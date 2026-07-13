Pondělní dieta: Jak udělat ze salátu pořádné jídlo, a ne jen smutnou přílohu

1. Teplý bramborový salát s opečenými bramborami a tuňákem
Vyzkoušejte tuto odlehčenou variantu bramborového salátu, která se skvěle hodí k letnímu obědu nebo večeři. Zlatavé, dokřupava opečené brambory se v misce potkávají s tuňákem, čerstvými bylinkami a lehkým dresinkem. Salát chutná skvěle vlažný i studený.
- 400 g brambor
- sůl a pepř dle chuti
- 1 ks hlávkový salát
- 1 hlávka čekanky
- 1 ks jarní cibulka
- 1 ks citron
- 2 lžičky hrubé hořčice
- 1 lžička kaparů
- 1 lžička medu
- 4 lžíce olivového oleje
- 200 g tuňáka v plechovce
- Brambory uvaříme doměkka v osolené vodě a necháme je vychladnout. Nakrájíme je na plátky a opečeme na pánvi na trošce oleje dozlatova.
- Salát, čekanku a jarní cibulku očistíme a nakrájíme na menší kousky. V misce smícháme citronovou šťávu, hořčici, kapary, med a olej. Dochutíme solí a pepřem.
- Brambory opatrně promícháme se zeleninou, tuňákem a připraveným dresinkem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Nutriční hodnoty na porci: