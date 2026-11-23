1. Smažená zázvorová rýže
Zázvor patří mezi potraviny, kterým se připisuje mírný termogenní účinek. Obsahuje gingeroly, které mohou krátkodobě podpořit tvorbu tepla v těle a mírně zvýšit energetický výdej. V této smažené rýži ho použijeme čerstvý, nastrouhaný, takže její chuť bude příjemně výrazná a lehce pikantní.
- 250 g rýže basmati
- 2 cm kořene zázvoru
- 1 šalotka
- 2 stroužky česneku
- 200 g zeleného chřestu
- 3 lžíce sezamového oleje (může být i řepkový)
- 3 vejce
- sůl a čerstvě mletý černý pepř dle chuti
- 1 lžíce světlé sójové omáčky
- 1 hrst zelených bylinek nebo výhonků
- Rýži propláchneme. V kastrolu ji zalijeme vodou tak, aby sahala asi 2 cm nad povrch rýže. Přivedeme k varu. Pak teplotu ztlumíme na minimum. Zaklopíme pokličkou a na mírném ohni vaříme 10 minut.
- Zázvor oloupeme a nastrouháme. Oloupanou šalotku rozkrájíme najemno. Oloupaný česnek nakrájíme na plátky. Chřest rozkrájíme na menší kousky.
- Na velké pánvi zahřejeme lžíci oleje. Vejce vyklepneme do misky. Osolíme je, opepříme, rozšleháme vidličkou a vlijeme na pánev. Opékáme je, až ztuhnou. Pak omeletu srolujeme, sundáme z pánve a zakryjeme, abychom ji udrželi teplou.
- Na pánev vlijeme zbylý olej. Vsypeme šalotku a restujeme ji do změknutí. Přidáme česnek, zázvor, chřest a krátce orestujeme. Pak přidáme vařenou rýži, sójovou omáčku a vše za stálého míchání restujeme čtyři minuty. Ke smažené rýži přidáme na kolečka nakrájenou omeletu, ozdobíme bylinkami a servírujeme.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut