1. Proteinový wrap s kuřecím masem a avokádem
Krémové avokádo, šťavnaté kuřecí maso a svěží salsa tvoří kombinaci, která chutná téměř jako jídlo z bistra. Díky řeckému jogurtu získá wrap ještě více bílkovin a příjemně svěží chuť.
Tip: Místo obyčejného řeckého jogurtu můžeme použít česnekovo-jogurtový dip, který dodá extra chuť bez velkého množství kalorií navíc.
- 1 velká celozrnná tortilla
- 115 g grilovaných kuřecích prsou
- 1/4 avokáda
- 1/2 hrnku ledového salátu
- 2 lžíce řeckého jogurtu
- 1 lžíce salsy
- Tortillu lehce zahřejeme na pánvi nebo v mikrovlnné troubě, aby byla teplá a poddajná, což nám usnadní balení bez potrhání.
- Grilované kuřecí maso nakrájíme na tenké proužky, aby se rovnoměrně rozprostřelo do každého sousta.
- Avokádo lehce rozmačkáme v misce, ale necháme v něm kousky pro krémovou texturu, abychom z něj neudělali úplně hladkou kaši.
- Řecký jogurt rovnoměrně rozetřeme na tortillu, čímž vytvoříme základní vrstvu bohatou na bílkoviny s příjemně nakyslou chutí.
- Na střed tortilly rovnoměrně poklademe salát, kuřecí maso, avokádo a salsu.
- Boky tortilly zahneme dovnitř a odspodu ji pevně srolujeme, abychom vytvořili úhledný a pevný wrap.
Makroživiny na porci: 420 kcal | 42 g bílkovin | 32 g sacharidů | 14 g tuků
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