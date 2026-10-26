1. Bramborový salát s brokolicí a grilovaným lososem
Bramborový salát s brokolicí a grilovaným lososem je tipem na sytý oběd, ve kterém nechybí zelenina ani bílkoviny. Chuť jednotlivých surovin propojí jednoduchý dresink, který můžete použít i k dalším salátům.
Na dresink
- 100 g majonézy
- 50 g hrubozrnné hořčice
- šťáva z 1 citronu
- sůl a mletý černý pepř dle chuti
- 2 lžíce olivového oleje
- 1 špetka sušeného kopru
Na salát
- 100 g mladé brokolice
- sůl dle chuti
- 200 g brambor grenaille
- olej na opékání
- mletý černý pepř dle chuti
- 15 ks křepelčích vajíček
- 600 g filetu z lososa
- 100 g cherry rajčat
- 1 balení mixu salátů
- Suroviny na dresink smícháme v misce. Brokolici minutu povaříme ve vroucí osolené vodě, scedíme a zchladíme pod studenou tekoucí vodou.
- Brambory vaříme ve slupce doměkka, pak je slijeme a necháme zchladnout. Poté je rozpůlíme, 3 minuty opékáme na oleji, osolíme a opepříme. Vajíčka 2 minuty vaříme ve vroucí vodě. Pak je zchladíme a oloupeme.
- Lososa osolíme, opepříme a na pánvi prudce zespodu opečeme. Přendáme do trouby a pečeme při 210 °C asi 8 minut.
- Rajčátka a vajíčka rozpůlíme. V misce smícháme směs salátů s bramborami a rajčaty. Dáme na talíř, přidáme brokolici, lososa a křepelčí vajíčka. Podáváme s dresinkem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut