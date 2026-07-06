1. Zapečená plněná cuketa na mexický způsob
Cuketa slouží jako geniální nízkokalorická lodička, kterou můžete naplnit až po okraj. Mexická verze s fazolemi, kukuřicí a voňavým kořením dodá tělu pořádnou porci rostlinných bílkovin a vlákniny. Chilli navíc po líném víkendu okamžitě nakopne vaše spalování a barvy na talíři vám zvednou pondělní náladu.
- 150 g mletého hovězího masa
- sůl a pepř dle chuti
- 2 lžičky mexického koření fajitas
- 1 větší rajče
- 50 g černých fazolí
- 30 g kukuřice
- 2 ks cukety
- 50 g čedaru
- čerstvý koriandr
- 1 ks chilli paprička
- Mleté maso orestujeme na pánvi, přidáme sůl, pepř a mexické koření. Po 10 minutách vmícháme nakrájené rajče, černé fazole, kukuřici a znovu asi 10 minut opékáme.
- Mezitím rozkrojíme cukety a vydlabeme dužinu. Cukety pak naplníme restovanou směsí, zasypeme čedarem a pečeme ve vyhřáté troubě při 200 °C asi 20 minut.
- Hotové ozdobíme čerstvým koriandrem a nakrájenou chilli papričkou a podáváme například s česnekovým dipem a nachos.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut
Nutriční hodnoty na porci: