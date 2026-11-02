Pondělní hubnutí: Tuňák na oběd i večeři, nejrychlejší recept máte za 15 minut

1. Okurková rolka s tuňákem
Tip na lehčí večeři nebo pohoštění, které připravíme během pár minut. Plátky okurky naplníme avokádovou směsí s lučinou, vejci a rajčaty, přidáme tuňáka a necháme přes noc ztuhnout v lednici. Před podáváním rolku nakrájíme na kolečka a doplníme pečivem.
- 2 ks vejce
- 2 ks okurky
- 4 plátky želatiny
- 2 ks rajčat
- 1 ks avokádo
- sůl a mletý černý pepř dle chuti
- 100 g smetanového čerstvého sýra
- šťáva z 1 limety
- 100 g tuňáka z konzervy
- Vejce uvaříme naměkko (cca 8 minut od začátku varu). Pak je schladíme, necháme vychladnout, oloupeme a nakrájíme na kostičky. Okurky omyjeme a pomocí škrabky vytvoříme slabé dlouhé plátky. Vyrovnáme je vedle sebe na potravinovou folii.
- Želatinu namočíme do vody a necháme nabobtnat. Z rajčat odkrojíme dužinu, středy dáme stranou a dužinu i se slupkou nakrájíme na kostičky. Avokádo rozpůlíme, odstraníme pecku a lžící vydlabeme dužinu. Dáme ji do misky, osolíme, opepříme, zakapeme limetovou šťávou a společně s lučinou ji rozmačkáme vidličkou.
- Z želatiny slijeme přebytečnou vodu. Vložíme do mikrovlnky a zapneme na 10 vteřin, aby se rozehřála. Vmícháme ihned k avokádové směsi. Poté přidáme vejce a rajčata, promícháme. Rozetřeme na okurky, poklademe kousky tuňáka a zarolujeme. Obalíme fólií a necháme zatuhnout přes noc v chladu. Nakrájíme na kolečka a podáváme s pečivem.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 35 minut