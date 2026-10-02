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Poznáte houbu podle klobouku? Pravák, babka i muchomůrka dají houbařům zabrat

Petra Burgrová
Fotočlánek   5:00
Hřib smrkový má hnědý sametový až hladký klobouk, bílé póry, které později... Křemenáč březový má oranžový až červenohnědý klobouk a vysoký třeň pokrytý... Kozák březový má hnědý klobouk, bělavé póry a štíhlý třeň s tmavými šupinkami.... Bedla vysoká je nápadná velkým kloboukem s hnědými šupinami a tmavším hrbolem... Liška obecná má žlutou až oranžovou barvu a místo pravých lupenů na spodní... Červený klobouk s bílými bradavkami je pro muchomůrku červenou typický a... Klobouk muchomůrky zelené může být zelený, olivový nebo nažloutlý a její bílé... Muchomůrka růžovka má šedohnědý klobouk a dužninu, která po poranění růžoví až... Muchomůrka tygrovaná má šedohnědý klobouk s bílými vločkami a na třeni prsten i... Ryzec smrkový se podobá ryzci pravému, ale bývá světlejší a roste především pod... Krásnorůžek lepkavý vytváří drobné žluté až oranžové větvičky, které rostou na... Holubinka namodralá má klobouk v modrofialových až šedých odstínech a bílé,...
Hřib smrkový, babka, strakoš nebo ryzec většina zkušených houbařů pozná na první pohled. Jenže v lese rostou i druhy, které se od sebe liší na první pohled jen málo a rozhodují u nich drobné detaily.

Některé houby poznáme bez přemýšlení. Pravák má svůj typický vzhled, lišku prozradí žlutá barva a muchomůrku červenou si s něčím jiným splete málokdo. Pak ale stačí narazit na podobné druhy a najednou si člověk není tak jistý. Rozdíl může být v barvě rourek, šupinkách na třeni, lupenech nebo třeba v tom, co udělá dužnina po rozkrojení.

Projděte si náš houbový test a zkuste podle fotografií určit, co byste si dali do košíku.

Do galerie jsme vybrali houby, které se objevují v českých lesích, ale také druhy, u kterých může být určování trochu ošemetné. Nechybí hřiby, kozáci, ryzce ani muchomůrky. U každé fotografie najdete několik znaků, podle kterých můžete houbu poznat. Tak si zkuste nejdřív tipnout podle fotografie a teprve potom se podívejte na správnou odpověď.

Poznat houbu je důležité hlavně v kuchyni. Každý druh se hodí na něco jiného: z některých uděláte voňavou smaženici nebo polévku, jiné jsou lepší k sušení či nakládání. A do hrnce patří jen ty, které s jistotou poznáte.

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