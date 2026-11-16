Pondělní hubnutí: V zimě jíme méně vlákniny. Pomůže i správně vybraný chleba

1. Krémová ovesná kaše s ovocem
Ovesná kaše je jednoduchá snídaně, kterou si můžeme pokaždé připravit trochu jinak. Základem jsou ovesné vločky, které obsahují vlákninu a pomáhají zasytit na delší dobu. Hotovou kaši doplníme čerstvým ovocem, granolou a trochou medu. Právě vločky a ovoce z ní dělají dobrý začátek dne.
- 1000 ml mléka
- 1 špetka soli
- 250 g ovesných vloček
- 60 g třtinového cukru
- 50 g másla
Na dokončení
- 1 jablko
- 1 hrst borůvek
- granola na posypání
- med dle chuti
- Mléko se špetkou soli přivedeme k varu. Přidáme vločky s cukrem a vaříme za stálého míchání cca 5 minut.
- Pak vmícháme máslo, zakryjeme pokličkou a necháme ještě odstát 5 minut.
- Kaši rozdělíme do misek, ozdobíme ovocem, granolou a medem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 15 minut