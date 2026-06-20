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Podrobný postup pro nejlepší domácí kimchi: Recept, zdravotní benefity i využití v kuchyni

Tereza Hrabinová
  4:00
Kimchi patří mezi nejznámější korejská jídla a zároveň mezi nejoblíbenější fermentované potraviny na světě. Nejčastěji se připravuje z čínského zelí, ale existují desítky dalších variant z ředkve, okurek nebo jarní cibulky. Poradíme jak připravit domácí kimchi krok za krokem, jak dlouho ho nechat kvasit i k čemu se nejlépe hodí.

Kimchi z čínského zelí | foto: foto: Petr Schober, Kulinární studio MAFRAKulinární studio MAFRA

Obsah

Co je kimchi

Kimchi je tradiční korejský pokrm založený na fermentaci zeleniny. Historie této metody uchovávání potravin sahá v Koreji více než tisíc let do minulosti.

Pod pojmem kimchi si většina lidí představí pekingské (čínské) zelí naložené v pikantní pastě z chilli, česneku, zázvoru a dalších ingrediencí. Existují ale stovky regionálních podob tohoto pokrmu.

Fermentaci zajišťují přirozeně se vyskytující bakterie mléčného kvašení, které postupně mění chuť zeleniny a vytvářejí charakteristickou kyselost.

Jak si připravit domácí kimchi? S naším fotoreceptem se podaří i začátečníkům

Kimchi připravíte z čínského zelí.

Z jaké zeleniny se kimchi připravuje

Přestože je v Koreji nejznámější kimchi z čínského zelí, připravuje se také z mnoha dalších druhů zeleniny.

Oblíbené je například kimchi z hlávkového zelí, z bílé ředkve, z červeného zelí, z červené řepy nebo sezónní kimchi z medvědího česneku.

Jak chutná správně připravené kimchi

Za nejlepší kimchi bývá považováno takové, které si zachová příjemnou křupavost, vyváženou kyselost a výraznou chuť. Domácí kimchi umožňuje upravit si pálivost i délku fermentace podle vlastních preferencí.

Kimči je receptem na dlouhověkost. Jak ho připravíte krok za krokem

Směs na kimchi pečlivě promíchejte.

Co patří do kimchi

Originální kimchi se nejčastěji připravuje z čínského (pekingského) zelí, soli, česneku, zázvoru a korejských chilli vloček gochugaru. Často se přidává také bílá ředkev daikon, jarní cibulka a rybí omáčka nebo fermentované krevety.

Jak dlouho kvasí kimchi

Kimchi, kimčchi nebo kimči?

Nejčastěji používaná a doporučovaná podoba je kimchi.

V češtině se lze setkat také s přepisy:

  • kimčchi,
  • kimči.

Jde o různé způsoby zápisu stejného korejského slova. V běžných textech i gastronomii dnes jednoznačně převládá podoba kimchi.

Doba fermentace závisí především na teplotě prostředí. Při pokojové teplotě se kimchi obvykle nechává kvasit jeden až pět dní, poté se přemístí do lednice, kde fermentace pokračuje mnohem pomaleji.

Někdo preferuje mladé a méně kyselé kimchi, jiný ho nechává zrát déle. Chuť se během fermentace postupně mění a stává se výraznější a kyselejší.

Jak poznat, že je kimchi hotové

Správně fermentované kimchi má příjemnou nakyslou vůni, není slizké, neobsahuje plíseň a zachovává si částečnou křupavost. Výsledná chuť kombinuje slanost, kyselost, pikantnost a takzvanou umami chuť.

Výroba kimči v továrně Ryugyong Kimchi v severokorejském Pchjongjangu.

4 nejčastější chyby při výrobě kimchi

    1. Málo soli: Nedostatečné množství soli může narušit průběh fermentace a zvýšit riziko zkažení.
    2. Přístup vzduchu: Zelenina by měla být co nejvíce stlačená a ponořená ve vlastní šťávě.
    3. Příliš vysoká teplota: Při vysokých teplotách probíhá kvašení rychleji, což může negativně ovlivnit výslednou chuť i strukturu.
    4. Nedostatečná hygiena: Nádoby i používané pomůcky by měly být důkladně čisté.

Tato zelenina obsahuje bakterii, která z těla dostává plasty, zjistil výzkum

Je kimchi zdravé

Kimchi obsahuje probiotické kultury vznikající během fermentace a zároveň je zdrojem vlákniny, vitaminů a minerálních látek. Právě proto bývá spojováno s řadou zdravotních benefitů a často se zmiňuje jeho příznivý vliv na trávení a střevní mikroflóru.

Restovaná rýže s kimchi

Restovaná rýže s kimchi

Recept

Lehké

30 min

Restovaná rýže s kimchi.

Na co je dobré kimchi

  • Podpora střevního mikrobiomu a trávení. Kimchi obsahuje bakterie rodu Lactobacillus, které se podílejí na fermentaci. Tyto mikroorganismy podporují rovnováhu střevní mikroflóry a správné fungování trávicího systému.
  • Nízký obsah kalorií. Tradiční kimchi obsahuje jen malé množství kalorií, a proto bývá oblíbenou součástí redukčních jídelníčků.
  • Nízký glykemický index. Kimchi má nízký glykemický index a díky obsahu vlákniny může přispívat k delšímu pocitu sytosti.
  • Zdroj vlákniny. Použitá zelenina obsahuje vlákninu, která podporuje správnou činnost střev a může pomáhat předcházet zácpě.
  • Vitaminy, minerální látky a antioxidanty. Kimchi obsahuje řadu vitaminů, minerálních látek a antioxidantů pocházejících především ze zelí, ředkve, česneku a dalších použitých surovin.
  • Podpora imunity a zdraví srdce. Některé studie naznačují, že pravidelná konzumace fermentovaných potravin může mít příznivý vliv na imunitní systém a kardiovaskulární zdraví.
Kimchi ramen

Kimchi ramen

Recept

Lehké

45 min

Kimchi ramen.

K čemu jíst kimchi

V Koreji se kimchi podává k mnoha jídlům. Hodí se k rýži, ke grilovanému masu, k nudlím, do sendvičů a burgerů, k vejcím, do smažené rýže i do polévek. Starší a kyselejší kimchi se často používá při vaření, protože v teplých pokrmech jeho chuť ještě víc vynikne.

Skvěle funguje například v pokrmech, jako je smažená rýže s kimchi, kde jeho kyselost a pikantnost zvýrazní chuť ostatních surovin.

Co je kimchi jjigae

Kolik sníst kimchi denně

Neexistuje žádné oficiální doporučení pro přesné denní množství kimchi. Vzhledem k obsahu soli a výrazné chuti se obvykle jí v menších porcích jako příloha. Pro začátek stačí pár lžic denně a je vhodné sledovat individuální toleranci.

Jedním z nejznámějších korejských jídel je kimchi jjigae, hustá polévka z kimchi. Připravuje se z výrazněji zkvašeného kimchi, tofu, cibule a často také vepřového masa. Právě starší a kyselejší kimchi dodává pokrmu jeho charakteristickou chuť.

Pokud máte rádi asijské polévky a nudlové pokrmy, vyzkoušejte také kimchi ramen, který kombinuje vývar, nudle, zeleninu a výraznou chuť fermentovaného kimchi.

Nudlová omeleta s houbami a kimchi

Nudlová omeleta s houbami a kimchi

Recept

Střední

25 min

Nudlová omeleta s houbami a kimchi.

Kimchi jeon jako rychlá večeře

Další oblíbenou specialitou je kimchi jeon, tedy slaná korejská placka nebo palačinka z kimchi. Připravuje se z nakrájeného kimchi, mouky, vody a někdy také z vejce. Směs se smaží na pánvi podobně jako bramborák.

Zajímavou alternativou je například nudlová omeleta s houbami a kimchi, která spojuje fermentovanou zeleninu, houby a nudle v jednom pokrmu.

Jaký je rozdíl mezi kimchi a kysaným zelím?

Kimchi a kysané zelí spojuje fermentace, rozdíl mezi nimi je však značný. Kysané zelí se obvykle připravuje pouze ze zelí a soli, zatímco kimchi obsahuje také česnek, zázvor, chilli, jarní cibulku nebo ředkev. Díky tomu má výrazně pikantnější a aromatičtější chuť.

Recept na nejlepší domácí kimchi.

Recept Domácí kimchi krok za krokem

  • 1 větší čínské zelí,
  • 60 až 80 g soli,
  • 200 g bílé ředkve,
  • 4 jarní cibulky,
  • 5 stroužků česneku,
  • 20 g čerstvého zázvoru,
  • 2 až 4 lžíce chilli vloček,
  • 1 lžíce rýžové mouky,
  • 100 ml vody,
  • 1 až 2 lžíce rybí omáčky.
  1. Čínské zelí rozkrojíme na čtvrtiny a jednotlivé listy důkladně prosolíme. Necháme 4 až 8 hodin odležet, aby pustilo vodu. Poté zelí opláchneme a necháme dobře okapat.
  2. Rýžovou mouku rozmícháme ve vodě, krátce povaříme do zhoustnutí a po vychladnutí smícháme s prolisovaným česnekem, nastrouhaným zázvorem, chilli vločkami a rybí omáčkou.
  3. Přidáme na tenké nudličky nakrájenou bílou ředkev a jarní cibulku.
  4. Připravenou směsí důkladně potřeme jednotlivé listy zelí a vše natlačíme do čisté sklenice nebo fermentační nádoby. Snažíme se vytlačit co nejvíce vzduchu a nahoře ponecháme několik centimetrů volného prostoru.
  5. Kimchi necháme při pokojové teplotě kvasit 1 až 5 dní podle požadované kyselosti, poté ho přeneseme do lednice.
  6. Hotové domácí kimchi můžeme podávat jako přílohu, ale využijeme ho i v dalších receptech, například do restované rýže s kimchi.

Počet porcí: jedna větší sklenice

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Témata: Kimči

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