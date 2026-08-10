1. Mandarinkové smoothie
Lehké a osvěžující smoothie s mandarinkami je plné vitaminu C a příjemně povzbudí hned po ránu. Díky svěží chuti je ideální volbou pro horké dny nebo jako rychlá svačina, kterou připravíte během několika minut.
- 2 lžičky kustovnice
- 1 ks mango
- 1 ks mandarinka
- 2 stonky řapíkatého celeru
- 1 ks hlávkový salát
- Nakrájíme všechny ingredience na drobné kousky a rozmixujeme.
- Podle potřeby přidáme vodu.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 5 minut
Nutriční hodnoty na porci: