Na co jsou dobré sušené švestky?
- Sušené švestky jsou známé především jako přírodní pomoc při zácpě. Obsahují vysoké množství vlákniny i sorbitol, přírodní cukerný alkohol, který ve střevech váže vodu. Díky tomu změkčuje stolici, podporuje přirozený pohyb střev a napomáhá pravidelnému vyprazdňování.
- Jsou bohaté na rostlinné antioxidanty, takzvané polyfenoly. Ty pomáhají chránit buňky před poškozením a přispívají ke snížení zánětu v těle.
- Rozpustná vláknina obsažená v sušených švestkách pomáhá snižovat vstřebávání cholesterolu ze stravy a může přispívat ke snížení hladiny LDL („špatného“) cholesterolu v krvi.
- Pravidelná konzumace sušených švestek může zpomalit proces úbytku kostní hmoty a snížit riziko osteoporózy, zejména u žen po menopauze.
- Sušené švestky jsou také dobrým zdrojem draslíku, minerálu důležitého pro správnou činnost svalů a srdce, který přispívá k udržení normálního krevního tlaku. Na 100 gramů obsahují více draslíku než banán.
- Najdeme v nich vitamín K, důležitý pro srážlivost krve a zdraví kostí. V menším množství obsahují také betakaroten, důležitý pro zrak a imunitní systém.
- Některé studie naznačují, že lidé, kteří jedí více sušeného ovoce, mohou mít nižší riziko některých nádorových onemocnění. Rozhodující je ale celkový jídelníček a životní styl.
Kolik jíst sušených švestek denně?
Jako rozumné množství se obvykle uvádí čtyři až šest kusů denně. Taková porce dodá vlákninu, aniž by zatížila trávení nadměrným množstvím sorbitolu. Při vyšší konzumaci mohou mít švestky projímavý účinek.
Můžete si je dát samostatně nebo přidat do jogurtu, ovesné kaše či salátu. Před použitím do smoothie nebo dezertů je vhodné švestky krátce namočit, aby změkly a lépe se mixovaly.
Je však dobré počítat s tím, že sušené ovoce je energeticky vydatnější a obsahuje vysoké množství cukrů. Ve 100 gramech sušených švestek je přibližně 240 kilokalorií.
Jak udělat sušené švestky?
Tradice sušení
Švestky patří k tradičním plodinám střední Evropy. Jejich pěstování podporoval už ve 14. století český král a římský císař Karel IV., který se zasloužil o rozvoj ovocnářství i vinařství. V některých regionech se proto dodnes setkáme s lidovými názvy jako „karlata“ či „kadlata“.
Sušení patřilo k nejstarším způsobům, jak ovoce uchovat na zimu. Švestky se sušily na vzduchu nebo ve speciálních sušírnách, a díky tomu vydržely několik měsíců bez dalšího zpracování.