Uchováváme je v suchu a chráníme před vlhkostí a škůdci. Sušené hřiby mají navíc velmi intenzivní aroma. Do omáčky nebo polévky jich často stačí jen několik.

Hříbková polévka

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Kančí na hříbkách

Recepty s hřiby Hlavní jídla

Hříbkové tartaletky s tymiánem

Recepty s hřiby Svačiny

Hříbkové rizoto s ořechy a pečenou řepou + stepy

Hříbkové rizoto s ořechy a pečenou řepou

Recept

Střední

80 min

Jak usušit cokoliv od jablek po maso: Pravidla, která nesmíte porušit
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Témata: houby, Klobouk, třeň, les

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