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Pondělní dieta: 5 zdravých receptů z kuskusu. Nejlehčí má jen 185 kcal

Petra Burgrová
  4:00
Kuskus je hotový během několika minut a přitom z něj nemusí vzniknout jen příloha k masu. Stačí ho doplnit zeleninou, luštěninami, sýrem nebo dalšími surovinami a máme rychlé jídlo, které se hodí i do odlehčeného jídelníčku.
Část 1/5

Salátové misky s kuskusem

1. Salátové misky s kuskusem

Kuskus smícháme s paprikou, ředkvičkami, jarní cibulkou a trochou chilli, spojíme majonézou a naplníme jím připravené listy. Jde o jednoduchou variantu, která se hodí jako lehký oběd nebo večeře.

  1. Salát očistíme, omyjeme a necháme okapat, poté ho rozpůlíme.
  2. Kuskus uvaříme podle návodu na obalu. Papriku, jarní cibulku, chilli a ředkvičky nakrájíme najemno, přidáme ke kuskusu, přimícháme majonézu, sůl a pepř.
  3. Kuskusovou směsí naplníme salátové listy, posypeme jarní cibulkou, dozdobíme rajčátky a ihned podáváme.

Počet porcí: 4 porce
Dobra přípravy: 25 minut

Nutriční hodnoty na porci:
374 kcal / 8,2 g bílkovin / 36,6 g sacharidů / 20,8 g tuků



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