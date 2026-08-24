1. Omeleta s chia semínky
Proteinová snídaně, která díky chia a dýňovým semínkům dodá tělu energii na celé dopoledne bez zbytečných sacharidů. Zapékáním v troubě získá omeleta s ovesnými vločkami neodolatelně křupavou kůrku. Stačí ji naplnit čerstvým salátem a šťavnatými sušenými rajčaty pro dokonalý lehký oběd nebo večeři.
- 6 ks vajec
- 1 špetka soli
- 2 lžičky sezamových semínek
- 2 lžičky chia semínek
- slunečnicový olej
- 2 lžíce dyňových semínek
- 2 lžíce ovesných vloček
- Vejce prošleháme se solí, sezamem a chia semínky. Polovinu těsta nalijeme na pánev potřenou slabou vrstvou oleje.
- Na plotýnce necháme na mírném stupni opékat asi 3 minuty. Potom omeletu přendáme na plech lehce pokapaný olejem. Stejně připravíme i druhou omeletu.
- Omelety posypeme dýňovými semínky a ovesnými vločkami a v troubě zapékáme při 200 °C asi 3 minuty.
- Hotové omelety přendáme na talíř a naplníme například salátem a sušenými rajčaty.
Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 20minut
Nutriční hodnoty na porci: