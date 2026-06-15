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Nízkosodíková dieta: Méně soli, více chuti
Sůl je pro lidské tělo nezbytná, ale ve stravě jí běžně přijímáme několikanásobně více, než potřebujeme. Největším problémem přitom není solnička na stole, ale průmyslově zpracované potraviny, uzeniny, pečivo, sýry, polotovary nebo hotová jídla.
Nízkosodíková dieta se zaměřuje na omezení těchto zdrojů a naopak staví na čerstvých surovinách, domácí přípravě a dochucování pomocí bylinek, koření, citronové šťávy nebo octa. Může prospět lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním ledvin i těm, kteří se chtějí zbavit pocitu zavodnění a upravit své stravovací návyky.
Potraviny vhodné při nízkosodíkové dietě:
Potraviny, které obsahují největší množství soli:
- uzeniny, šunky, salámy,
- párky a klobásy,
- tavené sýry,
- chipsy a slané snacky,
- slané pečivo,
- instantní polévky,
- konzervované výrobky,
- fast food,
- hotová jídla,
- sójová omáčka,
- průmyslové dresinky a omáčky.
A překvapivě vysoký obsah sodíku mohou mít také některé druhy chleba, pečiva, cereálií nebo ochucených mléčných výrobků.
Nejčastější otázky spjaté s příjmem soli
Jak se zbavit soli v těle?
Přebytečný sodík pomáhá vylučovat dostatečný pitný režim, pravidelný pohyb a vyšší příjem potravin bohatých na draslík. Ten najdete například v banánech, bramborách, listové zelenině, luštěninách nebo avokádu. Pokud je příjem soli dlouhodobě vysoký, může trvat několik dní až týdnů, než se organismus vrátí do rovnováhy.
Co pít při nízkosodíkové dietě?
Základem je čistá voda, neslazené minerální vody s nižším obsahem sodíku, bylinné čaje nebo domácí ovocné vody s citronem, mátou či okurkou. Naopak pozor na sportovní nápoje, některé zeleninové džusy, instantní nápoje a průmyslově vyráběná smoothie, která mohou obsahovat překvapivě vysoké množství sodíku.
Kolik soli má rohlík?
Jeden běžný rohlík obsahuje přibližně 0,4 až 0,6 gramu soli podle výrobce a receptury. Dva rohlíky se šunkou a sýrem tak mohou dodat více než čtvrtinu doporučeného denního příjmu soli. Právě pečivo patří mezi významné, ale často přehlížené zdroje sodíku.
Jak dodat jídlu chuť bez soli?
Místo soli využijte bazalku, oregano, tymián, rozmarýn, petrželku, pažitku, česnek, zázvor, kurkumu, kmín nebo uzenou papriku. Výraznou chuť dodá také citronová šťáva, limetka, balzamikový ocet nebo kvalitní jablečný ocet. Právě kyselé složky dokážou částečně nahradit vjem slanosti a pomáhají omezit dosolování.