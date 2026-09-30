Podívejte se na nejdražší jídla světa. Za tohle lidé platí desítky tisíc eur

Kilogram vzácného kaviáru může stát desítky tisíc eur, výjimečné japonské ovoce se prodává po jednotlivých kusech za tisíce dolarů a u některých surovin rozhoduje o ceně i jediný detail, například velikost, původ nebo způsob zpracování. Co všechno se tedy řadí mezi nejdražší jídla světa a kolik za ně skutečně zaplatíme?
U některých potravin se navíc setkáme s cenami, které vznikly při aukcích a běžnou prodejní cenu vůbec neodrážejí. Typickým příkladem je tuňák, za kterého se při novoroční aukci v Tokiu platí miliony dolarů.
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