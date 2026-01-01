náhledy
Cajun Squirrel Walkers, chipsy, které měly podle názvu chutnat jako cajunská veverka; skutečné veverčí maso v nich ale nebylo.
Autor: francoisesmiscellany.wordpress.com
Lay’s s příchutí okurky se objevily na některých asijských trzích a klasické chipsy získaly výrazně svěží, nakyslou chuť.
Autor: heureka.cz
Limonáda s příchutí slaniny patří mezi nápoje, které se snaží převést výraznou chuť oblíbené snídaňové suroviny do sladké perlivé podoby.
Autor: pinterest
Pepsi Ice Cucumber spojuje colovou chuť s okurkovým aroma a jde o jednu z neobvyklejších variant Pepsi, které se objevily na asijských trzích.
Autor: reddit.com
Jones Turkey & Gravy Soda byla limitovaná limonáda s příchutí krůtího masa a omáčky, kterou značka uvedla jako netradiční nápoj k americkému Dni díkůvzdání.
Autor: reddit.com
Hořčičná zmrzlina staví na kombinaci sladkého krémového základu a výrazné chuti hořčice.
Autor: fitzco.com
V Japonsku se objevila zmrzlina s příchutí koňského masa, která patří mezi tamní speciality vytvořené z méně obvyklých surovin.
Autor: reddit.com
Lay’s s příchutí durianu využívají výrazné aroma tohoto tropického ovoce, které je známé svou velmi specifickou vůní.
Autor: reddit.com
Cajun Squirrel Walkers, chipsy, které měly podle názvu chutnat jako cajunská veverka; skutečné veverčí maso v nich ale nebylo.
Autor: francoisesmiscellany.wordpress.com
Curry soda je perlivý nápoj s příchutí kari, který ukazuje, že limonády nemusí být ochucené jen ovocem nebo bylinkami.
Autor: soda-loverswiki.fandom.com
Japonská Pepsi White spojovala colový nápoj s příchutí jogurtu a měla světlou, mléčně působící barvu.
Autor: Pinterest
Lay’s inspirované KFC přenesly chuť smaženého kuřete a typického koření fastfoodového řetězce do podoby bramborových chipsů.
Autor: Pinterest
Lay’s Cappuccino spojily slané bramborové chipsy s nasládlou kávovou chutí a vůní cappuccina.
Autor: Pinterest
Nápoj s příchutí modrého sýra patří mezi netradiční experimenty, které přenášejí výraznou chuť plísňového sýra do sladkého nápoje.
Autor: izismile.com
Bacon Soda je perlivý nápoj s příchutí slaniny, který z klasické snídaňové suroviny udělal poněkud nečekanou příchuť limonády.
Autor: izismile.com
Grass Soda je limonáda s příchutí trávy, která má připomínat svěží zelené aroma.
Autor: izismile.com
Black Garlic Soda staví na výrazné, nasládlé chuti černého česneku, která se obvykle používá spíš v kuchyni než v nápojích.
Autor: izismile.com
Japonský KitKat s příchutí wasabi je skutečný regionální produkt ze Šizuoky a stále se dá najít v prodeji. Bílá čokoláda má výraznou zelenou barvu a obal je pro galerii dobře použitelný.
Autor: lovefood.com
Heinz Hot Cross Bun Mayo byla limitovaná majonéza inspirovaná velikonočním mazancem s kořením a sušeným ovocem.
Autor: lovefood.com
KitKat Churros spojil křupavou oplatku v čokoládě s chutí smažených churros, skořice a cukru.
Autor: lovefood.com
Oreo Coca-Cola, sušenky Oreo s příchutí Coca-Coly a praskajícími cukrovými krystalky; současně vznikla i Coca-Cola s příchutí Oreo.
Autor: lovefood.com
Häagen-Dazs Green Tea Mochi kombinuje zmrzlinu s příchutí zeleného čaje s měkkým mochi těstem.
Autor: lovefood.com
Oreo Carrot Cake spojilo klasické sušenky Oreo s chutí mrkvového dortu, skořice a krémové náplně.
Autor: lovefood.com
Doritos Coffee nabídly slané kukuřičné chipsy s kávovou příchutí, která se od běžných sýrových a pikantních variant výrazně liší.
Autor: lovefood.com
Snickers Butterscotch Scoop spojil klasickou tyčinku s příchutí karamelových bonbonů typu butterscotch.
Autor: lovefood.com
Pepsi s příchutí perníčku spojila klasickou colu s kořeněnými tóny skořice, zázvoru a dalších perníkových ingrediencí.
Autor: lovefood.com
Heinz Ketchup Caviar, kečup vytvořený do podoby drobných kaviárových perel. Heinz ho vyrobil jen 150 kelímků k 150. výročí značky.
Autor: lovefood.com
Jalapeño M&M’s, M&M’s s pálivou příchutí jalapeña
Autor: lovefood.com
Chipsy s příchutí nakládaných okurek napodobují jejich výrazně kyselou, slanou a lehce koprovou chuť.
Autor: eater.com
Už jste někdy ochutnali lízátko s příchutí masových kuliček, omáčky a brusinek? Takových moc není. V IKEA na masové kuličky nedají dopustit. A současně milují švédské sladkosti.
Autor: ikea.cz
Belgická značka Tabby prodává čokoládu vytvarovanou jako křupavé kuřecí stehno. Na pohled připomíná smažené kuře z fastfoodu, uvnitř je ale mléčná čokoláda, krémová náplň a křupavá sušenková vrstva.
Autor: Pinterest