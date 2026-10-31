Pohanka byla součástí venkovského života
Na českém a moravském venkově patřila pohanka po staletí k základním potravinám. Byla levná, dostupná a dokázala zasytit i bez drahých surovin, a tak se jedla po celý rok. Nejčastěji se vařila ve vodě nebo v mléce a na talíř přišla s kouskem másla.
Hlubší význam však pohanková kaše získávala v době Památky zesnulých. Dušičky, připadající na 2. listopad, byly dnem vzpomínky na ty, kteří už odešli. V lidovém prostředí se k nim vázala řada zvyků, jídel i představ o vztahu mezi živými a mrtvými. Prostá pohanková kaše k nim patřila jako symbol pokory a skromnosti, s nimiž lidé přistupovali k životu i ke smrti.
V Léskovci se pohankou platilo učiteli
Zajímavý zvyk je doložen z obce Léskovec. Sedláci tam odváděli učiteli čtvrtměřici pohanky jako část jeho platu. Pohanka tak nebyla jen surovinou pro přípravu jídla, ale také součástí tehdejšího hospodářského života a způsobu, jakým se odměňovala učitelská práce.
Co dalšího nesmělo chybět na dušičkovém stole
Kaše však nebyla jediným pokrmem, který se k tomuto období vázal. Součástí dušičkových tradic bylo především obřadní pečivo, které se peklo v předvečer svátku.
- Dušičky: Nejoblíbenější byly takzvané „dušičky“, tedy čtyřhranné nebo oválné bochánky připravované z jemného kynutého nebo obyčejného chlebového těsta. Uvnitř skrývaly náplň z povidel, tvarohu nebo máku a často se rozdávaly chudým a koledníkům před kostelem. Věřilo se totiž, že darovaný bochánek ulehčí duším jejich trápení v očistci.
- Kosti (nebo „kosti svatých“): Dalším charakteristickým pečivem byly takzvané „kosti“, tvarované do podoby dlouhých hnátů nebo zkřížených kostí. Hospodyně je pekly jak ze sladkého, tak ze slaného těsta a navrchu je posypávaly kmínem, solí nebo mákem. Tento tvar měl lidem přímo připomínat tělesnou pomíjivost a respekt k těm, kteří už odešli.
Recept Pohanková kaše
- 300 g pohanky
- 400 ml mléka
- 40 g másla
- med dle chuti
- mletá skořice dle chuti
- 3 jablka
- 3 hrušky
- 80 g cukru krupice
- Pohanku namočíme do studené vody ideálně přes noc. Poté ji přecedíme a dáme vařit s mlékem a mletou skořicí na mírném ohni za občasného míchání. Přibližně za 15 minut je pohanka hotová.
- Do kaše přidáme půlku másla a dochutíme medem.
- Na pánvi si zahřejeme cukr. Zalijeme trochou vody a necháme necháme krátce provařit, až vznikne hustší omáčka. Následně přidáme zbytek másla a nakonec v karamelové omáčce prohřejeme nakrájená jablka s hruškami.
Počet porcí: 3 porce
Doba přípravy: 30 minut bez doby namáčení