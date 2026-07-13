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Pondělní dieta: Jak udělat ze salátu pořádné jídlo, a ne jen smutnou přílohu

Petra Burgrová
  4:00
Křupavé, plné barev a nabité živinami, přesně takové by měly být plnohodnotné saláty. Objevte recepty, které jsou dostatečně syté, aby zastoupily oběd či večeři. Stačí správně zkombinovat zeleninu, zdravé tuky a bílkoviny a máte na stole jídlo, se kterým vykročíte do nového týdne s lehkostí.
Část 1/5

Bramborový salát s tuňákem

1. Teplý bramborový salát s opečenými bramborami a tuňákem

Vyzkoušejte tuto odlehčenou variantu bramborového salátu, která se skvěle hodí k letnímu obědu nebo večeři. Zlatavé, dokřupava opečené brambory se v misce potkávají s tuňákem, čerstvými bylinkami a lehkým dresinkem. Salát chutná skvěle vlažný i studený.

  • 400 g brambor
  • sůl a pepř dle chuti
  • 1 ks hlávkový salát
  • 1 hlávka čekanky
  • 1 ks jarní cibulka
  • 1 ks citron
  • 2 lžičky hrubé hořčice
  • 1 lžička kaparů
  • 1 lžička medu
  • 4 lžíce olivového oleje
  • 200 g tuňáka v plechovce
  1. Brambory uvaříme doměkka v osolené vodě a necháme je vychladnout. Nakrájíme je na plátky a opečeme na pánvi na trošce oleje dozlatova.
  2. Salát, čekanku a jarní cibulku očistíme a nakrájíme na menší kousky. V misce smícháme citronovou šťávu, hořčici, kapary, med a olej. Dochutíme solí a pepřem.
  3. Brambory opatrně promícháme se zeleninou, tuňákem a připraveným dresinkem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Nutriční hodnoty na porci:
278 kcal / 15,8 g bílkovin / 19,7 g sacharidů / 14,7 g tuků



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Témata: salát

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