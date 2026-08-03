1. Borůvkový raw dort s ostružinami
Hledáte lehký dezert, po kterém se nebudete cítit těžce? Tento dort je důkazem, že raw pečení je malý zázrak. Ostružiny a borůvky jsou plné antioxidantů, zatímco kokosový krém dodá dortu sametovou jemnost.
Na základ
- 200 g datlí
- 200 g mandlí se slupkou
- 1 špetka soli
Na náplň
- 240 g kešu oříšků
- 2 lžíce citronové šťávy
- 100 ml kokosového oleje
- 120 ml kokosového mléka
- 50 ml agáve sirupu
- 30 g borůvek
- 30 g ostružin
Dohotovení
- Datle zalijeme teplou vodou, necháme 120 minut nabobtnat a slijeme. Ve výkonném mixéru rozmixujeme mandle najemno, přidáme okapané datle, sůl a rozmixujeme na hladkou hmotu.
- Dortovou formu vyložíme na dně pečicím papírem. Pak natlačíme na dno hmotu a uložíme do chladničky ztuhnout. Kešu oříšky namočíme na 120 minut do teplé vody, slijeme a rozmixujeme.
- Přidáme šťávu, kokosový olej, kokosové mléko (použijeme z plechovky a použijeme jen tuhou část), sirup, borůvky a ostružiny. Vše rozmixujeme na hladkou hmotu.
- Hmotu nalijeme na základ a uložíme do chladničky nejméně na 5 hodin ztuhnout. Pak přendáme na 60 minut do mrazáku. Pak sundáme formu, ozdobíme borůvkami a ostružinami a podáváme.
Počet porcí: 10 porce
Doba přípravy: 50 minut
Nutriční hodnoty na porci: