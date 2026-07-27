Pondělní dieta: Palačinky při dietě? Tyto zelené palačinky vás vystřelí ze židle

1. Fit špenátové palačinky s avokádovým salátem a tvarohem
Jemné špenátové palačinky doplňuje krémový tvaroh a svěží avokádový salát. Díky kombinaci bílkovin, vlákniny a zdravých tuků vás spolehlivě zasytí a hodí se jako lehký oběd i večeře.
Na salát
- 2 ks zralá avokáda
- 350 g zralých cherry rajčat
- 3 ks jarní cibulky
- 0,50 skvazku čerstvého koriandru
- šťáva z 1 limetky
- 1 lžíce extra panenského olivového oleje
- mořská sůl a černý pepř dle chuti
Na palačinky
- 1 větší vejce
- 150 g hladké mouky
- 0,50 lžičky prášku do pečiva
- 190 ml polotučného mléka
- 100 g baby špenátu
- olivový olej na smažení
K podávání
- 300 g tvarohu
- Avokáda rozpůlíme, vypeckujeme, oloupeme a nakrájíme nadrobno, rajčata nakrájíme na čtvrtiny a vložíme do salátové mísy.
- Přidáme jarní cibulku, lístky koriandru a limetkovou šťávu. Pokapeme olivovým olejem, dochutíme solí a pepřem a promícháme.
- Vejce rozklepneme do mixéru, přidáme mouku, kypřicí prášek, mléko, špenát a špetku soli a pepře a rozmixujeme dohladka.
- Na pánvi rozehřejeme olivový olej, nalijeme tenkou vrstvu těsta a smažíme 2 minuty, dokud okraje nezískají zlatavou barvu. Palačinky opékáme jen z jedné strany.
- Hotové palačinky plníme tvarohem a avokádovým salátem. Podáváme s limetkou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut
Nutriční hodnoty na porci: