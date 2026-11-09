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Pondělní hubnutí: Fazole hravě nahradí maso. Zkuste paštiku nebo plněné papriky

Petra Burgrová
  4:00
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Fazole už dávno nepatří jen do mexických jídel nebo ke klobáse. Jsou levné a díky rostlinným bílkovinám a vláknině zasytí na dlouho, takže vám v jídelníčku maso chybět nebude. Vyzkoušejte z nich jemnou paštiku, plněné papriky nebo pečené batáty. A když se bez masa neobejdete, máme pro vás i kuřecí křidélka s dýní.
Část 1/7

Fazolová pomazánka s ořechy

1. Fazolová pomazánka s ořechy

Zkuste z fazolí připravit pomazánku s tahini, citronovou šťávou, česnekem a nasekanými ořechy. Skvěle chutná na žitném pečivu, které má výraznější chuť.

  1. Fazole propláchneme studenou vodou a necháme okapat.
  2. Okapané fazole dáme do mixéru a rozmixujeme spolu s olivovým olejem, tahini a citronovou šťávou.
  3. Směs ochutíme solí, pepřem, prolisovaným česnekem a najemno nasekaným libečkem nebo petrželkou. Nakonec vmícháme nasekané ořechy.
  4. Žitné pečivo opečeme z obou stran dozlatova a navrstvíme na ně pomazánku. Dle chuti posypeme chilli vločkami.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut



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Témata: fazole, Paprika

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