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Pondělní dieta: Jak na zdravé snídaně s vysokým obsahem proteinu

Petra Burgrová
  4:00
Udržet kalorický deficit bez neustálého pocitu hladu je největší výzvou každého redukčního jídelníčku. Klíčem k úspěchu jsou bílkoviny, které spolehlivě zasytí a pomáhají chránit svalovou hmotu. V dalším díle seriálu se proto zaměřujeme na jídla z proteinu. Přinášíme praktické tipy a rychlé recepty, které snadno zařadíte do běžného dne, dodáte tělu potřebné živiny a efektivně uspokojíte chutě na sladké.
Část 1/5

Fit lívance

1. Fit proteinové lívance

Nadýchané a syté lívance, které představují skvělou alternativu k tradiční víkendové snídani. Díky základu z proteinu a ovesné mouky obsahují minimum rychlých cukrů, dodají tělu stabilní energii a udrží vás syté po celé dopoledne.

Na těsto

  • 250 g nízkotučného tvarohu
  • 2 ks vejce
  • 60 g proteinový vanilkový prášek
  • 80 g ovesné mouky
  • sůl dle chuti
  • řepkový olej

Na dokončení

  • 200 g borůvek
  • 125 g malin
  • 2 lžíce medu
  • 2 lžíce plátků kokosu
  • máta
  1. V míse smícháme tvaroh a vejce, přidáme protein, mouku a sůl, vymícháme na kompaktní těsto.
  2. Nahřátou pánev potřeme olejem a pomocí lžíce tvoříme lívance, opečeme je z obou stran dozlatova. Takto spotřebujeme veškeré těsto, hotové lívance uchováme v teple.
  3. Lívance rozdělíme na talíře, zakapeme medem, přidáme ovoce, kokos, ozdobíme mátou a ihned podáváme.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Nutriční hodnoty na porci:
318 kcal / 24,5 g bílkovin / 29,7 g sacharidů / 9,8 g tuků



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Témata: bílkovina

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