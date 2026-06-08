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Pondělní dieta: Lahodné nízkokalorické dezerty, které musíte vyzkoušet právě teď

Klára Pěnkavová
  15:05
Máte chuť na něco sladkého, ale nechcete zbytečně navyšovat svůj denní příjem kalorií? Vybrali jsme pro vás recepty na nízkokalorické dezerty plné ovoce, tvarohu i dalších zdravých surovin a najdete mezi nimi domácí zmrzliny, dezerty do skleničky i lehčí verze oblíbených moučníků.
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Dezertů na bázi ovoce se nemusíte bát.

Když vás honí mlsná, nemusíte sahat po sladkostech z obchodu

Chuť na sladké je přirozená a většina lidí se jí nevyhne ani při snaze o zdravější stravování, proto se vyplatí mít po ruce recepty, které spojují příjemnou chuť s rozumným množstvím energie, často na bázi ovoce, mléčných výrobků, ovesných vloček nebo semínek, která zasytí na delší dobu.

Nízkokalorický dezert přitom nemusí sloužit jen jako náhrada klasického zákusku, ale i jako lehká svačina, druhá snídaně nebo rychlé osvěžení během dne, přičemž díky jednoduchým receptům ho často připravíte během několika minut.

Chcete jíst zdravě? Naučíme vás, jak sestavit nutričně vyvážený jídelníček
Zapečená ovesná kaše

Zapečená ovesná kaše

Recept

Střední

45 min


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