Potraviny, které ničí kosti po padesátce. Jíte je možná denně

Ivana Vaňkátová
  4:30
Kosti nejsou jen nehybná „lešení“ našeho těla. Jsou to živé tkáně, které se neustále obnovují. Jenže po padesátce se tento proces začíná zadrhávat – kosti řídnou a ztrácejí svou pevnost. Pokud jim navíc v jídelníčku házíte klacky pod nohy nevhodnými potravinami, koledujete si o vážný problém.
Sýr je koncentrátem mléka, a tudíž i koncentrátem mléčného vápníku, který je v...

Sýr je koncentrátem mléka, a tudíž i koncentrátem mléčného vápníku, který je v naší výživě nepostradatelný. | foto: www.mlekovaszdravi.cz

Pestrý jídelníček a dostatek tekutin je alfa omegou dobře fungujícího organismu.
Sůl se vyplatí omezovat. Ale pro zdravý tlak a srdce je prospěšný i naopak...
Alkohol (ilustrační foto)
Osteoporóza (ilustrační snímek)
Jak poznat, že vaše kosti volají o pomoc, a kterým žroutům vápníku se raději vyhnout?

Z čeho se skládá kost a co ji drží při životě?

Představte si kost jako moderní mrakodrap. Má ocelovou konstrukci (vlákna kolagenu) a betonovou výplň (minerály jako vápník a fosfor). Aby tato stavba nespadla, tělo potřebuje neustálý přísun stavebního materiálu.

Co tedy vaše kosti ke štěstí nezbytně potřebují?

  • Vápník: Je to základní surovina. Pokud ho nemáte v jídelníčku dost, tělo si ho vezme z vlastních zásob, tedy z vašich kostí, aby udrželo v chodu srdce a svaly. Tím ale vaše kostra začne připomínat ementál.
  • Hořčík: Působí jako tmel. Pomáhá vápníku se v kosti usadit a zajišťuje, aby nebyla jen tvrdá, ale i pružná a odolná proti nárazům.
  • Vitamín D: Bez něj vápník jen tak prosviští vaším trávicím traktem, aniž by se zastavil v kostech. Vitamín D tak otevírá dveře k tomu, aby tělo dokázalo minerály vůbec využít.
  • Vitamín K2: Plní roli navigace. Směruje vápník přesně tam, kam patří – do kostí a zubů. Zároveň ho drží dál od vašich cév, kde by mohl způsobit zbytečné potíže s kornatěním.
  • Fosfor: V rozumné míře je to nejlepší kamarád vápníku. Pokud je ho ale příliš (což se stává milovníkům uzenin a sycených nápojů), změní se v nepřítele, který vápník z těla doslova vyhání.

Pestrý jídelníček a dostatek tekutin je alfou a omegou dobře fungujícího organismu.

Tři největší nepřátelé kostí po padesátce

Jak nám kalendář připomíná stále postupující věk, tento vnitřní koloběh se bohužel zpomaluje. Hormonální změny způsobí, že se kosti začnou odbourávat rychleji, než se stíhají opravovat. Proto je ve zralém věku každá chyba v jídelníčku vidět mnohem dříve než ve dvaceti.

1. Sůl jako tichý „vymývač“ vápníku

Sůl je v kuchyni sice nad zlato, ale vaše kosti s tímto pořekadlem nesouhlasí. Problém je v sodíku: čím více ho ledviny musejí zpracovat, tím více vápníku spotřebují. S každým přesoleným jídlem tak doslova splachujete stavební materiál svých kostí do odpadu.

Nejvíce soli je v uzeninách, tavených sýrech a polotovarech. Pokud máte chuť na maso, zapomeňte na šunku a zkuste raději lehčí marinovaná kuřecí křídla. Vašim kostem jogurt v marinádě naopak pomůže.

Sůl se vyplatí omezovat. Ale pro zdravý tlak a srdce je prospěšný i naopak...

2. Bublinky plné fosforu: Tekutá demolice

Slazené sycené nápoje, zejména ty kolové, jsou pro kosti vyloženě toxické. Obsahují totiž kyselinu fosforečnou, která v těle vytváří velmi kyselé prostředí. Aby si organismus udržel správné pH krve (což je pro přežití priorita číslo jedna), musí tuhle kyselost něčím neutralizovat. A co je po ruce jako nejlepší zásaditá látka? Vápník z vašich kostí.

Místo limonád si dopřejte osvěžení, které vápník naopak dodá – třeba rybízové nanuky z jogurtu. Sladké, ledové a pro kosti bezpečné.

3. Kofein a alkohol: Když zažívání stávkuje

Jedno espresso vám kosti nezlomí, ale pokud jedete na „kofeinový pohon“ a vypijete pět šálků denně, koledujete si o potíže. Kofein totiž mírně zrychluje vylučování vápníku. Ještě hůře je na tom alkohol. Ten je pro kosti dvojitou ranou: jednak brání vitamínu D, aby vykonával svou práci v játrech, a navíc přímo poškozuje buňky, které mají kosti stavět.

Alkohol (ilustrační foto)

Pokud si chcete pochutnat a zároveň kostem dopřát vše potřebné, dejte si raději telecí kotlety s jogurtovou omáčkou. Kvalitní bílkovina a vápník jsou přesně to, co po padesátce potřebujete k udržení svalů i kostí v kondici.

Jak poznat, že máte problém?

Osteoporóza je mistr v maskování. Často se jí přezdívá tichý zloděj, protože neklepe na dveře a dlouho vůbec nebolí. Zatímco vy žijete v přesvědčení, že je vše v pořádku, ona vám nenápadně odnáší minerály z „trezoru“. Většina lidí se o ní dozví, až když se jim kost zlomí při banálním pohybu, jako je zavazování tkaniček nebo prudší zakašlání.

Existují ale varovné signály, které vám napoví, že je čas začít jednat:

  • Záhadné scvrkávání: Pokud zjistíte, že vám jsou kalhoty najednou delší než před pár lety, zbystřete. Úbytek tělesné výšky o více než 3 centimetry není projev stáří, ale jasný signál, že vaše obratle ztrácejí hustotu a doslova se pod tíhou těla hroutí do sebe.
  • Hrb, který tam nebyl: Náhlé zakulacení zad v horní části (tzv. vdovský hrb) není jen špatným držením těla. Často jde o důsledek mikroskopických zlomenin obratlů, které mění zakřivení vaší páteře.
  • Bolesti v kříži, které neustupují: Často je házíme do jednoho pytle s namoženými zády z práce na zahradě. Jenže tupá, vytrvalá bolest v kříži může být pláčem vaší páteře, která už neudrží vlastní váhu.
  • Signály na periferii: Překvapivě hodně prozradí i vaše nehty a úsměv. Extrémní lámavost nehtů nebo ustupující dásně jsou často prvními posly, kteří hlásí, že vápník chybí v celém systému.
Osteoporóza (ilustrační snímek)

Pokud na sobě pozorujete kombinaci těchto příznaků, nepanikařte, ale začněte jednat. Místo taveného sýra si k večeři připravte jogurtový sýr Labne – je to vápníková bomba, která chutná skvěle a na rozdíl od průmyslových sýrů neobsahuje fosfáty, které kosti ničí.

Jídelníček pro ocelové kosti: co nesmí chybět na talíři?

Místo potravin, které kosti o drahocenné minerály okrádají, se zaměřte na ty, které je hýčkají. Základem úspěchu je vápník, ale pamatujte – bez jeho věrných parťáků (vitamínů D a K) to prostě nepůjde.

  • Listová zelenina a síla vitamínu K: Dopřejte si pravidelně salát z čerstvého špenátu, polníčku nebo rukoly. Právě tato zelenina je skvělým zdrojem vitamínu K, který v těle funguje jako „navigace“ pro vápník. Zajišťuje, aby se minerály neusazovaly v cévách, ale dorazily přesně tam, kam mají – do kostní tkáně.
Špenátové karbanátky s květákem a slaninou

Špenátové karbanátky s květákem a slaninou

Recept

Střední

40 min
Krémová polévka z rukoly

Krémová polévka z rukoly

Recept

Lehké

25 min
  • Vyměňte tavené sýry za tvaroh: Tavené sýry jsou sice praktické, ale pro kosti jsou kvůli tavicím solím (fosfátům) pohromou. Raději vsaďte na domácí tvarohovou pomazánku. Tvaroh je vápníkový šampion a v kombinaci s bylinkami nebo lněným olejem dodá vašemu tělu stavební materiál v té nejčistší podobě bez zbytečné chemie.
Tvarohový pohár s mandarinkami

Tvarohový pohár s mandarinkami

Recept

Střední

30 min
Nepečený tvarohový dort s mangovým želé + stepy

Nepečený tvarohový dort s mangovým želé

Recept

Střední

50 min
  • Ryby jako zásobárna „slunečního“ vitamínu: Nezapomínejte na tučné mořské ryby. Pečený losos, makrela nebo sardinky (které díky měkkým kostičkám obsahují obrovské množství vápníku) vám dodají vitamín D. Ten je naprosto nezbytný pro vstřebávání vápníku ze střeva do krve. Bez něj je i ta nejzdravější strava pro kosti nevyužitelná.
Zapečené plněné sardinky

Zapečené plněné sardinky

Recept

Lehké

50 min
Lososový tataráček s kapary

Lososový tataráček s kapary

Recept

Lehké

20 min
  • Mák a ořechy – nenápadní rekordmani: Pokud zrovna nejste fanoušky mléčných výrobků, sáhněte po máku. Obsahuje totiž mnohonásobně více vápníku než kravské mléko. Podobně jsou na tom i mandle nebo lískové ořechy, které navíc dodají hořčík, nezbytný pro pružnost kostí.
Makový koláč s višněmi

Makový koláč s višněmi

Recept

Střední

40 min
Mřížkový ořechový koláč

Mřížkový ořechový koláč

Recept

Střední

60 min
  • Kysané mléčné výrobky: Jogurty, kefíry a acidofilní mléka jsou pro kosti ideální. Nejenže obsahují vápník, ale díky kvašení jsou pro naše tělo snadno stravitelné a pomáhají udržovat zdravý mikrobiom, což je důležité pro vstřebávání všech živin.
Kefírové vafle s ovocem

Kefírové vafle s ovocem

Recept

Lehké

25 min
Recept na domácí jogurt

Domácí jogurt

Recept

Lehké

20 min

Nezapomínejte, že kosti potřebují kromě výživy i pohyb. Mírná zátěž, jako je svižná chůze nebo tanec, dává kostem signál, že musí zůstat pevné a silné. Bez pohybu se vápník do kostí ukládá mnohem hůře.

Pokud máte podezření, že vaše kosti slábnou, požádejte svého lékaře o denzitometrii. Je to bezbolestné vyšetření, které přesně změří hustotu vašich kostí a může vám zachránit mobilitu v pozdějším věku.

Sýr je koncentrátem mléka, a tudíž i koncentrátem mléčného vápníku, který je v...

