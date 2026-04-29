Poznáte zeleninu? Je štiplavější než chilli a rozhodně se nehodí pro tepelnou úpravu

Klára Pěnkavová
  4:20
Ředkvičky patří k nejvýraznější a v Česku nejznámější jarní zelenině. Možná s nimi ale děláte jednu podstatnou chybu. Špatná úprava je připraví o chuť, křupavost i část cenných látek.
ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Co je ředkvička a co ředkev

Ředkvička je kořenová zelenina z čeledi brukvovitých, typická svou křupavostí a příjemně štiplavou chutí. Tu jí dodávají hořčičné oleje, které zároveň podporují trávení.

Často se zaměňuje s ředkví. I když jde o příbuzné, jedná se o odlišné odrůdy téhož druhu (Raphanus sativus). Ředkvičky jsou malé, rychle rostoucí a chuťově jemnější. Naopak ředkve, jako je černá ředkev nebo bílý daikon, dorůstají větších rozměrů, mají výraznější ostrost a lépe se skladují.

Vedle klasických kulatých červených ředkviček existují i méně známé odrůdy – podlouhlé, bílé, růžové nebo dvoubarevné. Liší se nejen vzhledem, ale i intenzitou chuti od jemně pikantní až po výrazně ostrou.

Vajíčkový salát

Vajíčkový salát se zakysanou smetanou – Ředkvičky a jarní cibulka v majonézovém dresu

Recept

Střední

25 min

Jak jsou zdravé ředkvičky

Prospívají hned v několika směrech. Obsahují především vitamín C, kyselinu listovou, draslík a antioxidanty. Jejich štiplavé látky podporují trávení a tvorbu žaludečních šťáv, což může pomoci při pocitu těžkosti po jídle. Zároveň působí mírně detoxikačně a přispívají ke správné funkci jater.

Ředkvičky sice neobsahují vitamíny v takovém množství jako některé jiné druhy zeleniny, ale jejich výhodou je dostupnost brzy na jaře, kdy je čerstvých zdrojů živin méně. Navíc díky vysokému obsahu vody a nízké kalorické hodnotě jsou vhodné i při redukci.

Chcete jíst zdravě? Naučíme vás, jak sestavit nutričně vyvážený jídelníček
Tvarohová pomazánka s ředkvičkami a pažitkou

Tvarohová pomazánka s ředkvičkami a pažitkou

Recept

Lehké

20 min

Ředkvičky jsou nejznámnější jarní zeleninou a v Česku hodně populární.

Jak jíst ředkvičky a do jakých receptů se hodí

V kuchyni mají ředkvičky jasnou roli. Nejlépe vyniknou čerstvé, kdy si zachovají svou křupavost i typickou ostrou chuť.

Hodí se do salátů, na pečivo s máslem, do pomazánek nebo jako rychlá svačina k zakousnutí. Skvěle fungují v kombinaci s vejci, tvarohem nebo čerstvými sýry, které celkovou chuť zjemní.

Pěstování ředkviček a mikrogreens

  • vysévat můžete od jara do podzimu, existují i ředkvičky celoroční
  • daří se jim i v truhlíku na balkoně, potřebují jen lehkou půdu a světlo
  • sklízet můžete už za 3–4 týdny od výsevu
  • mikrogreens vypěstujete hustým výsevem do mělké nádoby; mladé lístky sklízíte za 7–10 dní, mají výraznou chuť a vysoký obsah živin

Kdy nejíst ředkvičky a proč jim nesvědčí teplo

Opatrní by měli být především lidé s citlivým žaludkem, žaludečními vředy nebo sklony k nadýmání. Obsažené silice a hořčičné oleje totiž mohou trávicí trakt dráždit, zvlášť při jejich zvýšené konzumaci.

Pozor by si měli dát také lidé s onemocněním štítné žlázy. Ředkvičky patří mezi brukvovitou zeleninu, která obsahuje takzvané strumigenní látky. Ty mohou ve větším množství narušovat využití jódu v organismu, a tím ovlivnit funkci štítné žlázy (zejména při jejím sníženém výkonu).

Pozor na jejich úpravu

Ředkvičky jsou typické svou štiplavou chutí a křupavostí, o kterou při tepelné úpravě rychle přicházejí. Zahříváním se navíc mění jejich chuťový profil – místo příjemné štiplavosti mohou působit mdle až nahořkle a ztrácejí i část prospěšných látek.

Nevhodné je také jejich dlouhé skladování. Přestárlé ředkvičky bývají dřevnaté, výrazně ostřejší nebo naopak bez chuti a hůře stravitelné.

Honí tě mlsná? Tělo tím vysílá signály, jaké vitamíny a minerály ti chybí
Jarní bramborový salát s medvědím česnekem

Lehký jarní bramborový salát s medvědím česnekem a ředkvičkami: Recept bez majonézy

Recept

Lehké

45 min

Recept Vajíčková pomazánka s ředkvičkami

    • 8 vajec, vařených natvrdo
    • 30 g majonézy
    • 1 lžička plnotučné hořčice
    • šťáva a nastrouhaná kůra z 1 citronu
    • sůl
    • čerstvě mletý černý pepř
    • pažitka
    • kváskový chléb
    • černý sezam
    • ředkvičky
    • jarní cibulka
  1. Vejce rozpůlíme, žloutky dáme do mísy a bílky stranou.
  2. Ke žloutkům přidáme majonézu, hořčici, citronovou šťávu a kůru. Osolíme, opepříme a vše důkladně promícháme.
  3. Bílky nakrájíme na kousky a pažitku nasekáme najemno. Přimícháme opatrně do pomazánky.
  4. Jarní cibulku nakrájíme na kolečka.
  5. Ředkvičky nastrouháme na mandolíně (nebo nakrájíme) na tenké plátky.
  6. Plátky chleba opečeme nasucho v pánvi.
  7. Chleby potřeme pomazánkou, přidáme plátky ředkvičky, lehce posolíme a posypeme černým sezamem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 10 minut bez doby vaření vajec

Domácí housky a vajíčková pomazánka

Domácí housky a vajíčková pomazánka

Recept

Střední

120 min
Kváskový chléb

Kváskový chléb

Recept

Střední

50 min
Nejčtenější

„Takový blivajz!” řekl o něm Zdeněk Pohlreich. Jak retro katův šleh udělat jinak a lépe?

Katův šleh

Katův šleh je stálicí českých hospod a z jídelních lístků nikdy úplně nezmizel. Zdeněk Pohlreich ukazuje, jak ho připravit lépe. Bez zbytečných dochucovadel a s důrazem na poctivou chuť masa a...

Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit

ilustrační snímek

Česko patří k zemím s vysokým výskytem klíšťat a klíšťové encefalitidy v Evropě. Jak se proti nim účinně chránit? Kromě klasických repelentů se často mluví i o tom, že klíšťata mohou odpuzovat...

Zkoušeli jste už doma halabajky? Jsou prosté, ale zamiluje si je celá rodina

Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou

Zní to skoro jako pohádka, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejjednodušších jídel české kuchyně. Žádná velká věda, žádné složité postupy. Prostě brambory, tvaroh a trocha fantazie. Ideální ukázka...

Dejte si pozor, jak krájíte meloun. Hrozí vám salmonela i kampylobakterióza

Některé potraviny se mohou na vašem letním jídelníčku objevovat často,...

Sezona melounů přichází. Oblíbené šťavnaté ovoce, které je technicky vzato zelenina, skýtá mnoho blahodárných účinků pro zdraví. Zároveň jde o poměrně rizikové plody, co se týče výskytu nejrůznějších...

Bác: Zapomenutá lahůdka z pekáče, o které se v moderních kuchařkách nedočtete

Báč

Jde o tradiční pokrm české venkovské kuchyně, který spojuje jednoduché suroviny a sytou chuť. Tento bramborový koláč pečený v pekáči býval běžnou součástí jídelníčku na vesnicích a dodnes si získává...

Poznáte zeleninu? Je štiplavější než chilli a rozhodně se nehodí pro tepelnou úpravu

Ředkvičky

Ředkvičky patří k nejvýraznější a v Česku nejznámější jarní zelenině. Možná s nimi ale děláte jednu podstatnou chybu. Špatná úprava je připraví o chuť, křupavost i část cenných látek.

29. dubna 2026  4:20

Čarodějnice 2026: Jak správně vybrat špekáčky a nespálit se?

buřty, špekáčky, opékání buřtů, čarodějnice

Pálení čarodějnic se blíží a s ním i opékání buřtů. Jenže jak vybrat ten nejlepší? V regálech vypadají všechny dost stejně, ale rozdíly mezi nimi jsou zásadní.

29. dubna 2026

Bebe střecha s banánem: Tradiční nepečený dezert krok za krokem

Bebe střecha s banánem
Recept

Lehké

30 min

Tento nestárnoucí nepečený dezert z Bebe sušenek a tvarohového krému je sázkou na jistotu. Sladká...

Domácí tatarák s kapary a parmazánem: Elegantní předkrm

Tatarák s kapary
Recept

Střední

35 min

Tento recept posouvá klasický tatarák na vyšší úroveň. Díky kaparům získává maso příjemnou slanost...

Ricottové lívance s citronovým karamelem: Nadýchaná snídaně jako z kavárny

Ricottové lívance s citronovým karamelem
Recept

Střední

50 min

Hledáte recept na dokonalé ráno? Tyto ricottové lívance jsou neuvěřitelně lehké, vláčné a díky...

Detox a zdravé močové cesty zadarmo? Stačí se jen sehnout a utrhnout tuhle rostlinu

Mladé kopřivy mají nejvíce účinných látek. Sbírejte je proto hned zjara.

Často je považovaná za obyčejný plevel, ale ve skutečnosti jde o jednu z nejvýživnějších rostlin, které u nás rostou. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, železa, hořčíku i chlorofylu a v mnoha...

28. dubna 2026  5:10

6 receptů z chřestu: Co uvařit a proč po něm máme na záchodě „divný“ pocit?

Fialový chřest je velká vzácnost. Uvidíte-li ho v obchodě, kupte ho!

Chřest patří mezi nejoblíbenější jarní suroviny a není divu. Je lehký, plný vitamínů a v kuchyni neuvěřitelně variabilní. Dá se připravit na desítky způsobů, od rychlé snídaně až po netradiční křehký...

28. dubna 2026  4:30

Dejte si pozor, jak krájíte meloun. Hrozí vám salmonela i kampylobakterióza

Některé potraviny se mohou na vašem letním jídelníčku objevovat často,...

Sezona melounů přichází. Oblíbené šťavnaté ovoce, které je technicky vzato zelenina, skýtá mnoho blahodárných účinků pro zdraví. Zároveň jde o poměrně rizikové plody, co se týče výskytu nejrůznějších...

28. dubna 2026

Těstoviny s chorizem, špenátem a ricottou: Rychlá a krémová zapečená večeře

Těstoviny s chorizem, špenátem a ricottou
Recept

Střední

35 min

Tento recept je perfektním spojením italské elegance a španělského temperamentu. Pikantní chorizo...

Pečené rizoto se žampiony, slaninou a špenátem: Snadný oběd z jednoho pekáčku

Pečené rizoto se žampiony, slaninou a špenátem
Recept

Střední

60 min

Tento recept je skvělým řešením pro dny, kdy hledáte poctivé a syté jídlo bez nutnosti neustálého...

Rebarborové řezy se sněhovou čepicí: Nadýchaný dezert s citronovou vůní

Rebarborové řezy zdobené sněhem
Recept

Střední

95 min

Tyto rebarborové řezy nabízejí harmonické spojení křehkého máslového těsta, bohaté smetanové náplně...

Cpete do sebe proteiny a i tak váha stojí? Možná vám v jídelníčku chybí vláknina

Vláknina, hubnutí

Vláknina patří k nejpodceňovanějším nutrientům, přitom právě ona rozhoduje o tom, jestli se budete cítit sytí, nebo mít brzy hlad. Zjistěte, v čem je nejvíce vlákniny, jak ji doplnit a proč bez ní...

27. dubna 2026

