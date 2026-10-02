Některé houby poznáme bez přemýšlení. Pravák má svůj typický vzhled, lišku prozradí žlutá barva a muchomůrku červenou si s něčím jiným splete málokdo. Pak ale stačí narazit na podobné druhy a najednou si člověk není tak jistý. Rozdíl může být v barvě rourek, šupinkách na třeni, lupenech nebo třeba v tom, co udělá dužnina po rozkrojení.
Do galerie jsme vybrali houby, které se objevují v českých lesích, ale také druhy, u kterých může být určování trochu ošemetné. Nechybí hřiby, kozáci, ryzce ani muchomůrky. U každé fotografie najdete několik znaků, podle kterých můžete houbu poznat. Tak si zkuste nejdřív tipnout podle fotografie a teprve potom se podívejte na správnou odpověď.
Poznat houbu je důležité hlavně v kuchyni. Každý druh se hodí na něco jiného: z některých uděláte voňavou smaženici nebo polévku, jiné jsou lepší k sušení či nakládání. A do hrnce patří jen ty, které s jistotou poznáte.
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