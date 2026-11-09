Pondělní hubnutí: Fazole hravě nahradí maso. Zkuste paštiku nebo plněné papriky

1. Fazolová pomazánka s ořechy
Zkuste z fazolí připravit pomazánku s tahini, citronovou šťávou, česnekem a nasekanými ořechy. Skvěle chutná na žitném pečivu, které má výraznější chuť.
- 250 g bílých fazolí ve slaném nálevu
- 4 lžíce olivového oleje
- 1 lžička tahini pasty
- 1 lžička citronové šťávy
- sůl a mletý černý pepř dle chuti
- 2 stroužky česneku
- 1 snítek libečku nebo petrželky
- 1 hrst nasekaných vlašských ořechů
- chilli vločky
- žitné pečivo
- Fazole propláchneme studenou vodou a necháme okapat.
- Okapané fazole dáme do mixéru a rozmixujeme spolu s olivovým olejem, tahini a citronovou šťávou.
- Směs ochutíme solí, pepřem, prolisovaným česnekem a najemno nasekaným libečkem nebo petrželkou. Nakonec vmícháme nasekané ořechy.
- Žitné pečivo opečeme z obou stran dozlatova a navrstvíme na ně pomazánku. Dle chuti posypeme chilli vločkami.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut