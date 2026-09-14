Pondělní dieta: Cottage nemusí být jen do pomazánky. Zkuste tohle

1. Slané lívance
Lívance nemusí být jen sladké. Tyhle slané připravíme ze sýra, vajec, šunky a pažitky a podáváme je s další porcí čerstvé zeleniny. Jsou jednoduché na přípravu a hodí se jako rychlý oběd nebo lehčí večeře.
Na těsto
- 200 g sýru cottage
- 50 ml polotučného mléka
- 3 ks vejce
- 150 g dušené šunky
- 2 lžíce nasekané pažitky
- 1 špetka soli
- 2 lžíce olivového oleje
- 150 g hladké mouky
- 1 lžička kypřicího prášku do pečiva
- olivový olej na pečení
Na náplň
- 200 g sýru cottage
- 1 lžíce nasekané pažitky
- 1 špetka soli
- 200 g malých rajčat
- 150 g listového salátu
- 1 ks jarní cibulku
- Sýr smícháme s mlékem, vejci, nadrobno nakrájenou šunkou, nasekanou pažitkou, solí a olejem.
- Vše společně důkladně promícháme a do směsi vmícháme také prosátou mouku s kypřicím práškem.
- Rozpálíme si lívanečník nebo pánvičku, potřeme olivovým olejem a postupně upečeme jednotlivé lívance dozlatova.
- Sýr smícháme s nasekanou pažitkou a solí. Náplní potřeme lívance, přidáme rajčata, salát podle chuti a jarní cibulku.
Počet porcí: 15 porcí
Doba přípravy: 50 minut
Nutriční hodnoty na porci: