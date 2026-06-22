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Pondělní dieta: 5 barevných bowlů, které vás nakopnou bílkovinami a vlákninou na celý týden

Klára Pěnkavová
  4:00
Nastartujte nový týden lehkým, ale nutričně nabitým jídelníčkem, který vás podrží i během náročných pracovních dnů. Zapomeňte na drastické hladovění a vsaďte na pestré bowly k obědu – plné šťavnatého masa, křupavé zeleniny a luštěnin. Tyto recepty jsou chytře sestavené tak, aby tělu dodaly maximální množství bílkovin i prospěšné vlákniny. Příprava vám navíc zabere jen pár minut, takže získáte skvělý tip na rychlý oběd i luxusní večeři.
Část 1/5

Teriyaki bowl s lososem, edamame a hnědou rýží

1. Teriyaki bowl s lososem, edamame a hnědou rýží

  • 170 g lososa, nakrájeného na kostky
  • 1 hrnek vařené hnědé rýže (cca 150 g)
  • ½ hrnku vyloupaných bobů edamame (cca 75 g)
  • 1 mrkev, škrabkou nakrájená na tenké stuhy
  • 2 lžíce sójové omáčky
  • 1 lžíce medu
  • 1 lžička sezamového oleje
  • 1 stroužek česneku, nasekaný nadrobno
  • sezamová semínka na posypání

Speciální tipy na vaření:

  • Kostky lososa před tepelnou úpravou osušíme papírovou utěrkou. Suchý povrch totiž zajistí, že na něm glazura skvěle ulpí, místo aby stekla.
  • Glazuru přidáváme až v poslední minutě, protože med se při vysokých teplotách rychle připaluje.
  1. V misce společně prošleháme sójovou omáčku, med, sezamový olej a česnek, čímž vytvoříme rychlou teriyaki glazuru.
  2. Kostky lososa zprudka opečeme v rozpálené pánvi. Stačí nám pár minut a kostky otáčíme, aby chytily barvu ze všech stran.
  3. Lososa přelijeme připravenou glazurou a necháme ji probublat, dokud nezhoustne v lepkavý povlak – právě redukcí se totiž koncentruje veškerá chuť.
  4. Do misky nejprve rozprostřeme vařenou hnědou rýži a vedle ní naaranžujeme edamame a mrkvové stuhy.
  5. Navrch přidáme glazovaného lososa a celé jídlo dozdobíme posypem ze sezamových semínek.

Celkový čas přípravy: 20 minut
Nutriční hodnoty (na porci): kalorie 560 kcal; bílkoviny 38 g, sacharidy 54 g, tuky 18 g, vláknina 8 g

Proč si ho uvařit:

  • Losos dodává 38 g bílkovin spolu s omega-3 mastnými kyselinami, které vás zasytí a podpoří stabilní přísun energie.
  • Hnědá rýže a edamame dodávají vlákninu a komplexní sacharidy s postupným uvolňováním, takže hladina cukru v krvi zůstává vyrovnaná.
  • Edamame doplňuje rostlinné bílkoviny k těm z lososa.
  • Takto sestavený bowl pokryje v jednom jednoduchém jídle potřebu bílkovin, vlákniny i zdravých tuků.
Poke bowl s pečeným lososem

Domácí poke bowl s pečeným lososem a ananasem: Rychlý a zdravý recept

Recept

Lehké

25 min


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Témata: bílkovina, vláknina

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