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Pondělní dieta: Cizrna zasytí a nemusí skončit jen v hummusu

Petra Burgrová
  4:00
Cizrna je luštěnina, která dokáže zasytit a zároveň nabízí rostlinné bílkoviny a vlákninu. Nemusíme ji přitom jíst stále jen v hummusu, hodí se do polévek, salátů, placek i jako náplň do zeleniny. Vybrali jsme pět receptů, které ukazují, že i bez masa může vzniknout vydatné a pestré jídlo vhodné do odlehčeného jídelníčku.
Část 1/5

Cizrnové placičky s mangoldem a fetou

Cizrnové placičky s mangoldem a fetou

Cizrna se v tomto receptu promění v křupavé placičky, které doplníme mangoldem, fetou, vejcem a lněným semínkem. K nim připravíme jednoduchý okurkový salát s jogurtem, který jídlo příjemně odlehčí. Díky cizrně a vejci jde zároveň o syté jídlo s obsahem bílkovin a vlákniny.

Placičky

Okurkový salát

  1. Scezenou a okapanou cizrnu dáme společně s nadrobenou fetou do větší mísy a rozmačkáme vidličkou. Přidáme mleté lněné semínko, vejce, citronovou kůru, petrželku, nasekaný mangold, podle chuti osolíme, opepříme a promícháme. Necháme 20 minut odpočinout.
  2. Na středně velké nepřilnavé pánvi rozehřejeme malé množství oleje. Pomocí lžíce tvoříme placičky, které smažíme z obou stran dozlatova. Přebytečného oleje placičky zbavíme na papírové utěrce.
  3. Na okurkový salát v misce smícháme nahrubo nastrouhanou salátovou okurku s jogurtem a podle chuti osolíme a opepříme. Cizrnové placičky podáváme s připraveným okurkovým salátem. Můžeme dozdobit například ředkvičkovými výhonky.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 45 minut

Nutriční hodnoty na porci:
177 kcal / 12,7 g bílkovin / 12,8 g sacharidů / 8,3 g tuků



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Témata: Cizrna

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