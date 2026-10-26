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Pondělní hubnutí: Dejte šanci brokolici. Hodí se na pizzu i do falafelu

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  4:00
Brokolice obsahuje vlákninu, vitamin C a další důležité živiny a při přípravě jídel nabízí řadu možností. Můžeme ji vařit, péct, zapékat nebo přidat do placek a salátů. Vybrali jsme recepty, díky kterým ji snadno zařadíte do běžného jídelníčku.
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Bramborový salát s brokolicí a grilovaným lososem

1. Bramborový salát s brokolicí a grilovaným lososem

Bramborový salát s brokolicí a grilovaným lososem je tipem na sytý oběd, ve kterém nechybí zelenina ani bílkoviny. Chuť jednotlivých surovin propojí jednoduchý dresink, který můžete použít i k dalším salátům.

Na dresink

Na salát

  1. Suroviny na dresink smícháme v misce. Brokolici minutu povaříme ve vroucí osolené vodě, scedíme a zchladíme pod studenou tekoucí vodou.
  2. Brambory vaříme ve slupce doměkka, pak je slijeme a necháme zchladnout. Poté je rozpůlíme, 3 minuty opékáme na oleji, osolíme a opepříme. Vajíčka 2 minuty vaříme ve vroucí vodě. Pak je zchladíme a oloupeme.
  3. Lososa osolíme, opepříme a na pánvi prudce zespodu opečeme. Přendáme do trouby a pečeme při 210 °C asi 8 minut.
  4. Rajčátka a vajíčka rozpůlíme. V misce smícháme směs salátů s bramborami a rajčaty. Dáme na talíř, přidáme brokolici, lososa a křepelčí vajíčka. Podáváme s dresinkem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut



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