Chřipka u nás neměla šanci! Těchto 5 potravin jsem přidala do rodinného jídelníčku

Obsah
1. Granátové jablko je nutriční zázrak
Granátové jablko rozhodně patří mezi potraviny, které si zaslouží mnohem více pozornosti. Obsahuje totiž silné antivirové polyfenoly, které podle studií dokážou brzdit množení chřipkových virů. K tomu je doslova nabité antioxidanty. Obsahuje vitamín A a E, vitamíny skupiny B a také vápník, fosfor, zinek, železo a hořčík. Další pozitivum je, že semínka jsou velmi bohatá na vlákninu.
U nás doma ho používáme úplně jednoduše:
- semínka sypeme na bílý jogurt nebo kefír
- přidáváme do ovesné kaše
- sypeme na obložené chlebíky
- nebo jíme jen tak, po lžičkách
Jak nejlépe oloupat granátové jablko?
- Kolem bubáku vyřízneme do slupky nožem kruh o průměru 2–3 cm.
- Zatímco jablko držíme v jedné ruce, druhou odstraníme vyříznutou slupku uchopením vystouplé části směrem vzhůru. Odkryjí se semena uložená do pouzder.
- Nožem nakrojíme slupku ve spojích pouzder podélně až dolů, obdobně jako když loupeme pomeranč.
- Jednotlivé části by už měly jít hravě uvolnit. Vytvoříme tím pomyslnou hvězdu.
- Zrníčka vyklepeme do misky se studenou vodou a v ní je pořádně propereme. Na zrníčkách nesmí zůstat bílá blanka, ta by způsobila zbytečnou hořkost.
2. Kokosový olej nenápadně bojuje proti virům
Kokosový olej má své fanoušky i odpůrce, ale z hlediska imunity si za mě rozhodně místo v našem jídelníčku zaslouží. Obsahuje totiž kyselinu laurovou a monolaurin – látky, které pomáhají tělu bojovat s viry.
Navíc kokosový olej je skvělý i jako malý chuťový bonus. Jemně zvýrazňuje chuť sladkých i slaných pokrmů. Díky své stabilitě při vysokých teplotách je ideální pro rychlé restování zeleniny, a pokud chcete dopřát dětem zdravé tuky, můžete ho použít i do ranních kaší nebo palačinek.
3. Fermentované potraviny jsou základ silné imunity
Střeva a imunita spolu souvisí víc, než si často uvědomujeme. Pokud máme zdravý mikrobiom, máme i silnější obranyschopnost, a právě tady hrají fermentované potraviny klíčovou roli.
Oblíbené mám kromě kombuchy hlavně různé jogurty, kefíry a tvarohy. Obsahují probiotické kultury, které přirozeně podporují trávení i imunitu. A stačí je posypat dýňovými nebo slunečnicovými semínky a hnedka do těla dostanete i zinek. Takový hezký bonus navíc.
4. Med: Přírodní elixír, který osladí život i posílí imunitu
Med není jen sladidlo do čaje. Má antivirové, antibakteriální a protizánětlivé účinky, zklidňuje bolavé hrdlo a pomáhá tlumit kašel. Je skvělý do různých marinád, salátových dresinků nebo při pečení. Třeba v perníčkách, perníku nebo v domácím müsli.
Mám ho ráda třeba s řeckým jogurtem a ořechy nebo namazený na chlebu s máslem. Synovi ho občas dávám i jen tak olíznout na lžičce. Pozor, pokud si med chcete přidat do čaje (nebo jiného horkého nápoje), chvilku počkejte, až trochu vychladne – vysoká teplota ničí jeho cenné látky.
5. Smoothie s vývarem z kostí (ano, fakt!)
Dobře, uznávám, že smoothie z vývaru nezní na první dobrou moc lákavě. Ale přísahám, díky ovoci ho vůbec ve smoothíčku nepoznáte. Je to skvělá možnost, jak zužitkovat část vývaru a jak do sebe dostat přírodní kolagen, aminokyseliny, antioxidanty a minerály.
To všechno podporuje imunitní systém i regeneraci organismu. U nás aktuálně vede kombinace lesního ovoce, banánu, trochy medu a pár lžic vychlazeného vývaru (nebo pár kostek zamrazeného vývaru). Výsledek? Krémové, jemné smoothie, na kterém si pochutnává i náš tříleťák.
Recept Berry Smoothie
- ½ hrnku nesoleného vývaru ideálně z hovězích kostí (nebo 4 kostky zmrazeného vývaru)
- 1 hrnek mrazeného bobulovitého ovoce
- 1 lžíce konopných semínek
- 1 ½ hrnku mléka
- 1 lžíce medu (volitelné)
- 1 lžíce vanilkového kolagenového prášku (volitelné)
- Všechny ingredience vložíme do mixéru – nejdřív tekutiny, pak ovoce a semínka, nakonec med a kolagen, pokud používáme.
- Mixujeme dohladka asi 1–2 minuty, dokud smoothie není krémové a bez hrudek.
- Ochutnáme a případně dosladíme.
- Nalijeme do sklenice, láhve, nebo přelijeme do formiček na nanuky a dáme zamrazit jako zábavnou svačinku na později.
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 15 min