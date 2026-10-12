Pondělní hubnutí: Ovesná kaše, jak ji neznáte. Místo ovoce do ní patří parmazán

1. Borůvkový mug cake z trouby
Máte chuť na něco sladkého, ale nechcete péct celý koláč? Vyzkoušejte borůvkový mug cake s ovesnými vločkami, proteinem a arašídovým máslem. Připravíte ho v jednom hrníčku a hodí se třeba ke snídani nebo jako odpolední svačina.
Na těsto
- 1 lžíce chia semínek
- 150 g ovesných vloček jemně mletých
- 120 ml mandlového mléka
- 1 lžíce vanilkového proteinového prášku
- 1 lžička kypřicího prášku do pečiva
- 0,50 lžičky jedlé sody
- 100 g jablečného pyré
- 40 g arašídového másla
- 1 lžička jablečného octa
Na polevu
- 100 g borůvek
- 50 ml mandlového mléka
Na dohotovení
- 50 g borůvek
- Chia semínka namočíme do 4 lžic vody a necháme nabobtnat.
- Vločky smícháme s mlékem, proteinem, kypřicím práškem a sodou. Poté vmícháme pyré, arašídové máslo, ocet a chia semínka.
- Hotové těsto naplníme do hrnečků a pečeme v troubě při 180 °C asi 20 minut.
- Po upečení necháme mírně vychladnout. Borůvky rozmixujeme s mlékem a nalijeme do hrnečků. Povrch ozdobíme borůvkami a ihned podáváme.
Počet porcí: 3 porce
Doba přípravy: 40 minut