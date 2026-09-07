1. Lososové špízy se žampiony a rajčaty
Špízy jsou fajn způsob, jak dostat na jeden plech rybu i zeleninu. Sladkokyselá marináda dodá lososu skvělou chuť a rajčata se při pečení krásně roztečou.
- 1 ks šalotka
- 10 g čerstvého zázvoru
- 1 stroužek česneku
- 2 lžíce olivového oleje
- 1 ks citron
- 1 lžíce medu
- 200 g lososa bez kůže
- 200 g candáta bez kůže
- 2 ks červené papriky
- 1 ks cuketa
- 2 ks červené cibule
- olivový olej
- sůl dle chuti
- 250 g cherry rajčátek
- Připravíme marinádu. Šalotku, zázvor a česnek oloupeme, nakrájíme na drobné kostičky. Olej smícháme se šťávou i kůrou z citronu a osladíme medem, přidáme šalotku, zázvor, česnek a důkladně promícháme.
- Rybí maso nakrájíme na kousky a vložíme do mísy s marinádou. Necháme marinovat cca 1 hodinu. Poté maso střídavě napichujeme na jehly nebo špejle spolu s nakrájenou paprikou, cuketou a cibulí.
- Špízy rozložíme na plech vyložený pečicím papírem, pokapeme olejem, osolíme a pečeme při 200 °C asi 10 minut. V polovině pečení přidáme na plech cherry rajčátka a dopečeme společně. Podáváme například se salátem a pečivem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Nutriční hodnoty na porci: