1. Teriyaki bowl s lososem, edamame a hnědou rýží
- 170 g lososa, nakrájeného na kostky
- 1 hrnek vařené hnědé rýže (cca 150 g)
- ½ hrnku vyloupaných bobů edamame (cca 75 g)
- 1 mrkev, škrabkou nakrájená na tenké stuhy
- 2 lžíce sójové omáčky
- 1 lžíce medu
- 1 lžička sezamového oleje
- 1 stroužek česneku, nasekaný nadrobno
- sezamová semínka na posypání
Speciální tipy na vaření:
- V misce společně prošleháme sójovou omáčku, med, sezamový olej a česnek, čímž vytvoříme rychlou teriyaki glazuru.
- Kostky lososa zprudka opečeme v rozpálené pánvi. Stačí nám pár minut a kostky otáčíme, aby chytily barvu ze všech stran.
- Lososa přelijeme připravenou glazurou a necháme ji probublat, dokud nezhoustne v lepkavý povlak – právě redukcí se totiž koncentruje veškerá chuť.
- Do misky nejprve rozprostřeme vařenou hnědou rýži a vedle ní naaranžujeme edamame a mrkvové stuhy.
- Navrch přidáme glazovaného lososa a celé jídlo dozdobíme posypem ze sezamových semínek.
Celkový čas přípravy: 20 minut
Nutriční hodnoty (na porci): kalorie 560 kcal; bílkoviny 38 g, sacharidy 54 g, tuky 18 g, vláknina 8 g
Proč si ho uvařit: