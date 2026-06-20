Co je kimchi
Kimchi je tradiční korejský pokrm založený na fermentaci zeleniny. Historie této metody uchovávání potravin sahá v Koreji více než tisíc let do minulosti.
Pod pojmem kimchi si většina lidí představí pekingské (čínské) zelí naložené v pikantní pastě z chilli, česneku, zázvoru a dalších ingrediencí. Existují ale stovky regionálních podob tohoto pokrmu.
Fermentaci zajišťují přirozeně se vyskytující bakterie mléčného kvašení, které postupně mění chuť zeleniny a vytvářejí charakteristickou kyselost.
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Z jaké zeleniny se kimchi připravuje
Přestože je v Koreji nejznámější kimchi z čínského zelí, připravuje se také z mnoha dalších druhů zeleniny.
Oblíbené je například kimchi z hlávkového zelí, z bílé ředkve, z červeného zelí, z červené řepy nebo sezónní kimchi z medvědího česneku.
Jak chutná správně připravené kimchi
Za nejlepší kimchi bývá považováno takové, které si zachová příjemnou křupavost, vyváženou kyselost a výraznou chuť. Domácí kimchi umožňuje upravit si pálivost i délku fermentace podle vlastních preferencí.
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Co patří do kimchi
Originální kimchi se nejčastěji připravuje z čínského (pekingského) zelí, soli, česneku, zázvoru a korejských chilli vloček gochugaru. Často se přidává také bílá ředkev daikon, jarní cibulka a rybí omáčka nebo fermentované krevety.
Jak dlouho kvasí kimchi
Kimchi, kimčchi nebo kimči?
Nejčastěji používaná a doporučovaná podoba je kimchi.
V češtině se lze setkat také s přepisy:
Jde o různé způsoby zápisu stejného korejského slova. V běžných textech i gastronomii dnes jednoznačně převládá podoba kimchi.
Doba fermentace závisí především na teplotě prostředí. Při pokojové teplotě se kimchi obvykle nechává kvasit jeden až pět dní, poté se přemístí do lednice, kde fermentace pokračuje mnohem pomaleji.
Někdo preferuje mladé a méně kyselé kimchi, jiný ho nechává zrát déle. Chuť se během fermentace postupně mění a stává se výraznější a kyselejší.
Jak poznat, že je kimchi hotové
Správně fermentované kimchi má příjemnou nakyslou vůni, není slizké, neobsahuje plíseň a zachovává si částečnou křupavost. Výsledná chuť kombinuje slanost, kyselost, pikantnost a takzvanou umami chuť.
4 nejčastější chyby při výrobě kimchi
- Málo soli: Nedostatečné množství soli může narušit průběh fermentace a zvýšit riziko zkažení.
- Přístup vzduchu: Zelenina by měla být co nejvíce stlačená a ponořená ve vlastní šťávě.
- Příliš vysoká teplota: Při vysokých teplotách probíhá kvašení rychleji, což může negativně ovlivnit výslednou chuť i strukturu.
- Nedostatečná hygiena: Nádoby i používané pomůcky by měly být důkladně čisté.
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Je kimchi zdravé
Kimchi obsahuje probiotické kultury vznikající během fermentace a zároveň je zdrojem vlákniny, vitaminů a minerálních látek. Právě proto bývá spojováno s řadou zdravotních benefitů a často se zmiňuje jeho příznivý vliv na trávení a střevní mikroflóru.
Na co je dobré kimchi
- Podpora střevního mikrobiomu a trávení. Kimchi obsahuje bakterie rodu Lactobacillus, které se podílejí na fermentaci. Tyto mikroorganismy podporují rovnováhu střevní mikroflóry a správné fungování trávicího systému.
- Nízký obsah kalorií. Tradiční kimchi obsahuje jen malé množství kalorií, a proto bývá oblíbenou součástí redukčních jídelníčků.
- Nízký glykemický index. Kimchi má nízký glykemický index a díky obsahu vlákniny může přispívat k delšímu pocitu sytosti.
- Zdroj vlákniny. Použitá zelenina obsahuje vlákninu, která podporuje správnou činnost střev a může pomáhat předcházet zácpě.
- Vitaminy, minerální látky a antioxidanty. Kimchi obsahuje řadu vitaminů, minerálních látek a antioxidantů pocházejících především ze zelí, ředkve, česneku a dalších použitých surovin.
- Podpora imunity a zdraví srdce. Některé studie naznačují, že pravidelná konzumace fermentovaných potravin může mít příznivý vliv na imunitní systém a kardiovaskulární zdraví.
K čemu jíst kimchi
V Koreji se kimchi podává k mnoha jídlům. Hodí se k rýži, ke grilovanému masu, k nudlím, do sendvičů a burgerů, k vejcím, do smažené rýže i do polévek. Starší a kyselejší kimchi se často používá při vaření, protože v teplých pokrmech jeho chuť ještě víc vynikne.
Skvěle funguje například v pokrmech, jako je smažená rýže s kimchi, kde jeho kyselost a pikantnost zvýrazní chuť ostatních surovin.
Co je kimchi jjigae
Kolik sníst kimchi denně
Neexistuje žádné oficiální doporučení pro přesné denní množství kimchi. Vzhledem k obsahu soli a výrazné chuti se obvykle jí v menších porcích jako příloha. Pro začátek stačí pár lžic denně a je vhodné sledovat individuální toleranci.
Jedním z nejznámějších korejských jídel je kimchi jjigae, hustá polévka z kimchi. Připravuje se z výrazněji zkvašeného kimchi, tofu, cibule a často také vepřového masa. Právě starší a kyselejší kimchi dodává pokrmu jeho charakteristickou chuť.
Pokud máte rádi asijské polévky a nudlové pokrmy, vyzkoušejte také kimchi ramen, který kombinuje vývar, nudle, zeleninu a výraznou chuť fermentovaného kimchi.
Kimchi jeon jako rychlá večeře
Další oblíbenou specialitou je kimchi jeon, tedy slaná korejská placka nebo palačinka z kimchi. Připravuje se z nakrájeného kimchi, mouky, vody a někdy také z vejce. Směs se smaží na pánvi podobně jako bramborák.
Zajímavou alternativou je například nudlová omeleta s houbami a kimchi, která spojuje fermentovanou zeleninu, houby a nudle v jednom pokrmu.
Jaký je rozdíl mezi kimchi a kysaným zelím?
Kimchi a kysané zelí spojuje fermentace, rozdíl mezi nimi je však značný. Kysané zelí se obvykle připravuje pouze ze zelí a soli, zatímco kimchi obsahuje také česnek, zázvor, chilli, jarní cibulku nebo ředkev. Díky tomu má výrazně pikantnější a aromatičtější chuť.
Recept Domácí kimchi krok za krokem
- 1 větší čínské zelí,
- 60 až 80 g soli,
- 200 g bílé ředkve,
- 4 jarní cibulky,
- 5 stroužků česneku,
- 20 g čerstvého zázvoru,
- 2 až 4 lžíce chilli vloček,
- 1 lžíce rýžové mouky,
- 100 ml vody,
- 1 až 2 lžíce rybí omáčky.
- Čínské zelí rozkrojíme na čtvrtiny a jednotlivé listy důkladně prosolíme. Necháme 4 až 8 hodin odležet, aby pustilo vodu. Poté zelí opláchneme a necháme dobře okapat.
- Rýžovou mouku rozmícháme ve vodě, krátce povaříme do zhoustnutí a po vychladnutí smícháme s prolisovaným česnekem, nastrouhaným zázvorem, chilli vločkami a rybí omáčkou.
- Přidáme na tenké nudličky nakrájenou bílou ředkev a jarní cibulku.
- Připravenou směsí důkladně potřeme jednotlivé listy zelí a vše natlačíme do čisté sklenice nebo fermentační nádoby. Snažíme se vytlačit co nejvíce vzduchu a nahoře ponecháme několik centimetrů volného prostoru.
- Kimchi necháme při pokojové teplotě kvasit 1 až 5 dní podle požadované kyselosti, poté ho přeneseme do lednice.
- Hotové domácí kimchi můžeme podávat jako přílohu, ale využijeme ho i v dalších receptech, například do restované rýže s kimchi.
Počet porcí: jedna větší sklenice
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