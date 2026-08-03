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Pondělní dieta: Nemusíte se vzdát sladkého. Vyzkoušejte 5 fantastických raw dezertů

Petra Burgrová
  4:00
Mysleli jste si, že při dietě je se sladkým na nějakou dobu konec? Omyl! Pokračujeme v lehké jízdě a přinášíme 5 fantastických raw dezertů, po kterých se budete cítit skvěle. Žádný lepek, žádný rafinovaný cukr, žádné pečení, jen čistá chuť přírody, která vás nabije energií.
Část 1/5

Borůvkový raw dort

1. Borůvkový raw dort s ostružinami

Hledáte lehký dezert, po kterém se nebudete cítit těžce? Tento dort je důkazem, že raw pečení je malý zázrak. Ostružiny a borůvky jsou plné antioxidantů, zatímco kokosový krém dodá dortu sametovou jemnost.

Na základ

Na náplň

Dohotovení

  1. Datle zalijeme teplou vodou, necháme 120 minut nabobtnat a slijeme. Ve výkonném mixéru rozmixujeme mandle najemno, přidáme okapané datle, sůl a rozmixujeme na hladkou hmotu.
  2. Dortovou formu vyložíme na dně pečicím papírem. Pak natlačíme na dno hmotu a uložíme do chladničky ztuhnout. Kešu oříšky namočíme na 120 minut do teplé vody, slijeme a rozmixujeme.
  3. Přidáme šťávu, kokosový olej, kokosové mléko (použijeme z plechovky a použijeme jen tuhou část), sirup, borůvky a ostružiny. Vše rozmixujeme na hladkou hmotu.
  4. Hmotu nalijeme na základ a uložíme do chladničky nejméně na 5 hodin ztuhnout. Pak přendáme na 60 minut do mrazáku. Pak sundáme formu, ozdobíme borůvkami a ostružinami a podáváme.

Počet porcí: 10 porce
Doba přípravy: 50 minut

Nutriční hodnoty na porci:
403 kcal / 10,6 g bílkovin / 24,8 g sacharidů / 27,7 g tuků



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Témata: kokosový olej

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