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Pondělní dieta: Palačinky při dietě? Tyto zelené palačinky vás vystřelí ze židle

Petra Burgrová
  4:00
Kdo říká, že dieta musí být jen o salátovém listí? V dnešním díle našeho seriálu dáme zelenou… palačinkám! Ukážeme vám, jak snadno proměnit tuhle oblíbenou klasiku v lehkou, živinami nabitou a fotogenickou dobrotu.
Část 1/5

Špenátové palačinky

1. Fit špenátové palačinky s avokádovým salátem a tvarohem

Jemné špenátové palačinky doplňuje krémový tvaroh a svěží avokádový salát. Díky kombinaci bílkovin, vlákniny a zdravých tuků vás spolehlivě zasytí a hodí se jako lehký oběd i večeře.

Na salát

  • 2 ks zralá avokáda
  • 350 g zralých cherry rajčat
  • 3 ks jarní cibulky
  • 0,50 skvazku čerstvého koriandru
  • šťáva z 1 limetky
  • 1 lžíce extra panenského olivového oleje
  • mořská sůl a černý pepř dle chuti

Na palačinky

  • 1 větší vejce
  • 150 g hladké mouky
  • 0,50 lžičky prášku do pečiva
  • 190 ml polotučného mléka
  • 100 g baby špenátu
  • olivový olej na smažení

K podávání

  • 300 g tvarohu
  1. Avokáda rozpůlíme, vypeckujeme, oloupeme a nakrájíme nadrobno, rajčata nakrájíme na čtvrtiny a vložíme do salátové mísy.
  2. Přidáme jarní cibulku, lístky koriandru a limetkovou šťávu. Pokapeme olivovým olejem, dochutíme solí a pepřem a promícháme.
  3. Vejce rozklepneme do mixéru, přidáme mouku, kypřicí prášek, mléko, špenát a špetku soli a pepře a rozmixujeme dohladka.
  4. Na pánvi rozehřejeme olivový olej, nalijeme tenkou vrstvu těsta a smažíme 2 minuty, dokud okraje nezískají zlatavou barvu. Palačinky opékáme jen z jedné strany.
  5. Hotové palačinky plníme tvarohem a avokádovým salátem. Podáváme s limetkou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut

Nutriční hodnoty na porci:
356 kcal / 18,9 g bílkovin / 35,1 g sacharidů / 14,5 g tuků



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Témata: palačinka

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