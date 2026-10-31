Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pohanková kaše na Dušičky: Proč ji jedli naši předkové?

Petra Burgrová
  3:50

V receptu na kaši od bílé paní je pohanka, slad i med a další ingredience. | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Když se podzimní krajina zahalí do mlhy, přichází čas Dušiček. Naši předkové tento čas prožívali o poznání skromněji, a to nejen v modlitbách, ale i na talíři. Tradičním pokrmem, který se v tento čas objevoval na stolcích venkovských stavení, byla obyčejná pohanková kaše.

Pohanka byla součástí venkovského života

Na českém a moravském venkově patřila pohanka po staletí k základním potravinám. Byla levná, dostupná a dokázala zasytit i bez drahých surovin, a tak se jedla po celý rok. Nejčastěji se vařila ve vodě nebo v mléce a na talíř přišla s kouskem másla.

Hlubší význam však pohanková kaše získávala v době Památky zesnulých. Dušičky, připadající na 2. listopad, byly dnem vzpomínky na ty, kteří už odešli. V lidovém prostředí se k nim vázala řada zvyků, jídel i představ o vztahu mezi živými a mrtvými. Prostá pohanková kaše k nim patřila jako symbol pokory a skromnosti, s nimiž lidé přistupovali k životu i ke smrti.

Pohanková kaše (Valašské černidlo)

Pohanková kaše (Valašské černidlo)

Recept

Střední

45 min

V Léskovci se pohankou platilo učiteli

Zajímavý zvyk je doložen z obce Léskovec. Sedláci tam odváděli učiteli čtvrtměřici pohanky jako část jeho platu. Pohanka tak nebyla jen surovinou pro přípravu jídla, ale také součástí tehdejšího hospodářského života a způsobu, jakým se odměňovala učitelská práce.

Co dalšího nesmělo chybět na dušičkovém stole

Kaše však nebyla jediným pokrmem, který se k tomuto období vázal. Součástí dušičkových tradic bylo především obřadní pečivo, které se peklo v předvečer svátku.

  • Dušičky: Nejoblíbenější byly takzvané „dušičky“, tedy čtyřhranné nebo oválné bochánky připravované z jemného kynutého nebo obyčejného chlebového těsta. Uvnitř skrývaly náplň z povidel, tvarohu nebo máku a často se rozdávaly chudým a koledníkům před kostelem. Věřilo se totiž, že darovaný bochánek ulehčí duším jejich trápení v očistci.
  • Kosti (nebo „kosti svatých“): Dalším charakteristickým pečivem byly takzvané „kosti“, tvarované do podoby dlouhých hnátů nebo zkřížených kostí. Hospodyně je pekly jak ze sladkého, tak ze slaného těsta a navrchu je posypávaly kmínem, solí nebo mákem. Tento tvar měl lidem přímo připomínat tělesnou pomíjivost a respekt k těm, kteří už odešli.
Pohanková s višňovým rozvarem

Pohanková kaše s višňovým rozvarem

Recept

Lehké

30 min

Pohanková kaše s karamelizovanými jablky a hruškami

Recept Pohanková kaše

  • 300 g pohanky
    • 400 ml mléka
    • 40 g másla
    • med dle chuti
    • mletá skořice dle chuti
    • 3 jablka
    • 3 hrušky
    • 80 g cukru krupice
  1. Pohanku namočíme do studené vody ideálně přes noc. Poté ji přecedíme a dáme vařit s mlékem a mletou skořicí na mírném ohni za občasného míchání. Přibližně za 15 minut je pohanka hotová.
  2. Do kaše přidáme půlku másla a dochutíme medem.
  3. Na pánvi si zahřejeme cukr. Zalijeme trochou vody a necháme necháme krátce provařit, až vznikne hustší omáčka. Následně přidáme zbytek másla a nakonec v karamelové omáčce prohřejeme nakrájená jablka s hruškami.

Počet porcí: 3 porce
Doba přípravy: 30 minut bez doby namáčení

Pohanková kaše a švestkový sen

Pohanková kaše a švestkový sen

Recept

Střední

45 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: 40 jídel, 40 filmů: Poznáte snímek podle toho, co mají hrdinové na talíři?

lady a trump, pohádka, jídlo, disney

Filmaři vědí, že u stolu vznikají ty nejlepší scény. Jídlo v nich vyvolává hádky, sbližuje i straší. Poznáte podle pokrmu, ze kterého filmu pochází? Čekají vás české klasiky, hollywoodské hity i...

Jídelníček plný bílkovin: 29 receptů, po kterých nebudete mít hlad

ilustrační snímek

Bílkoviny zasytí na dlouho, pomáhají udržet svaly a omezují chutě na sladké. Doplnit je ale do každého jídla dne není tak snadné. Sestavili jsme jídelníček s 29 recepty, ve kterých mají bílkoviny...

Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky

Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a...

Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství,...

Uhlířina podle staročeského receptu: Jídlo pro horníky ze základních surovin

uhlířina

Existují jídla, která vznikla z čisté nouze a ze skromných zásob, ale svou chutí a hřejivou jednoduchostí si získala srdce rodin na generace. Jedním z takových pokrmů je staročeská uhlířina,...

Snídaně ve 23 zemích světa: Podívejte se, kde ráno jedí jelito nebo churros

ilustrační snímek

Někde začínají den vejci a slaninou, jinde miskou rýže, horkou polévkou nebo sladkými lívanci. Vydejte se s námi na cestu kolem světa a podívejte se, co se snídá v různých koutech planety, od...

S rizotem k obědu sníte i arsen. Spočítali jsme, kolik ho je v jedné porci

ilustrační snímek

Kdo si k obědu dá kuře s rýží nebo rizoto, sní s nimi i trochu arsenu. Arsen v rýži pochází z půdy a vody, ve kterých roste, a do zrna se dostává přirozeně. Spočítali jsme, že jedna porce natural...

31. října 2026

Pohanková kaše na Dušičky: Proč ji jedli naši předkové?

V receptu na kaši od bílé paní je pohanka, slad i med a další ingredience.

Když se podzimní krajina zahalí do mlhy, přichází čas Dušiček. Naši předkové tento čas prožívali o poznání skromněji, a to nejen v modlitbách, ale i na talíři. Tradičním pokrmem, který se v tento čas...

31. října 2026  3:50

Gyros s paprikou: Pikantní směs v tortille s česnekovým dresinkem

Gyros s paprikou
Recept

Střední

35 min

Hledáte skvělý tip na rychlý, ale neuvěřitelně chutný oběd či večeři? Šťavnaté maso naložené v...

Francouzská cibulačka: Pravá domácí polévka zapečená se sýrem

Francouzská cibulačka
Recept

Střední

90 min

Toužíte po hřejivé a neuvěřitelně voňavé polévce, která vás okamžitě přenese do útulného...

Jablečný koláč na plech: Voňavý křehký koláč s jablky a rozinkami

Jablečný koláč na plech
Recept

Střední

90 min

Hledáte osvědčený recept na vláčný koláč, který provoní celou kuchyni? Tento je z křehkého těsta s...

Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky

Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a...

Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství,...

30. října 2026  4:50

Víkendové pečení se SweetBurg: Recept na měkké perníčky s dokonalou polevou

ilustrační snímek

I když je do svátků ještě dost času, my v kuchyni rádi plánujeme dopředu. Ostatně, o perníčkách se častokrát začíná přemýšlet o hodně dříve, než vytáhneme první plechy, hledáme ty nejlepší recepty,...

30. října 2026

Koblihy s džemem: Nadýchané domácí pečivo jako od babičky

Koblihy s džemem
Recept

Střední

50 min

Voní po másle, rumu a citrónové kůře a na patře se doslova rozplývají. Tyto domácí koblihy plněné...

Špecle s houbami a sýrem: Domácí těstoviny s liškami

Špecle s houbami a sýrem
Recept

Střední

90 min

Toužíte po výjimečném jídle plném hřejivých chutí, které voní po lese a čerstvém tymiánu? Tyto...

Dýňové brownies: Vláčný čokoládový koláč s krémem z bílé čokolády

Dýňové brownies
Recept

Střední

90 min

Milujete brownies, ale rádi byste zkusili podzimní obměnu? Toto dýňové brownies v sobě spojuje...

Co jsou netuhy? Zapomenuté štědrovečerní jídlo mělo zajistit peníze

Škubánky s mákem

Patří mezi staré pokrmy české kuchyně, na které se dnes už příliš často nenarazí, alespoň co se názvu týče. Připravovaly se z jáhel a mouky a připomínaly škubánky.

29. října 2026

Křen místo wasabi? V sushi restauraci ho dostanete skoro vždycky, jen obarvený

Pravé japonské wasabi je výrazně dražší než běžné zelené pasty prodávané mimo...

Pravé wasabi je drahé a náročné na pěstování, proto ho v sushi restauracích většinou nahrazuje obarvený křen s hořčičným aroma. Domácí křen přitom umí víc než jen štípat. Poradíme, kolik ho denně...

29. října 2026  3:50

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.