1. Bezlepkové pohankovo-ořechové lívance
Pohanková mouka s mletými ořechy a banánem vytváří bohaté těsto, které skvěle doplňují brusinky a čerstvé maliny. Ideální volba, když si chcete dopřát zdravější sladkou snídani nebo lehký oběd, po kterém se nebudete cítit unavení.
- 4 ks vejce
- 2 lžíce třtinového cukru
- 1 špetka soli
- 2 ks zralé banány
- 1 lžička vanilkového extraktu
- 130 g pohankové mouky
- 1 lžička mleté skořice
- 0,50 lžičky kypřicího prášku do pečiva bez lepku
- 100 g mletých vlašských ořechů
- 2 lžíce zakysané smetany
- 2 lžíce rozpuštěného másla
- 50 ml sodovky
- 50 g sušených brusinek
- rostlinný olej na smažení
- Vejce vyšleháme s cukrem a solí do pěny. Přidáme rozmačkané banány, vanilkový extrakt, pohankovou mouku, skořici, kypřicí prášek, mleté ořechy a zakysanou smetanu. Vše rozmixujeme dohladka.
- Do těsta nakonec vmícháme rozpuštěné máslo, sodovku a brusinky.
- Z těsta postupně usmažíme malé lívance v pánvi na rozehřátém oleji nebo tuku. Lívance smažíme pozvolna, aby se dobře propekly. Podáváme je s malinami, smetanou, nahrubo nasekanými ořechy a medem.
Počet porcí: 24 kusů
Doba přípravy: 40 minut
Nutriční hodnoty na porci:
2. Bezlepkový ovocný chlebíček s krémem
Důkaz, že i dezert bez lepku může být dokonalý. Spojení jemného těsta z bílého jogurtu s krémovou vrstvou čerstvého sýra vytváří neodolatelný kontrast chutí.
Na těsto
- 110 g másla
- 60 g moučkového cukru
- 1 sáček vanilkového cukru
- 2 lžíce nastrouhané citronové kůry
- 4 lžíce citronové šťávy
- 2 ks vejce
- 120 g bílého jogurtu řeckého typu
- 190 g bezlepkové mouky
- 2 lžičky kypřicího prášku do pečiva bez lepku
- 100 g malin
- tuk na vymazání a bezlepková mouka na vysypání formy
Na dohotovení
- Změklé máslo utřeme s oběma cukry, kůrou, šťávou a vejci do pěny. Vmícháme jogurt a mouku prosátou s kypřicím práškem. Nakonec vmícháme maliny.
- Těstem naplníme formu na chlebíček, vymazanou tukem a vysypanou bezlepkovou moukou. Pečeme v troubě při 160 °C asi 50 minut.
- Po upečení necháme mírně vychladnout ve formě a vyklopíme na mřížku.
- Po vychladnutí potřeme povrch sýrem, ozdobíme malinami a kůrou.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 90 minut
Nutriční hodnoty na porci:
3. Bezlepkové višňové muffiny z makové mouky
Díky makové mouce a zakysané smetaně zůstávají košíčky hezky vláčné a přirozeně bezlepkové. Rychlý a nápaditý dezert, který uctí každou návštěvu a skvěle doplní váš dietní jídelníček.
- 5 g kukuřičného škrobu
- 130 g mletého máku
- 1 lžička kypřicího prášku do pečiva bez lepku
- 4 ks vejce
- 60 g třtinového cukru
- 1 špetka soli
- 100 g tučné zakysané smetany
- 130 g višní bez pecek
- 60 g mandlových plátků
- Škrob promícháme s mákem a kypřicím práškem. Vejce vyšleháme s cukrem a solí do pevné pěny.
- Do vaječné pěny vmícháme zakysanou smetanu. Pak přimícháme suchou směs a nakonec višně a dvě třetiny mandlových plátků.
- Mističky ve formě na muffiny vyložíme papírovými košíčky, které naplníme připraveným těstem. Povrch posypeme zbylými plátky mandlí a pečeme v troubě vyhřáté na 160 °C asi 30 minut.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 50 minut
Nutriční hodnoty na porci:
4. Brownies s oříšky a sušeným ovocem
Tyto bezlepkové nepečené brownies jsou plné zdravých tuků z ořechů a kokosového oleje, superpotravin v podobě chia semínek a přírodní energie ze sušeného ovoce. Příprava zabere jen chvilku bez nutnosti zapínat troubu a výsledek vás spolehlivě zasytí a zahání chutě na průmyslově zpracované sladkosti.
- 200 g datlí
- 100 g vlašských ořechů
- 100 g pekanových ořechů
- 100 g pistácií
- 100 g kokosu
- 1 lžíce chia semínek
- 50 g kakaa
- 50 ml kokosového oleje
- 60 g brusinek
- 60 g sušených třešní
Dohotovení
- Datle rozmixujeme. Přidáme nasekané ořechy, kokos, chia semínka nabobtnalá ve 100 ml vody. Hmotu propracujeme.
- Pak přidáme kakao, kokosový olej, brusinky a třešně. Vypracujeme pevnou hmotu a natlačíme ji do pekáčku 18 x 22 cm vyloženého potravinářskou folií.
- Uložíme do chladničky ztuhnout. Po ztuhnutí opatrně z pekáčku vyklopíme. Povrch potřeme rozpuštěnou čokoládou.
- Než čokoláda ztuhne, ozdobíme pekany, pistáciemi a třešněmi. Brownies uložíme do lednice a necháme pořádně ztuhnout. Po ztuhnutí nakrájíme na porce.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 45 minut
Nutriční hodnoty na porci:
5. Čokoládový koláč bez mouky s malinami
Místo klasické mouky staví na mandlové mouce, kokosu a mandlovém másle, které v kombinaci s kvalitní čokoládou vytváří neuvěřitelně vláčnou texturu.
Na těsto
- 100 g hořké čokolády se 70% kakaového podílu
- 60 g kokosového oleje
- 70 g mandlového másla
- 100 g moučkového cukru
- 3 ks vejce
- 20 g strouhaného kokosu
- 40 g mandlové mouky nebo jemně nastrouhaných mandlí
Na dohotovení
- Čokoládu rozpustíme s kokosovým olejem v horké vodní lázni. Necháme mírně zchladnout. Mandlové máslo vyšleháme s cukrem a žloutky do pěny. Bílky vyšleháme na pevný sníh. Obě hmoty lehce spojíme a vmícháme kokos a mandlovou mouku.
- Hotové těsto urovnáme do dortové formy (průměr 22 cm) vyložené na dně pečicím papírem. Pečeme ve vyhřáté troubě při 160 °C přibližně 40 minut.
- Po upečení necháme koláč krátce zchladnout ve formě a vyklopíme. Po vychladnutí ozdobíme malinami a posypeme moučkovým cukrem.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 70 minut
Nutriční hodnoty na porci: