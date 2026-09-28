1. Salátové misky s kuskusem
Kuskus smícháme s paprikou, ředkvičkami, jarní cibulkou a trochou chilli, spojíme majonézou a naplníme jím připravené listy. Jde o jednoduchou variantu, která se hodí jako lehký oběd nebo večeře.
- 1 ks salát little gem
- 200 g kuskusu
- 1 ks červená paprika
- 1 ks jarní cibulka
- 1 ks chilli paprička
- 4 ks ředkvičky
- 100 ml majonézy
- sůl a mletý černý pepř dle chuti
- cherry rajčata na zdobení
- Salát očistíme, omyjeme a necháme okapat, poté ho rozpůlíme.
- Kuskus uvaříme podle návodu na obalu. Papriku, jarní cibulku, chilli a ředkvičky nakrájíme najemno, přidáme ke kuskusu, přimícháme majonézu, sůl a pepř.
- Kuskusovou směsí naplníme salátové listy, posypeme jarní cibulkou, dozdobíme rajčátky a ihned podáváme.
Počet porcí: 4 porce
Dobra přípravy: 25 minut
Nutriční hodnoty na porci: