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Pondělní dieta: 5 sladkých bezlepkových receptů na lehké trávení

Petra Burgrová
  3:50

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Bezlepková kuchyně zdaleka není jen pro celiaky, vynechání těžké pšenice ocení každý, kdo se chce cítit fit a bez pocitu nafouknutého břicha. Připravili jsme pro vás 5 skvělých a nutričně vyvážených receptů bez lepku, které snadno poskládáte do svého menu od pondělí do pátku!

Bezlepkové pohankovo-ořechové lívance

1. Bezlepkové pohankovo-ořechové lívance

Pohanková mouka s mletými ořechy a banánem vytváří bohaté těsto, které skvěle doplňují brusinky a čerstvé maliny. Ideální volba, když si chcete dopřát zdravější sladkou snídani nebo lehký oběd, po kterém se nebudete cítit unavení.

  1. Vejce vyšleháme s cukrem a solí do pěny. Přidáme rozmačkané banány, vanilkový extrakt, pohankovou mouku, skořici, kypřicí prášek, mleté ořechy a zakysanou smetanu. Vše rozmixujeme dohladka.
  2. Do těsta nakonec vmícháme rozpuštěné máslo, sodovku a brusinky.
  3. Z těsta postupně usmažíme malé lívance v pánvi na rozehřátém oleji nebo tuku. Lívance smažíme pozvolna, aby se dobře propekly. Podáváme je s malinami, smetanou, nahrubo nasekanými ořechy a medem.

Počet porcí: 24 kusů
Doba přípravy: 40 minut

Nutriční hodnoty na porci:
87 kcal / 2,5 g bílkovin / 9 g sacharidů / 4,3 g tuků

Bezlepkový ovocný chlebíček s krémem

2. Bezlepkový ovocný chlebíček s krémem

Důkaz, že i dezert bez lepku může být dokonalý. Spojení jemného těsta z bílého jogurtu s krémovou vrstvou čerstvého sýra vytváří neodolatelný kontrast chutí.

Na těsto

Na dohotovení

  1. Změklé máslo utřeme s oběma cukry, kůrou, šťávou a vejci do pěny. Vmícháme jogurt a mouku prosátou s kypřicím práškem. Nakonec vmícháme maliny.
  2. Těstem naplníme formu na chlebíček, vymazanou tukem a vysypanou bezlepkovou moukou. Pečeme v troubě při 160 °C asi 50 minut.
  3. Po upečení necháme mírně vychladnout ve formě a vyklopíme na mřížku.
  4. Po vychladnutí potřeme povrch sýrem, ozdobíme malinami a kůrou.

Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 90 minut

Nutriční hodnoty na porci:
225 kcal / 6,1 g bílkovin / 17,8 g sacharidů / 13,9 g tuků

Bezlepkové višňové muffiny z makové mouky

3. Bezlepkové višňové muffiny z makové mouky

Díky makové mouce a zakysané smetaně zůstávají košíčky hezky vláčné a přirozeně bezlepkové. Rychlý a nápaditý dezert, který uctí každou návštěvu a skvěle doplní váš dietní jídelníček.

  1. Škrob promícháme s mákem a kypřicím práškem. Vejce vyšleháme s cukrem a solí do pevné pěny.
  2. Do vaječné pěny vmícháme zakysanou smetanu. Pak přimícháme suchou směs a nakonec višně a dvě třetiny mandlových plátků.
  3. Mističky ve formě na muffiny vyložíme papírovými košíčky, které naplníme připraveným těstem. Povrch posypeme zbylými plátky mandlí a pečeme v troubě vyhřáté na 160 °C asi 30 minut.

Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 50 minut

Nutriční hodnoty na porci:
154 kcal / 6,2 g bílkovin / 9,8 g sacharidů / 9,1 g tuků

Brownies s oříšky a sušeným ovocem

4. Brownies s oříšky a sušeným ovocem

Tyto bezlepkové nepečené brownies jsou plné zdravých tuků z ořechů a kokosového oleje, superpotravin v podobě chia semínek a přírodní energie ze sušeného ovoce. Příprava zabere jen chvilku bez nutnosti zapínat troubu a výsledek vás spolehlivě zasytí a zahání chutě na průmyslově zpracované sladkosti.

Dohotovení

  1. Datle rozmixujeme. Přidáme nasekané ořechy, kokos, chia semínka nabobtnalá ve 100 ml vody. Hmotu propracujeme.
  2. Pak přidáme kakao, kokosový olej, brusinky a třešně. Vypracujeme pevnou hmotu a natlačíme ji do pekáčku 18 x 22 cm vyloženého potravinářskou folií.
  3. Uložíme do chladničky ztuhnout. Po ztuhnutí opatrně z pekáčku vyklopíme. Povrch potřeme rozpuštěnou čokoládou.
  4. Než čokoláda ztuhne, ozdobíme pekany, pistáciemi a třešněmi. Brownies uložíme do lednice a necháme pořádně ztuhnout. Po ztuhnutí nakrájíme na porce.

Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 45 minut

Nutriční hodnoty na porci:
348 kcal / 6,2 g bílkovin / 20,9 g sacharidů / 20 g tuků

Čokoládový koláč bez mouky s malinami

5. Čokoládový koláč bez mouky s malinami

Místo klasické mouky staví na mandlové mouce, kokosu a mandlovém másle, které v kombinaci s kvalitní čokoládou vytváří neuvěřitelně vláčnou texturu.

Na těsto

Na dohotovení

  1. Čokoládu rozpustíme s kokosovým olejem v horké vodní lázni. Necháme mírně zchladnout. Mandlové máslo vyšleháme s cukrem a žloutky do pěny. Bílky vyšleháme na pevný sníh. Obě hmoty lehce spojíme a vmícháme kokos a mandlovou mouku.
  2. Hotové těsto urovnáme do dortové formy (průměr 22 cm) vyložené na dně pečicím papírem. Pečeme ve vyhřáté troubě při 160 °C přibližně 40 minut.
  3. Po upečení necháme koláč krátce zchladnout ve formě a vyklopíme. Po vychladnutí ozdobíme malinami a posypeme moučkovým cukrem.

Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 70 minut

Nutriční hodnoty na porci:
225 kcal / 3,2 g bílkovin / 13,4 g sacharidů / 17,1 g tuků

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Témata: mouka

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