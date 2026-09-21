1. Vaječné carpaccio
Vejce nemusíme připravovat jen jako míchanici nebo omeletu. V tomhle receptu je nakrájíme na tenké plátky a podáváme s okurkou, jarní cibulkou a lehkou jogurtovo-hořčičnou zálivkou. Výsledkem je rychlé jídlo, které dobře poslouží jako lehká snídaně nebo večeře.
- 4 ks vejce
- 1 menší salátová okurka
- 1 ks jarní cibulka
- sůl a mletý černý pepř dle chuti
- 150 ml bílého jogurtu
- 2 lžíce plnotučné hořčice
- 1 lžíce olivového oleje
- trochu citronové šťávy
- drcený pepř k podávání
- Vejce uvaříme natvrdo, necháme vychladnout a oloupeme. Okurku a cibulku omyjeme, nakrájíme na tenké plátky a kolečka, okurku naservírujeme na talíř. Vejce nakrájíme na tenké plátky a rozložíme na okurku, posypeme cibulkou.
- V misce smícháme jogurt, hořčici, olej a šťávu, dochutíme solí s pepřem. Přelijeme přes zeleninu s vejci, opepříme a ihned podáváme.
Počet porcí: 2 porce
Dobra přípravy: 20 minut
Nutriční hodnoty na porci: