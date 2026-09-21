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Pondělní dieta: Vejce nemusí být jen míchaná, zkuste 5 jednoduchých jídel

Petra Burgrová
  4:00
Vejce patří mezi potraviny, které se do odlehčeného jídelníčku hodí nejen proto, že jsou dobrým zdrojem bílkovin. Snadno z nich připravíme snídani, oběd i večeři a nemusí přitom pokaždé skončit na pánvi jako míchaná vajíčka.
Část 1/5

Vaječné carpaccio

1. Vaječné carpaccio

Vejce nemusíme připravovat jen jako míchanici nebo omeletu. V tomhle receptu je nakrájíme na tenké plátky a podáváme s okurkou, jarní cibulkou a lehkou jogurtovo-hořčičnou zálivkou. Výsledkem je rychlé jídlo, které dobře poslouží jako lehká snídaně nebo večeře.

  1. Vejce uvaříme natvrdo, necháme vychladnout a oloupeme. Okurku a cibulku omyjeme, nakrájíme na tenké plátky a kolečka, okurku naservírujeme na talíř. Vejce nakrájíme na tenké plátky a rozložíme na okurku, posypeme cibulkou.
  2. V misce smícháme jogurt, hořčici, olej a šťávu, dochutíme solí s pepřem. Přelijeme přes zeleninu s vejci, opepříme a ihned podáváme.

Počet porcí: 2 porce
Dobra přípravy: 20 minut

Nutriční hodnoty na porci:
280 kcal / 17,2 g bílkovin / 10,0 g sacharidů / 18,8 g tuků



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Témata: Vaříme z vajec

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