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Podívejte se na největší porce světa. Hamburger vážil tunu, dort měřil 33 metrů

Petra Burgrová
Fotočlánek   10:20
Obří hamburger vznikl v německém Pilstingu v roce 2017 a vážil 1 164,2 kg.... Paraguay má rekord v podobě hot dogu dlouhého 203,8 metru. Po dokončení byl... V roce 2024 vzniklo na Amerických Panenských ostrovech calzone o hmotnosti... Obří paella vznikla ve Valencii a vážila 27 215 kg. Do obří pánve se dostalo... Jedna jediná nudle měřila 3 084 metrů, tedy přes tři kilometry. Její výroba... Obří plněný donut z amerického Uticy vážil 1,695 tuny a měl průměr téměř pět... Obří kuřecí nugget vytvořili Nick DiGiovanni a Lynn Davis a vážil 20,96 kg. To... Mrkvový dort vytvořený v Kanadě vážil více než dvě tuny. Do receptu putovalo... V Ekvádoru připravili téměř šest tun bramborové polévky locro de papa. Vařila... Tento hamburger nebyl jen rekordní atrakcí – bylo možné si ho objednat v... Tady už dort připomíná spíš umělecké dílo než dezert. Italská tým cukrářů... Obří mexické taco bylo dlouhé téměř 11 metrů a vážilo 750 kg. Jen grilované...
Jeden hamburger vážil přes tunu, pizza zabrala plochu větší než běžný byt a nejvyšší dort se vyšplhal do výšky 33 metrů. Podívejte se na rekordní porce, které byste na běžný talíř rozhodně nedostali.

Když se řekne velká porce, většina z nás si představí talíř, na který se jídlo sotva vejde. Ve světě ale vznikají porce, vedle kterých běžný oběd vypadá jako jednohubka. Rekordní hamburger může vážit přes tunu, obří paella desítky tun a pizza může zabrat plochu více než tisíc metrů čtverečních.

Obří bonboniéra vznikla v Kansas City a vážila 2 547,49 kg. Krabice měřila více než devět metrů na délku a přes čtyři a půl metru na šířku.

Podobné rekordy často vznikají při festivalech, oslavách nebo charitativních akcích a jejich příprava vyžaduje desítky až stovky lidí. Někdy ale nejde jen o hmotnost, rozhoduje také délka, průměr nebo výška. Výsledkem jsou jídla, která už připomínají spíš stavební projekty než běžné vaření.

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Témata: Dort, hamburger, pizza, rekord

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