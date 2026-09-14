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Pondělní dieta: Cottage nemusí být jen do pomazánky. Zkuste tohle

Petra Burgrová
  5:00
Cottage sýr nemusí končit jen na chlebu nebo v pomazánce. Tentokrát jsme ho použili do slaných lívanců, špenátových palačinek, řepného tataráčku i svěžího salátu. Recepty jsou jednoduché, rychlé a vystačí si s běžně dostupnými surovinami.
Část 1/5

Slané lívance

1. Slané lívance

Lívance nemusí být jen sladké. Tyhle slané připravíme ze sýra, vajec, šunky a pažitky a podáváme je s další porcí čerstvé zeleniny. Jsou jednoduché na přípravu a hodí se jako rychlý oběd nebo lehčí večeře.

Na těsto

Na náplň

  1. Sýr smícháme s mlékem, vejci, nadrobno nakrájenou šunkou, nasekanou pažitkou, solí a olejem.
  2. Vše společně důkladně promícháme a do směsi vmícháme také prosátou mouku s kypřicím práškem.
  3. Rozpálíme si lívanečník nebo pánvičku, potřeme olivovým olejem a postupně upečeme jednotlivé lívance dozlatova.
  4. Sýr smícháme s nasekanou pažitkou a solí. Náplní potřeme lívance, přidáme rajčata, salát podle chuti a jarní cibulku.

Počet porcí: 15 porcí
Doba přípravy: 50 minut

Nutriční hodnoty na porci:
116 kcal / 14,2 g bílkovin / 7,7 g sacharidů / 5,4 g tuků



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