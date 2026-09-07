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Pondělní dieta: Losos trochu jinak. 5 lehkých receptů, nejen s citronem

Petra Burgrová
  4:00
Losos patří mezi ryby, které se dají připravit rychle, jednoduše a na spoustu způsobů. Navíc dobře zapadne i do jídelníčku, pokud se snažíte jíst lehčeji nebo shodit pár kilo.
Část 1/5

Lososové špízy se žampiony a rajčaty

1. Lososové špízy se žampiony a rajčaty

Špízy jsou fajn způsob, jak dostat na jeden plech rybu i zeleninu. Sladkokyselá marináda dodá lososu skvělou chuť a rajčata se při pečení krásně roztečou.

  1. Připravíme marinádu. Šalotku, zázvor a česnek oloupeme, nakrájíme na drobné kostičky. Olej smícháme se šťávou i kůrou z citronu a osladíme medem, přidáme šalotku, zázvor, česnek a důkladně promícháme.
  2. Rybí maso nakrájíme na kousky a vložíme do mísy s marinádou. Necháme marinovat cca 1 hodinu. Poté maso střídavě napichujeme na jehly nebo špejle spolu s nakrájenou paprikou, cuketou a cibulí.
  3. Špízy rozložíme na plech vyložený pečicím papírem, pokapeme olejem, osolíme a pečeme při 200 °C asi 10 minut. V polovině pečení přidáme na plech cherry rajčátka a dopečeme společně. Podáváme například se salátem a pečivem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Nutriční hodnoty na porci:
405 kcal / 30,9 g bílkovin / 13,7 g sacharidů / 24,4 g tuků



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