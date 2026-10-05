Cizrnové placičky s mangoldem a fetou
Cizrna se v tomto receptu promění v křupavé placičky, které doplníme mangoldem, fetou, vejcem a lněným semínkem. K nim připravíme jednoduchý okurkový salát s jogurtem, který jídlo příjemně odlehčí. Díky cizrně a vejci jde zároveň o syté jídlo s obsahem bílkovin a vlákniny.
Placičky
- 240 g (1 plechovka) konzervované cizrny
- 2 lžíce mletého lněného semínka
- 4 ks vejce
- 1 lžička nastrouhané citronové kůry
- 1 svazek hladkolisté petrželky
- 100 g mangoldu
- 100 g fety
- sůl a čerstvě mletý černý pepř dle chuti
- olivový olej
- zeleninové výhonky na podávání
Okurkový salát
- 280 g řeckého jogurtu
- 1 ks salátová okurka
- sůl a čerstvě mletý černý pepř dle chuti
- Scezenou a okapanou cizrnu dáme společně s nadrobenou fetou do větší mísy a rozmačkáme vidličkou. Přidáme mleté lněné semínko, vejce, citronovou kůru, petrželku, nasekaný mangold, podle chuti osolíme, opepříme a promícháme. Necháme 20 minut odpočinout.
- Na středně velké nepřilnavé pánvi rozehřejeme malé množství oleje. Pomocí lžíce tvoříme placičky, které smažíme z obou stran dozlatova. Přebytečného oleje placičky zbavíme na papírové utěrce.
- Na okurkový salát v misce smícháme nahrubo nastrouhanou salátovou okurku s jogurtem a podle chuti osolíme a opepříme. Cizrnové placičky podáváme s připraveným okurkovým salátem. Můžeme dozdobit například ředkvičkovými výhonky.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 45 minut
Nutriční hodnoty na porci: