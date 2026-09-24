Obří hamburger vznikl v německém Pilstingu v roce 2017 a vážil 1 164,2 kg. Skládal se ze tří masových placek, zeleniny, omáčky a obří housky.
Autor: guinnessworldrecords.com
Paraguay má rekord v podobě hot dogu dlouhého 203,8 metru. Po dokončení byl nakrájen na 2 000 porcí a rozdán návštěvníkům.
Autor: guinnessworldrecords.com
V roce 2024 vzniklo na Amerických Panenských ostrovech calzone o hmotnosti 212,62 kg. Po zvážení se rozkrájelo a porce se prodávaly na podporu místní organizace pro ochranu zvířat.
Autor: guinnessworldrecords.com
Obří paella vznikla ve Valencii a vážila 27 215 kg. Do obří pánve se dostalo mimo jiné pět tun rýže, 6,2 tuny kuřete, 2,6 tuny králíka a tisíce litrů vody.
Autor: František Vlček, MAFRA
Jedna jediná nudle měřila 3 084 metrů, tedy přes tři kilometry. Její výroba zabrala 17 hodin a následně ji sndělo přibližně 400 lidí.
Autor: guinnessworldrecords.com
Obří plněný donut z amerického Uticy vážil 1,695 tuny a měl průměr téměř pět metrů. Šlo o americkou verzi koblihy plněnou želé.
Autor: Canva
Obří kuřecí nugget vytvořili Nick DiGiovanni a Lynn Davis a vážil 20,96 kg. To odpovídá přibližně 1 270 běžným kuřecím nugetám.
Autor: guinnessworldrecords.com
Mrkvový dort vytvořený v Kanadě vážil více než dvě tuny. Do receptu putovalo mimo jiné 460 kg nastrouhané mrkve, rozinky, kokos a ananas.
Autor: Kulinární studio MAFRA
V Ekvádoru připravili téměř šest tun bramborové polévky locro de papa. Vařila se ve speciálním hrnci hlubokém 1,15 metru a po zvážení se rozdělila mezi návštěvníky a charitativní organizace.
Autor: guinnessworldrecords.com
Tento hamburger nebyl jen rekordní atrakcí – bylo možné si ho objednat v restauraci Juicys Outlaw Grill v Oregonu. Vážil 352,44 kg a jeho přípravu bylo nutné objednat 48 hodin předem.
Autor: guinnessworldrecords.com
Tady už dort připomíná spíš umělecké dílo než dezert. Italská tým cukrářů vytvořil obří dortovou sochu o rozměrech přes 16 × 13 metrů a pracovalo na ní 250 lidí.
Autor: guinnessworldrecords.com
Obří mexické taco bylo dlouhé téměř 11 metrů a vážilo 750 kg. Jen grilované hovězí v něm představovalo více než půl tuny.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Fotbalový dort ve tvaru obřího míče vážil 285 kg. Vznikl k oslavám 150. výročí fotbalového klubu Sheffield Wednesday a po rekordu se rozkrájel návštěvníkům.
Autor: guinnessworldrecords.com
Obří bonboniéra vznikla v Kansas City a vážila 2 547,49 kg. Krabice měřila více než devět metrů na délku a přes čtyři a půl metru na šířku.
Autor: guinnessworldrecords.com
Nick DiGiovanni a Gordon Ramsay společně připravili beef Wellington vážící 25,76 kg. Na jeho výrobu bylo potřeba 20 lidí a deset hodin práce.
Autor: Profimedia.cz
Obří zmrzlinový pohár v Texasu měřil 1 386,62 metru. Spotřebovalo se na něj přibližně 500 galonů zmrzliny, 300 galonů polev, 2 000 plechovek šlehačky a 20 tisíc třešní.
Autor: guinnessworldrecords.com
V indické Kérale vytvořili dort dlouhý neuvěřitelných 5,3 kilometru. Po dokončení ho během pouhých deseti minut rozebral a snědl čekající dav.
Autor: guinnessworldrecords.com
Rekordní sushi rolka měla v průměru 2,16 metru, tedy zhruba jako šířka velké postele. Obsahovala 907 kg rýže, 226,7 kg lososa a stejné množství okurek.
Autor: archiv Kristýny Koláčkové, iDNES.cz
Palačinka z anglického Rochdale měla průměr 15,01 metru, tloušťku 2,5 centimetru a vážila tři tuny. Tedy asi taková snídaně, kterou na běžnou pánev opravdu nedostanete.
Autor: guinnessworldrecords.com
V Singapuru připravili kari o hmotnosti 15 394 kg. Vařilo se ve speciálně vytvořené obří nádobě o objemu přes 23 tisíc litrů.
Autor: guinnessworldrecords.com
V Krakově připravili obří misku těstovin o hmotnosti 7,9 tuny. Do nádoby o průměru 4,66 metru se po uvaření přidala boloňská omáčka a jídlo se rozdávalo více než 10 tisícům lidí.
Autor: Canva
V Libanonu vznikl sendvič dlouhý 735 metrů. Přípravy se účastnily stovky lidí a náplň tvořilo kuře, salát, rajčata, okurky, majonéza a koření.
Autor: guinnessworldrecords.com
Obří sendvič z Michiganu vážil téměř 2,5 tuny a měřil 3,6 × 3,6 metru. Samotný chléb představoval přes 1,6 tuny z jeho celkové hmotnosti.
Autor: guinnessworldrecords.com
Cake pop nemusí být vždycky malá kulička na špejli. Ten rekordní vážil 44,24 kg, měl obvod téměř 129 centimetrů a stál na více než 80centimetrové tyčce.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Britové vytvořili obří masový pie o hmotnosti 10,54 tuny. Obsahoval mimo jiné 5,5 tuny hovězího masa, 1,4 tuny ledvinek, houby, cibuli a téměř 817 kg těsta.
Autor: guinnessworldrecords.com
V roce 2024 vznikl v americkém Lowville cheesecake vážící 6 807,5 kg. Rekordní dezert vytvořila společnost Philadelphia Cream Cheese.
Autor: Čajová květina
Nejdelší pizza měřila 1 930,39 metru a vznikla v Kalifornii. Na její výrobu bylo potřeba přibližně 8 tun těsta, 2,3 tuny rajčatové omáčky a téměř 1,8 tuny mozzarelly.
Autor: guinnessworldrecords.com
Pizza vytvořená v Los Angeles v roce 2023 měla plochu 1 296,72 m². Spotřebovalo se na ni více než šest tun těsta, téměř čtyři tuny sýra a přes 630 tisíc plátků pepperoni.
Autor: guinnessworldrecords.com
Ještě těžší byla samotná hamburgerová placka z Montany – vážila 2,74 tuny a měla průměr 7,32 metru. Na její přípravu vznikl speciální gril o ploše více než 53 m².
Autor: guinnessworldrecords.com
Obří čokoládový Hershey’s Kiss vážil neuvěřitelných 13 852,71 kg. Vznikl v roce 2007 u příležitosti 100. výročí této čokoládové sladkosti.
Autor: Katrin Gilger, Creative Commons
Další rekord vznikl poskládáním 14 400 čerstvých donutů do obří mozaiky o ploše 83,91 m². Tohle je trochu jiný typ rekordu, ale na fotografii může fungovat výborně.
Autor: guinnessworldrecords.com
Dort z Indonésie dosáhl výšky 33 metrů, tedy přibližně jako desetipatrový dům. Váha rekordního sladkého kolosu byla kolem 20 tun.
Autor: guinnessworldrecords.com