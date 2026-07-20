Pondělní dieta: Jak na zdravé snídaně s vysokým obsahem proteinu

1. Fit proteinové lívance
Nadýchané a syté lívance, které představují skvělou alternativu k tradiční víkendové snídani. Díky základu z proteinu a ovesné mouky obsahují minimum rychlých cukrů, dodají tělu stabilní energii a udrží vás syté po celé dopoledne.
Na těsto
- 250 g nízkotučného tvarohu
- 2 ks vejce
- 60 g proteinový vanilkový prášek
- 80 g ovesné mouky
- sůl dle chuti
- řepkový olej
Na dokončení
- 200 g borůvek
- 125 g malin
- 2 lžíce medu
- 2 lžíce plátků kokosu
- máta
- V míse smícháme tvaroh a vejce, přidáme protein, mouku a sůl, vymícháme na kompaktní těsto.
- Nahřátou pánev potřeme olejem a pomocí lžíce tvoříme lívance, opečeme je z obou stran dozlatova. Takto spotřebujeme veškeré těsto, hotové lívance uchováme v teple.
- Lívance rozdělíme na talíře, zakapeme medem, přidáme ovoce, kokos, ozdobíme mátou a ihned podáváme.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Nutriční hodnoty na porci: