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Co je celulitida aneb pomerančová kůže
Celulitida patří k těm slovům, která v nás ženách často spustí lehkou, až těžkou, paniku. Přes zimu na ní většinou nemyslíme, ale stačí první teplejší den s vidinou horkého léta, času krátkých šatů, šortek a plavek a jsme vyděšené k smrti. Nebo pohled do zrcadla v kabince obchodu s oblečením, také si myslíte, že to osvětlují schválně takto, aby celulitida vrhala stíny jak z filmu od Tima Burtona? A pak máme dojem, že tohle, ty krátery na našich měkčích partiích, musíme okamžitě řešit.
To nejdůležitější vám řeknu rovnou: Žádná potravina celulitidu „nerozpustí“. Není nic, čeho byste mohla sníst kamion a ráno se probudit bez celulitidy. Citronová voda, ananas, zelený čaj, zázračný detox. Nic z toho prostě zázrak neudělá. Ale! Jídlo může ovlivnit zadržování vody v těle, trávení, zánětlivé procesy v těle, kvalitu kůže i to, jak se v těle hospodaří s energií. A právě tady má jídelníček smysl.
Podle dermatologických zdrojů se celulitida týká velké části žen, a to často už od dětského věku, a její vznik ovlivňuje mimo jiné genetika, hormony, stav pojivové tkáně, věk, množství podkožního tuku i životní styl.
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Poklad na talíři. Luštěniny dodají bílkoviny, vlákniny i vitamíny a minerály
Co jíst při celulitidě
Pokud hledáte odpověď na otázku co jíst při celulitidě, nezačínejte u exotických superpotravin. Začněte u úplně obyčejného českého známého talíře. Lymfatický systém i kůže ocení především dostatek zeleniny, ovoce, kvalitních bílkovin, luštěnin, celozrnných příloh, zdravých tuků a vody. U lymfedému je také třeba si hlídat tělesnou hmotnost a omezit nadbytek cukru, soli a nasycených tuků.
Tělo nepotřebuje křečovitou týdenní očistu, ale dlouhodobě stabilní režim. Takový, který nebude podporovat výkyvy cukru v krvi, přejídání, zadržování vody a únavu.
- Zelenina: základ pro lymfu i lehčí pocit v těle. To je základ. Ne proto, že by sama o sobě vyhladila stehna, ale protože dodá vodu, vlákninu, draslík a antioxidanty. Pomáhá také snížit energetickou hustotu jídla, takže se člověk lépe zasytí bez zbytečně těžkého pocitu. Ideální je, když se zelenina objeví v každém hlavním jídle. Nemusí jít pokaždé o salát. Stejně dobře funguje zeleninová polévka, pečená zelenina, zapečená cuketa, brokolicové pyré, rajčatová omáčka nebo kysané zelí.
- Ovoce: ale ne jako sladkost navíc. Do zdravého jídelníčku prostě patří. Dodává vodu, vlákninu, vitamin C a polyfenoly, které jsou důležité i pro normální tvorbu kolagenu a celkový stav kůže. Nejlepší volbou jsou bobuloviny, citrusy, kiwi, jablka, hrušky, meruňky nebo švestky. Pozor ale na džusy, smoothie ve velkých dávkách a „zdravé“ ovocné misky s granolou, medem a ořechovým máslem. Vypadají nevinně, ale mohou obsahovat tolik energie a cukru jako dezert. Pokud řešíte celulitidu, otoky nebo váhu, je lepší ovoce jíst celé, ne pít.
Bílkoviny každý den
Stačí myslet na to, aby každé hlavní jídlo mělo svůj jasný zdroj bílkovin. K snídani to může být skyr s ovocem, k obědu čočkový salát s vejcem, k večeři pečená ryba se zeleninou a bramborami.
- Bílkoviny: podceňovaná věc, bez které pevnější tělo nepostavíte. Když se mluví o celulitidě, často se řeší voda, masáže a krémy. Méně se mluví o bílkovinách. Přitom právě bílkoviny jsou zásadní pro svaly, sytost i regeneraci. A čím více kvalitní svalové hmoty tělo má, tím pevněji může působit i jeho kontura. Na talíř proto pravidelně zařazujte: vejce, ryby, kuřecí a krůtí maso, libové hovězí, tvaroh, skyr, řecký jogurt, cottage, luštěniny, tofu a tempeh.
- Luštěniny: levné jídlo, které tělu dává přesně to, co potřebuje. Čočka, fazole, cizrna nebo hrách jsou při celulitidě velmi dobrá volba. Obsahují vlákninu, rostlinné bílkoviny, minerální látky a zasytí na dlouho. Díky tomu pomáhají omezit chutě na sladké a stabilizovat jídelníček. Zkuste třeba čočkový salát s kvašeným květákem, cizrnovou pomazánku, fazolové chilli, hráškový krém nebo červenou čočku v rajčatové omáčce. Pokud vás luštěniny nadýmají, začněte malými porcemi, dobře je proplachujte a kombinujte je s bylinkami, jako je majoránka, saturejka, kmín nebo fenykl.
- Tuky: nevynechávat, ale pečlivě vybírat! Tuk není nepřítel. Problém je spíš v tom, odkud pochází a kolik ho je. Lymfatickému systému ani kůži neprospívá jídelníček plný smažených jídel, tučných uzenin, fast foodu a sladkého pečiva. Naopak se vyplatí pravidelně zařadit kvalitní tuky v rozumném množství. Vhodné jsou: olivový olej, avokádo, ořechy, semínka, tučné mořské ryby, lněné a chia semínko. Zvlášť omega-3 mastné kyseliny se zkoumají v souvislosti se zánětlivými procesy a otoky, včetně lymfedému. Neznamená to, že losos třikrát týdně vyřeší celulitidu, ale jako součást protizánětlivě laděného jídelníčku dává smysl.
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Co zhoršuje celulitidu
Na otázku co zhoršuje celulitidu neexistuje jediná odpověď. Kromě špatného světla, bílé, zhora, takové to z již zmiňovaných kabinek, to je peklo, co rozhodně opticky celulitidu zhoršuje. Ale vážně! Viditelnější ji může dělat přibývání na váze, úbytek svalů, nedostatek pohybu, kouření, stárnutí kůže, hormonální změny i genetika. Z jídelníčku jsou problematické hlavně potraviny, které podporují přejídání, výkyvy energie, zadržování vody a celkově horší kvalitu stravy.
Zkuste se vyhnout těmto potravinám:
- sladké limonády a džusy,
- alkohol,
- sladkosti a sušenky,
- bílé pečivo ve velkém množství,
- smažená jídla,
- fast food,
- chipsy a slané pochutiny,
- tučné uzeniny,
- instantní jídla,
- přemíru soli.
Sůl sama o sobě celulitidu nezpůsobuje, ale její nadbytek může podporovat zadržování vody v těle. A když se tělo cítí „nalité“, pokožka může působit méně hladce a člověk má celkově těžší nohy.
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Co jíst při lymfedému
Fráze co jíst při lymfedému se často hledá společně s celulitidou, ale je potřeba rozlišovat. Celulitida je kosmetický problém. Lymfedém je zdravotní stav spojený s hromaděním lymfy a otokem, který patří do péče lékaře nebo fyzioterapeuta specializovaného na lymfologii. Strava ho nevyléčí, ale může být důležitou součástí režimu.
Co je lymfedém
Lymfedém je chronický otok, který vzniká, když lymfatický systém nedokáže správně odvádět mízu z tkání. Nejčastěji se objevuje na končetinách a může ho provázet pocit tíhy, napětí, ztuhlost nebo změny na kůži. S celulitidou se někdy zaměňuje kvůli otokům a nerovnostem pokožky, jde ale o jiný problém, který patří do péče lékaře nebo lymfoterapeuta.
U lymfedému se doporučuje hlavně pestrá, nutričně bohatá strava, kontrola hmotnosti, dostatek zeleniny a ovoce, celozrnné potraviny, libové bílkoviny a omezení sladkých nápojů, sladkostí, bílého pečiva, nadbytku nasycených a trans tuků.
Důležitý je také pitný režim. Nedostatek tekutin tělo paradoxně často neodlehčí, ale může zhoršit pocit únavy, zácpu a celkovou stagnaci. Nejlepší je voda, neslazený čaj, případně voda ochucená citronem, mátou nebo okurkou.
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Stačí jedna sklenička, hodina času a vaše trávení bude opět v klidu. To je síla kefíru!
Co nejlépe funguje na celulitidu
Když se ptáte, co opravdu funguje na celulitidu, odpověď vás možná nepotěší. Je třeba ale říci pravdu. Je to totiž opravdu velmi komplexní. Fungovat může: kombinace silového pohybu, běžné denní aktivity (tedy nebuďme liné), stabilního jídelníčku, dostatku bílkovin, hydratace a, možná se vám to nebude líbit: realistických očekávání.
Dermatologové navíc upozorňují, že většina metod celulitidu neodstraní natrvalo. Některé procedury mohou její vzhled dočasně nebo částečně zlepšit, ale bez dlouhodobé péče se efekt obvykle neudrží.
Z jídla má největší smysl:
- jíst dostatek bílkovin,
- držet pravidelný pitný režim,
- snížit příjem alkoholu,
- omezit sladké nápoje a ultra zpracované potraviny,
- vařit z běžných základních surovin,
- přidat zeleninu ke každému jídlu,
- hlídat sůl,
- nepřejídat se večer po celodenním hladovění.
Nejde tedy o to jíst „anticelulitidní potraviny“. Jde o to vytvořit prostředí, ve kterém se tělo nezalévá, nekolísá energie, dobře tráví a má z čeho stavět svaly i pojivové tkáně.
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Stačí jedna sklenička, hodina času a vaše trávení bude opět v klidu. To je síla kefíru!
Celulitida? Co si dát na talíř častěji
Pokud chcete jídelníček postavit tak, aby dával smysl pro kůži, lymfu i celkovou kondici, nemusíte kupovat drahé prášky. Začněte těmito potravinami:
- Borůvky, maliny, jahody. Obsahují antioxidanty, vlákninu a hodí se do snídaní i dezertů.
- Vejce. Jsou jednoduchým zdrojem kvalitních bílkovin a zasytí na dlouho.
- Čočka a cizrna. Dodají vlákninu, rostlinné bílkoviny a pomáhají udržet stabilnější hlad.
- Losos, sardinky nebo makrela. Tučné ryby jsou zdrojem omega-3 mastných kyselin.
- Kysané zelí a fermentovaná zelenina. Podpoří pestrost jídelníčku a dodají výraznou chuť bez zbytečných omáček.
- Ovesné vločky. Jsou praktické, levné a dobře zasytí.
- Brambory. Často se jich zbytečně bojíme. Vařené nebo pečené brambory jsou přirozená příloha, která zasytí lépe než mnoho ultrazpracovaných alternativ.
- Bylinky a koření. Petržel, koriandr, pažitka, kurkuma, zázvor, česnek nebo rozmarýn dodají chuť i bez přemíry soli.
Recepty Které vás zbaví celulitidy
- Snídaně: Krémová ovesná kaše s kokosem a citrusy
- Svačina: Ovocný salát s jablky, sýrem a hořčičným dresinkem
- Oběd: Pečený losos na citrónech s restovaným květákem
- Svačina: Domácí hummus s červenou řepou
- Večeře: Minestrone s rajčaty
- Snídaně: Ořískovo-ovesná kaše s čokoládou
- Svačina: Ovocný salát s ořechy
- Oběd: Bramborové noky se špenátem a krůtím masem
- Svačina: Chuťovky s cottage sýrem a řepnými chipsy
- Večeře: Grilovaná ryba se středomořským salátem
- Snídaně: Mléčná ovesná kaše s ovocem a čokoládou
- Svačina: Ovocný salát se skořicovým jogurtem
- Oběd: Rybí sekaná z vařené ryby
- Svačina: jogurt s ovocem, ořechy a medem
- Večeře: Zeleninový salát s tuňákem
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