Co je ředkvička a co ředkev
Ředkvička je kořenová zelenina z čeledi brukvovitých, typická svou křupavostí a příjemně štiplavou chutí. Tu jí dodávají hořčičné oleje, které zároveň podporují trávení.
Často se zaměňuje s ředkví. I když jde o příbuzné, jedná se o odlišné odrůdy téhož druhu (Raphanus sativus). Ředkvičky jsou malé, rychle rostoucí a chuťově jemnější. Naopak ředkve, jako je černá ředkev nebo bílý daikon, dorůstají větších rozměrů, mají výraznější ostrost a lépe se skladují.
Vedle klasických kulatých červených ředkviček existují i méně známé odrůdy – podlouhlé, bílé, růžové nebo dvoubarevné. Liší se nejen vzhledem, ale i intenzitou chuti od jemně pikantní až po výrazně ostrou.
Jak jsou zdravé ředkvičky
Prospívají hned v několika směrech. Obsahují především vitamín C, kyselinu listovou, draslík a antioxidanty. Jejich štiplavé látky podporují trávení a tvorbu žaludečních šťáv, což může pomoci při pocitu těžkosti po jídle. Zároveň působí mírně detoxikačně a přispívají ke správné funkci jater.
Ředkvičky sice neobsahují vitamíny v takovém množství jako některé jiné druhy zeleniny, ale jejich výhodou je dostupnost brzy na jaře, kdy je čerstvých zdrojů živin méně. Navíc díky vysokému obsahu vody a nízké kalorické hodnotě jsou vhodné i při redukci.
Jak jíst ředkvičky a do jakých receptů se hodí
V kuchyni mají ředkvičky jasnou roli. Nejlépe vyniknou čerstvé, kdy si zachovají svou křupavost i typickou ostrou chuť.
Hodí se do salátů, na pečivo s máslem, do pomazánek nebo jako rychlá svačina k zakousnutí. Skvěle fungují v kombinaci s vejci, tvarohem nebo čerstvými sýry, které celkovou chuť zjemní.
Kdy nejíst ředkvičky a proč jim nesvědčí teplo
Opatrní by měli být především lidé s citlivým žaludkem, žaludečními vředy nebo sklony k nadýmání. Obsažené silice a hořčičné oleje totiž mohou trávicí trakt dráždit, zvlášť při jejich zvýšené konzumaci.
Pozor by si měli dát také lidé s onemocněním štítné žlázy. Ředkvičky patří mezi brukvovitou zeleninu, která obsahuje takzvané strumigenní látky. Ty mohou ve větším množství narušovat využití jódu v organismu, a tím ovlivnit funkci štítné žlázy (zejména při jejím sníženém výkonu).
Pozor na jejich úpravu
Ředkvičky jsou typické svou štiplavou chutí a křupavostí, o kterou při tepelné úpravě rychle přicházejí. Zahříváním se navíc mění jejich chuťový profil – místo příjemné štiplavosti mohou působit mdle až nahořkle a ztrácejí i část prospěšných látek.
Nevhodné je také jejich dlouhé skladování. Přestárlé ředkvičky bývají dřevnaté, výrazně ostřejší nebo naopak bez chuti a hůře stravitelné.
Recept Vajíčková pomazánka s ředkvičkami
- 8 vajec, vařených natvrdo
- 30 g majonézy
- 1 lžička plnotučné hořčice
- šťáva a nastrouhaná kůra z 1 citronu
- sůl
- čerstvě mletý černý pepř
- pažitka
- kváskový chléb
- černý sezam
- ředkvičky
- jarní cibulka
- Vejce rozpůlíme, žloutky dáme do mísy a bílky stranou.
- Ke žloutkům přidáme majonézu, hořčici, citronovou šťávu a kůru. Osolíme, opepříme a vše důkladně promícháme.
- Bílky nakrájíme na kousky a pažitku nasekáme najemno. Přimícháme opatrně do pomazánky.
- Jarní cibulku nakrájíme na kolečka.
- Ředkvičky nastrouháme na mandolíně (nebo nakrájíme) na tenké plátky.
- Plátky chleba opečeme nasucho v pánvi.
- Chleby potřeme pomazánkou, přidáme plátky ředkvičky, lehce posolíme a posypeme černým sezamem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 10 minut bez doby vaření vajec