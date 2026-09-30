Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Podívejte se na nejdražší jídla světa. Za tohle lidé platí desítky tisíc eur

Autor:
Fotočlánek   14:09
Bílý lanýž z italského Piemontu patří mezi nejcennější houby na světě a cena se... Japonské wagyu může stát zhruba stovky eur za kilogram, u nejvyšších kategorií... Japonské houby matsutake patří k nejdražším houbám a na začátku sezony mohou... Šafrán patří mezi nejdražší koření a kvalitní produkce může stát tisíce eur za... Beluga kaviár patří mezi nejdražší klasické druhy kaviáru a jeho cena může... Osetra je další prémiový druh kaviáru, jehož cena se může pohybovat v řádu... Foie gras jsou ztučnělá husí nebo kachní játra a kvalitní výrobek může stát... Černý lanýž z oblasti Périgordu patří k nejcennějším evropským houbám. Cena se... Japonský Yubari King patří mezi nejdražší druhy ovoce na světě a dokonale... Pravá vanilka patří k nejdražším kořením a kvalitní lusky mohou stát stovky až... Tradiční balzamikový ocet, Aceto Balsamico Tradizionale může stát až stovky či... Fugu je japonská čtverzubcovitá ryba, která může obsahovat smrtelný...
Kolik může stát jídlo, které si dáte na talíř jen v pár gramech? Od kaviáru přes wagyu až po lanýže, za které se na aukcích platí tisíce dolarů.

Kilogram vzácného kaviáru může stát desítky tisíc eur, výjimečné japonské ovoce se prodává po jednotlivých kusech za tisíce dolarů a u některých surovin rozhoduje o ceně i jediný detail, například velikost, původ nebo způsob zpracování. Co všechno se tedy řadí mezi nejdražší jídla světa a kolik za ně skutečně zaplatíme?

V zakázkové výrobě čokolády se často používá jedlé zlato.

U některých potravin se navíc setkáme s cenami, které vznikly při aukcích a běžnou prodejní cenu vůbec neodrážejí. Typickým příkladem je tuňák, za kterého se při novoroční aukci v Tokiu platí miliony dolarů.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte vošouch nebo kontrabáš? Otestujte své znalosti staročeské kuchyně

K historicky nejstarším druhům drobného cukroví z Vysočiny patří boží milosti...

Tradiční česká kuchyně nebyla jen o svíčkové a vepřo knedlo zelu. Naše prababičky dokázaly z pár základních surovin jako jsou bramboyr, kroupy, houby nebo hrách, vykouzlit sytá jídla s názvy, které...

Podívejte se na nejdražší jídla světa. Za tohle lidé platí desítky tisíc eur

V Itálii se dražil trojitý bílý lanýž. (9. listopadu 2025)

Kolik může stát jídlo, které si dáte na talíř jen v pár gramech? Od kaviáru přes wagyu až po lanýže, za které se na aukcích platí tisíce dolarů.

Zapomeňte na smažení bramboráků. Bramborka se upeče najednou na plechu

bramborka

Někde také litina, bác nebo liják. Základem jsou většinou syrové nastrouhané brambory, mouka, vejce, česnek a majoránka, ale podle regionu se přidávají škvarky, uzené maso nebo další suroviny.

Řízek na sádle, nebo na oleji? Při 180 °C má jeden z tuků výrazně navrch

Sádlo a slunečnicový olej se liší chutí, složením i kouřovým bodem, který určuje jejich vhodnost pro smažení při vysokých teplotách.

Někdo nedá dopustit na řízek smažený na sádle, jiný používá výhradně olej. Chuť ale není jediným rozdílem. Důležité je také to, jak vysokou teplotu tuk snese, než začne kouřit a rychleji se...

Podívejte se na největší porce světa. Hamburger vážil tunu, dort měřil 33 metrů

Tento hamburger nebyl jen rekordní atrakcí – bylo možné si ho objednat v...

Jeden hamburger vážil přes tunu, pizza zabrala plochu větší než běžný byt a nejvyšší dort se vyšplhal do výšky 33 metrů. Podívejte se na rekordní porce, které byste na běžný talíř rozhodně nedostali.

Katův šleh s bramboráčky: Pikantní klasika, která zasytí

Katův šleh s bramboráčky
Recept

Lehké

60 min

Kousky masa, cibule, paprika, kyselé okurky a feferonky tvoří základ oblíbené pikantní směsi, která...

Vejmrda, blbouni a sloní žrádlo. Poznáte 13 českých jídel s nejpodivnějšími názvy?

Deváté vydání kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové z roku 1864

Česká kuchyně má kromě klasických názvů jídel také pořádnou zásobu těch, které znějí přinejmenším zvláštně. Vejmrda, kočičí tanec, blbouni, osúch nebo stírka přitom nejsou žádné výmysly, ale skutečná...

1. října 2026  10:49

Zelňačka s klobásou: Poctivá polévka, která zahřeje

Zelňačka s klobásou
Recept

Lehké

50 min

Kysané zelí, klobása, uzené maso a zakysaná smetana...tahle zelňačka je přesně ten typ polévky,...

Známe zemi, která umí nejlepší pizzu na světě. A Itálie to překvapivě není

Za nejlepší pizzou letos podle žebříčku nemusíte do Itálie. První místo míří...

Když se řekne nejlepší pizza na světě, většina lidí by nejspíš tipovala Itálii. Letošní žebříček ale přinesl překvapení a ukázal, že za dokonalým těstem se vyplatí vydat trochu jinam. Kde tedy letos...

1. října 2026  4:30

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.