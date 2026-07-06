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Pondělní dieta: 5 nejlepších receptů na zapečenou zeleninu pro štíhlou linii

Petra Burgrová
  4:00
Máte po víkendu pocit těžkosti, ale odmítáte v pondělí hladovět nad miskou suchého salátu? Další díl našeho seriálu patří zapečené zelenině. Ukážeme vám, že horká trouba dokáže z obyčejné zeleniny vykouzlit luxusní, voňavé a syté jídlo.
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Zapečená plněná cuketa na mexický způsob

1. Zapečená plněná cuketa na mexický způsob

Cuketa slouží jako geniální nízkokalorická lodička, kterou můžete naplnit až po okraj. Mexická verze s fazolemi, kukuřicí a voňavým kořením dodá tělu pořádnou porci rostlinných bílkovin a vlákniny. Chilli navíc po líném víkendu okamžitě nakopne vaše spalování a barvy na talíři vám zvednou pondělní náladu.

  • 150 g mletého hovězího masa
  • sůl a pepř dle chuti
  • 2 lžičky mexického koření fajitas
  • 1 větší rajče
  • 50 g černých fazolí
  • 30 g kukuřice
  • 2 ks cukety
  • 50 g čedaru
  • čerstvý koriandr
  • 1 ks chilli paprička
  1. Mleté maso orestujeme na pánvi, přidáme sůl, pepř a mexické koření. Po 10 minutách vmícháme nakrájené rajče, černé fazole, kukuřici a znovu asi 10 minut opékáme.
  2. Mezitím rozkrojíme cukety a vydlabeme dužinu. Cukety pak naplníme restovanou směsí, zasypeme čedarem a pečeme ve vyhřáté troubě při 200 °C asi 20 minut.
  3. Hotové ozdobíme čerstvým koriandrem a nakrájenou chilli papričkou a podáváme například s česnekovým dipem a nachos.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut

Nutriční hodnoty na porci:
191 kcal / 14,2 g bílkovin / 8,6 g sacharidů / 9,4 g tuků



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