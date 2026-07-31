náhledy
Eskymo nebo Nanuk z pražského Laktosu patřily v 60. a 70. letech k dostupným pochoutkám, které si pamatuje snad každý. Dnes si můžeme vybírat z točené i řemeslné zmrzliny a neobvyklých příchutí od levandule po rýži, a spousta z nás si ji zvládne vyrobit i doma. Podívejte se, jak se zmrzlina u nás měnila, a vyzkoušejte pár receptů.
Autor: ČTK
Smetanový mražený krém Polárka, známý z Pražských vzorkových veletrhů, uvedly Pražské mlékárny do volného prodeje 9. července 1949.
Autor: Hampl Alexandr, ČTK
Směsná nádrž v Pražských mlékárnách, kde končila výroba smetanového krému Polárka.
Autor: Hampl Alexandr, ČTK
Automatické plnění a víčkování kelímků s krémem Nanuk v kombinátu Laktos, červenec 1950. Do expedičních kartonů se ukládaly po stovce.
Autor: ČTK
Moskevská zmrzlina moroženoje, dovážená v mrazírenských vagonech, mizela v pražském Domě potravin po 500 až 600 kilogramech denně.
Autor: Valko Jozef, ČTK
Moroženoje v kostce: krém mezi dvěma oplatkami. Pražanům tahle moskevská zmrzlina chutnala.
Autor: Valko Jozef, ČTK
Letní cukrárna pod slunečníky na Perštýně, v místě bývalé kavárny Union. V horkých dnech tu nebylo volné místo.
Autor: Mucha Josef, ČTK
Na 7. mezinárodním veletrhu v Brně nechyběla ani italská firma Carpigiani z Boloně. Vystavovala tu už poněkolikáté a předváděla stroje na výrobu zmrzliny, tedy technologii, která byla tehdy pro Československo nová.
Autor: Bican Emil, Nesvadba František, Šaroch Jindřich, ČTK
Italský stroj Carpigiani na točenou zmrzlinu v provozu na II. mezinárodním veletrhu v Brně, září 1960.
Autor: Nesvadba František, ČTK
Stánek se zmrzlinou obklopený návštěvníky Veletrhu spotřebního zboží v Brně, 1969.
Autor: Šaroch Jindřich, ČTK
Zmrzlina v kornoutku, letní klasika, pro kterou se u okének stály fronty.
Autor: Humpálová Zuzana, ČTK
Cvičenky z Českých Budějovic na zmrzlině u Domu potravin na Václavském náměstí během Československé spartakiády 1975.
Autor: Šaroch Jindřich, ČTK
Prodej zmrzliny u pouličního stánku v Praze. Krátká zastávka pro kopeček patřila k procházce městem.
Autor: Guttmannová Božena, ČTK
Dnes si řemeslnou zmrzlinu dáme třeba na břehu Lipna. Vlastní výrobu má spousta kaváren a zmrzlináren.
Autor: Archiv Cafe du Lac
Vedle kopečkové zmrzliny dodnes najdeme i točenou klasiku z Opočna a dalších mlékáren.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Kdysi veletržní zázrak, dnes běžný pomocník v kuchyni: domácí zmrzlinu zvládneme ve zmrzlinovači nebo kuchyňském robotu.
Autor: KitchenAid
Vedle mléčné zmrzliny dnes nabízí řada kaváren i svěží ovocné sorbety bez mléka a smetany.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Bez zmrzlinovače i robota: krémové ovocné nanuky na dřívku zvládnete jen s formičkami a mrazákem.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Povařené třešně s griotkou, kondenzované mléko a šlehačka. Stačí smíchat a nechat přes noc zmrazit.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Skořicová zmrzlina z cereálií Cini Minis, mléka, smetany, žloutků a cukru. Přecezené cereálie usušte a použijte jako posypku.
Autor: KitchenAid
Rozdušené meruňky, žloutky a smetana. Zmrzlina se dá umrazit ve strojku ale i jen v mrazáku s občasným promícháním.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA