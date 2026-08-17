Pondělní dieta: 5 zdravých a rychlých receptů z čočky

1. Čočkový salát s čerstvou zeleninou
Svěží salát, který je ideální jako lehký oběd do krabičky nebo rychlá večeře. Kombinace čočky uvařené na skus, křupavé zeleniny a pikantního sýra vás dokonale zasytí bez pocitu těžkosti.
- 250 g barevné čočky (černé a červené)
- sůl dle chuti
- 1 větší mrkev
- 1 větší cibule
- 1 ks jarní cibulka
- 1 ks citron
- mletý černý pepř dle chuti
- 4 lžíce olivového oleje
- 2 lžíce jablečného octa
- 1 hrst rukoly
- 80 g sýra s modrou plísní
- Oba druhy čočky propláchneme a uvaříme v osolené vodě na skus. Scedíme, necháme okapat a vychladnout.
- Mrkev, cibuli a jarní cibulku očistíme a nakrájíme na drobné kostičky. Smícháme je s vychladlou čočkou, dochutíme citronovou šťávou, solí, pepřem, olejem, octem a necháme odležet v chladu alespoň 30 minut.
- Čočkový salát podáváme s rukolou a na kousky nakrájeným sýrem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut
Nutriční hodnoty na porci: