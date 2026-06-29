Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pondělní dieta: 5 high-protein wrapů pod 500 kalorií, které zasytí na dlouhé hodiny

Klára Pěnkavová
  4:00
Nastartujte nový týden lehkým, ale pořádně sytým jídelníčkem, který vás podrží v práci i během nabitého dne. Vyzkoušejte wrapy – jednoduché, rychle připravené a plné kvalitních bílkovin. Ať už sáhnete po kuřecím mase, tuňákovi nebo vajíčkách, získáte vyvážené jídlo, které zasytí na dlouhé hodiny a přitom nezatíží vysokým množstvím kalorií. Všechny recepty navíc připravíte během několika minut.
Část 1/5

Proteinový wrap s kuřecím masem a avokádem.

1. Proteinový wrap s kuřecím masem a avokádem

Krémové avokádo, šťavnaté kuřecí maso a svěží salsa tvoří kombinaci, která chutná téměř jako jídlo z bistra. Díky řeckému jogurtu získá wrap ještě více bílkovin a příjemně svěží chuť.

Tip: Místo obyčejného řeckého jogurtu můžeme použít česnekovo-jogurtový dip, který dodá extra chuť bez velkého množství kalorií navíc.

  • 1 velká celozrnná tortilla
  • 115 g grilovaných kuřecích prsou
  • 1/4 avokáda
  • 1/2 hrnku ledového salátu
  • 2 lžíce řeckého jogurtu
  • 1 lžíce salsy
  1. Tortillu lehce zahřejeme na pánvi nebo v mikrovlnné troubě, aby byla teplá a poddajná, což nám usnadní balení bez potrhání.
  2. Grilované kuřecí maso nakrájíme na tenké proužky, aby se rovnoměrně rozprostřelo do každého sousta.
  3. Avokádo lehce rozmačkáme v misce, ale necháme v něm kousky pro krémovou texturu, abychom z něj neudělali úplně hladkou kaši.
  4. Řecký jogurt rovnoměrně rozetřeme na tortillu, čímž vytvoříme základní vrstvu bohatou na bílkoviny s příjemně nakyslou chutí.
  5. Na střed tortilly rovnoměrně poklademe salát, kuřecí maso, avokádo a salsu.
  6. Boky tortilly zahneme dovnitř a odspodu ji pevně srolujeme, abychom vytvořili úhledný a pevný wrap.

Makroživiny na porci: 420 kcal | 42 g bílkovin | 32 g sacharidů | 14 g tuků

Caesar wrap s kuřecím masem

Caesar wrap s kuřecím masem

Recept

Lehké

40 min

High protein mánie: Nekupujete náhodou potraviny, které vůbec nepotřebujete?


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ochutnávka kokosových tyčinek: Legendární Margot propadla, porazil ji levnější konkurent

Test kokosové tyčinky

Na trhu najdeme hned několik tyčinek, které se snaží zaujmout kombinací kokosu, čokolády a rumového aroma. Rozhodla jsem se proto uspořádat malou ochutnávku a zjistit, která z nich chutná nejlépe a...

Recept na tradiční vajíčkovou pomazánku: 7 triků, aby chutnala jako od babičky

Vajíčková pomazánka, egg salad

Babičkám stačila miska, vidlička a pár obyčejných surovin. Přesto chutnala vždycky nejlíp. Vajíčkovou pomazánku možná máte spojenou se studenými večeřemi, prázdninami u prarodičů nebo s obdobím po...

Neuvěříte, co se dá udělat z třešňových pecek! Objevte recepty a triky, které vám v kuchyni doteď chyběly

Kdo by neměl rád třešně. A víte, že jsou také pekelně zdravé?

Jakmile na stromech zčervenají první třešně, je to neklamné znamení, že léto je konečně tady. Tohle sladké, šťavnaté ovoce je symbolem prázdnin, ale ruku na srdce, když se třešňová sezóna rozjede...

Platíte tisíce v restauracích za to, co vám roste na zahradě? Pažitka dobývá michelinské menu

Pažitka

Když se řekne pažitka, většina z nás si představí klasiku na chlebu s máslem nebo zelené sypání do poctivého vývaru. Tahle nenápadná bylinka ale skrývá mnohem větší potenciál.

Taky kupujete bazalku v květináči a za pár dní je po ní? Naučíme vás, které bylinky sušit a které dát do mrazáku

Ideální pozice pro vaření: jenom sáhnete a můžete dochucovat.

Koupíte si v obchodě nádherný svazek voňavého petrželky nebo máty, hodíte ho do lednice a za tři dny zbyde jen nevzhledná, zvadlá rostlinka. Znáte to? Čerstvé bylinky jsou v kuchyni poklad, ale...

Pondělní dieta: 5 high-protein wrapů pod 500 kalorií, které zasytí na dlouhé hodiny

wrapy

Nastartujte nový týden lehkým, ale pořádně sytým jídelníčkem, který vás podrží v práci i během nabitého dne. Vyzkoušejte wrapy – jednoduché, rychle připravené a plné kvalitních bílkovin. Ať už...

29. června 2026

Osvěžující melounové gazpacho se smetanovou fetou: Netradiční studená polévka pro horké dny

Melounové gazpacho se smetanovou fetou
Recept

Lehké

25 min

Sladký vodní meloun v kombinaci se šťavnatou zeleninou a jemnou pálivostí chilli papričky vytváří...

Hermelín a miso pasta uzavřely 2. řadu Ledničko, vyprávěj! Rekordní výhra překvapila

Ledničko, vyprávěj! 13-17 díl

V závěrečném díle druhé řady kuchařské show Ledničko, vyprávěj! se proti sobě postavili tanečník a choreograf Jiří Bubeníček a modelka i sportovní komentátorka Táňa Bystroňová. Jeden vsadil na...

28. června 2026  13:30

Celozrnné tortilly s grilovaným hovězím a zeleninou: Šťavnatý oběd s bylinkovým dipem

Celozrnné tortily s grilovaným hovězím masem
Recept

Lehké

30 min

Hledáte recept na plnohodnotné jídlo, které skvěle chutná, dodá spoustu energie a přitom nezatíží...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.