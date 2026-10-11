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Porovnali jsme studie o šípcích. Neobstál v nich omílaný stonásobek vitaminu C

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  4:00

Kolik vitaminu C skutečně obsahují šípky? | foto: Profimedia.cz

Citron má pověst vitaminové bomby, jenže na podzimní mezi roste keř, který ho strčí do kapsy. Vitamin C v šípcích, plodech růže šípkové, je několikanásobkem toho, co nabídne citron. O kolik přesně, se zdroje přou: na webu najdete i stonásobek. Jaká hodnota je tedy správná?

Šípky proti citronu: 8 : 1

Ve 100 gramech čerstvých šípků naměřili rumunští vědci 416 miligramů vitaminu C. Citron má na stejné váze podle americké databáze USDA FoodData Central 53 miligramů. Šípek tedy vyhrává skoro osmkrát.

V kuchyni to vypadá ještě výmluvněji. Kdybyste chtěli z citronu dostat tolik vitaminu C jako z jedné stogramové hrsti šípků, museli byste ho sníst skoro 800 gramů. Bez cukru a bez šklebení.

Odkud se berou násobky 10× i 45×

Osm ku jedné přitom patří spíš ke skromnějším výsledkům. Proč jinde vychází desetinásobek, pětačtyřicetinásobek nebo i víc? Nikdo si nemusel nic vymýšlet. Stačí, že každý vážil trochu jiný šípek.

Šípek totiž není jeden. Turečtí vědci porovnávali tři druhy planých růží: růže šípková se v jejich měření zastavila pod 500 miligramy na 100 gramů, příbuzná Rosa dumalis se vyšplhala přes 1 300 miligramů. Na České zemědělské univerzitě vyšlo u různých druhů a odrůd růží rozpětí od 300 do 900 miligramů.

Velké rozdíly jsou přitom i uvnitř jednoho druhu. Rumunská studie změřila osm forem růže šípkové ze Sedmihradska a ta nejbohatší měla vitaminu C víc než trojnásobek té nejchudší. Stejný druh, jiný kopec, trojnásobný rozdíl.

Šípkový čaj s jablky

Šípkový čaj s jablky

Recept

Střední

35 min

Roli hraje i to, kdy kdo plody natrhal, a ani tady nemají vědci jasno. Podle turecké studie vitaminu C s dozráváním přibývá. Jiné studie naopak naměřily koncem října méně vitaminu C než v září. Zato přibylo jeho oxidované podoby, kyseliny dehydroaskorbové.

Pak je tu voda. Sušený šípek o většinu z ní přijde, takže se vitamin C ve 100 gramech nahustí. Studie, která uvádí hodnotu v sušině, tedy po odečtení vody, dojde k mnohem vyššímu číslu než ta, která vážila čerstvé plody.

Velkou neznámou je i laboratoř. Některé metody měří jen kyselinu askorbovou, jiné připočítají i její oxidovanou podobu, která se rovněž počítá jako vitamin C. Záleží i na tom, co přesně skončí ve zkumavce. Autoři studie o osmi formách růže šípkové rozbírali zmraženou dužninu, kdežto tým, od kterého máme číslo pro šípky, celé plody i se semínky.

Šípková omáčka s kančím hřbetem a bramborovými noky

Šípková omáčka s kančím hřbetem a bramborovými noky

Recept

Náročné

80 min

Na druhé straně váhy přitom stojí citron, a ani ten nemá v tabulkách jedno číslo. Uváděné hodnoty se pohybují od 40 do 80 miligramů. Dosaďte 80 a vyjde pětinásobek, dosaďte 40 a máte desetinásobek. Přesně ten, který koluje po webu.

Ovoce a zelenina s nejvíc vitaminem C

Šípek je na podzimní zahradě jasný král. Za ním se ovšem tlačí pár kandidátů, u kterých byste vitamin C možná nečekali. Tučně jsou vyznačené suroviny podzimní sklizně.

PořadíPotravinaVitamin C (mg na 100 g)
1Šípky, čerstvé416
2Černý rybíz181
3Petrželová nať133
4Paprika červená128
5Kadeřavá kapusta93
6Kiwi93
7Brokolice89
8Růžičková kapusta85
9Paprika zelená80
10Jahody59
11Červené zelí57
12Pomeranče53
13Citron53

Hodnota u šípků pochází z rumunské studie, ostatní z databáze USDA FoodData Central.

Citron se do tabulky vešel až na poslední místo, které sdílí s dalším vyhlášeným zdrojem vitaminu C – pomerančem. Kdo hledá podzimní vitamin C, najde ho spíš na zahradě než v regálu s jižním ovocem.

Kdy šípky sbírat

Šípky dozrávají v září a babičky radí sbírat je až po prvních mrazících, kdy změknou a zesládnou. Na marmeládu je to dobrá rada, pro vitamin C ne: plody, které přešly mrazem, už o většinu z něj přišly. Na čaj a sušení proto trhejte tvrdé, sytě červené šípky ještě před prvním mrazem.

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