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Tacos a guacamole zná každý. Ale co mole poblano, tlayuda nebo chiles en nogada? Mexická kuchyně je plná chilli, kukuřice a výrazných chutí a skrývá mnohem víc než jen plněné placky. Otestujte se, kolik z 15 typických mexických jídel poznáte podle fotky.
Autor: archiv Evy Kubátové
Tacos al pastor: Vepřové maso marinované v chilli a achiote se peče na svislém rožni, podobně jako gyros. Nejde o náhodu. Recept do Mexika přinesli libanonští přistěhovalci. Podává se v malých kukuřičných tortillách s ananasem, cibulí a koriandrem.
Autor: City Foodsters, CC BY 2.0
Guacamole: Avokádový dip s limetkou, cibulí, chilli a koriandrem znali už Aztékové. Tradičně se roztírá v kamenné misce molcajete a podává s tortillovými chipsy.
Autor: Profimedia.cz
Churros: Smažené pečivo obalené ve skořicovém cukru se do Mexika dostalo ze Španělska, ale zabydlelo se tu natolik, že patří k nejoblíbenějším pouličním sladkostem. Nejlépe chutná namáčené v hustém horkém čokoládě.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Mole poblano: Hustá tmavá omáčka z desítek surovin včetně několika druhů chilli, koření, ořechů a čokolády. Podává se nejčastěji s krůtím nebo kuřecím masem. Podle legendy ji vymyslely jeptišky v pueblském klášteře, když čekaly vzácnou návštěvu.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Burrito: Velká pšeničná tortilla zabalená kolem náplně z fazolí a masa, v tomto případě vepřového. Pochází ze severu Mexika, kde se místo kukuřice tradičně používá pšeničná mouka. Název znamená „oslíček“ a podle jedné z teorií odkazuje na tvar, který připomíná náklad na hřbetě osla. Burritos plněné rýží, zeleninou a spoustou dalších přísad jsou spíš americkou variantou.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Enchiladas: Zarolované tortilly plněné masem, sýrem nebo fazolemi, přelité chilli omáčkou a zapečené se sýrem. Název pochází ze slovesa enchilar, tedy „ochutit chilli“.
Autor: MŠ, Kulinární studio MAFRA
Elote: Grilovaná kukuřice potřená majonézou, posypaná sýrem cotija, chilli a pokapaná limetkou. Klasika mexických pouličních stánků. Pokud se zrna podávají v kelímku, říká se jim esquites.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Birria tacos: Birria je původně dušené kozí maso z Jalisca. Verze v tacos, které se namáčejí do vývaru, opékají do křupava a plní sýrem, se v posledních letech stala hitem sociálních sítí. Vývar se podává zvlášť k namáčení.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Chilaquiles: Kousky smažených tortill zalité červenou nebo zelenou salsou, doplněné sýrem, zakysanou smetanou a často i vejcem. Typická mexická snídaně, kterou se zužitkují tortilly ze včerejška. Prý skvěle pomáhá na kocovinu.
Autor: Archiv Kateřina Veitová
Tamales: Těsto z kukuřičné mouky s masovou, zeleninovou nebo sladkou náplní, zabalené do kukuřičného šustí či banánového listu a vařené v páře. Připravovaly se už v předkolumbovské době. Tradičně se jedí 2. února na svátek Hromnic.
Autor: Jruizs2k, CC BY-SA 4.0
Tres leches: Nadýchaný piškot nasáklý směsí tří druhů mléka: odpařeného, kondenzovaného a smetany. Na původ dortu si dělá nárok víc latinskoamerických zemí, v Mexiku ale patří k nejoblíbenějším oslavovým dezertům.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Quesadilla: Tortilla přeložená napůl a opečená s náplní. Název pochází ze španělského slova queso, tedy sýr. Přesto se v Mexico City dá narazit na quesadilly bez sýra, a kdo ho chce, musí si o něj výslovně říct.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Quesabirria: Tortilla plněná dušeným masem birria a roztaveným sýrem, opečená na plotně do křupava. Před opečením se namáčí do tuku z masového vývaru, díky kterému získá typickou červenou barvu. Vývar se podává zvlášť a tacos se do něj při jídle namáčí. Tahle verze se proslavila v Tijuaně.
Autor: Archiv Adam Rundus
Chilli con carne: Pálivá dušená směs mletého nebo nakrájeného hovězího masa, chilli papriček, rajčat a koření, často s fazolemi. Ačkoli ji mnozí považují za typicky mexickou, pochází z Texasu, kde ji v 19. století prodávaly na ulicích San Antonia ženy přezdívané „chili queens“. Patří tedy spíš do kuchyně Tex-Mex a dnes je dokonce oficiálním jídlem státu Texas. Spor se vede i o fazole: pravá texaská verze je podle puristů neobsahuje.
Autor: instagramový účet: @schnellemaushh
Mezi nejoblíbenější mexické street food pokrmy patří tacos (kukuřičné či pšeničné placičky), tamales (kapsičky plněné v kukuřičném či banánovém listu) nebo elote či esquite (kukuřice s majonézou, chilli a limetkou, přičemž první jmenovaná se jí přímo z klasu, zatímco druhá z již obraných obilek).
Autor: Archiv soutěže