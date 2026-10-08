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Obědy z jídelen 80. let: Na které jste se těšili a které jste nechávali na talíři?
Některá jídla z tehdejších závodních jídelen si pamatujeme dodnes a řadíme je do každodenních jídelníčků. Poznáte je podle fotografií?
Podívejte se na 31 potravin, které u nás nekoupíte
Ve světě se prodávají potraviny, které v českých obchodech jen tak nenajdete, některé překvapí příchutí, jiné vzhledem a další neobvyklým spojením dvou jídel.
Podívejte se, jak se změnila zmrzlina od 60. let po dnešek
Eskymo nebo Nanuk z pražského Laktosu patřily v 60. a 70. letech k dostupným pochoutkám, které si pamatuje snad každý. Dnes si můžeme vybírat z točené i řemeslné zmrzliny a neobvyklých příchutí od...
Zkuste podle fotek poznat 30 hub z českých lesů
Hřib smrkový, babka, strakoš nebo ryzec většina zkušených houbařů pozná na první pohled. Jenže v lese rostou i druhy, které se od sebe liší na první pohled jen málo a rozhodují u nich drobné detaily.
Kysané zelí vs. kimchi: Co je lepší pro střeva a zdravé trávení?
Kysané zelí známe jako českou klasiku, kimchi si v posledních letech získalo pověst korejského superhrdiny pro zdravá střeva. Obě potraviny vznikají kvašením, přesto mezi nimi najdeme překvapivé...
Vynecháte snídani a zhubnete? Omyl, hlad si na vás počíhá večer
Hladoví nakupujeme jinak, hladoví si jinak vybíráme z jídelního lístku a hladoví sníme víc, než potřebujeme. Velký hlad totiž není znamení, že hubneme, ale spíš pozvánka k přejídání. Proč je lepší se...
Víkendové pečení se SweetBurg: Jak na dokonalé odpalované těsto
Odpalované těsto má pověst trochu záludného těsta. Není přitom složité, jen u něj záleží na několika detailech, které se při přípravě snadno přehlédnou. Největší zklamání přichází ve chvíli, kdy z...
Čokoládový dort: Tři vrstvy korpusu a pořádná porce krému
Náročné
80 min
Kakaový korpus upečeme v jedné formě, po vychladnutí ho rozkrojíme na tři části a promažeme...
Znojemská omáčka: Česká klasika s hovězím, slaninou a okurkami
Střední
120 min
Znojemská omáčka stojí na výrazné chuti hovězího masa, slaniny a kyselých okurek. Maso nejprve...
Hermelínový salát: Jednoduchá klasika s vejci a salámem
Lehké
20 min
Hermelínový salát je jednoduchá pochoutka, která se hodí jako rychlá večeře i pohoštění. Sýr,...
Podívejte se, jak se změnila zmrzlina od 60. let po dnešek
Eskymo nebo Nanuk z pražského Laktosu patřily v 60. a 70. letech k dostupným pochoutkám, které si pamatuje snad každý. Dnes si můžeme vybírat z točené i řemeslné zmrzliny a neobvyklých příchutí od...
Ricky Gervais si po červené řepě myslel, že má rakovinu. Proč po ní čůráme červeně
Na podzim vrcholí sklizeň červené řepy, a je tak ideální čas zařadit ji do jídelníčku. Obsahuje železo, kyselinu listovou i vitamin C, může pomoci snížit krevní tlak a dá se péct, vařit i odšťavnit....
Kolik švestek sníst při zácpě? Správné dávkování a nejrychlejší účinek
Na zácpu se švestky nedoporučují jen tak pro nic za nic. Především sušené obsahují vlákninu a sorbitol, který může usnadnit vyprazdňování.
Frappé má dnes svátek. Slavný nápoj vznikl jen proto, že nebyla horká voda
Led, káva a pořádná čepice pěny. Frappé dnes slaví svůj den, jenže nápoj, který si pod tímto názvem objednáváme v kavárnách, má k původní verzi někdy překvapivě daleko. Za jeho vznikem navíc stála...
Škvarková pomazánka: S houbami, vejci a tvarohem
Lehké
35 min
Škvarky se nemusí podávat jen tak s chlebem, výborně se hodí i do pořádné domácí pomazánky. V této...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Maliny doma nemyjte předem, rychleji zplesniví. Jak je správně skladovat
Také si při slově maliny vybavíte babí léto, misku čerstvě natrhaných plodů nebo horké maliny přelité přes vanilkovou zmrzlinu se šlehačkou? Protože jsou ale velmi křehké, vyplatí se vědět, jak je...
Španělský ptáček: Česká klasika s petrželovým knedlíkem
Střední
90 min
Španělský ptáček patří mezi jídla, která si žádají trochu času, ale výsledek za to stojí. Plátky...